Можно ли купить счастье за деньги? Ученые говорят, что да

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Цена счастья зависит от региона, в котором вы живете

Счастье за деньги не купишь? Кажется, что это риторический вопрос, и уж если на него отвечать, то ответ будет отрицательным: нет, не купишь.

Однако исследователи из Университета Пердью в США утверждают, что счастье все-таки можно купить - уровень дохода влияет на общую удовлетворенность жизнью. А без удовлетворенности жизнью счастливым не стать.

Но есть нюансы. Цена счастья очень разнится от региона к региону, и не так-то легко найти "золотую середину", отмечает руководитель команды исследователей Эндрю Джебб. Ведь если зарабатывать слишком много, то счастье пойдет на убыль и нужно быть готовым к малоприятным "побочным эффектам".

Чтобы определить ту самую золотую середину для каждого региона, агентство Gallup совместно с исследователями из Университета Пердью провело опрос, в котором приняли участие более 1,7 млн человек из 164 стран.

Цена счастья в разных регионах мира (2018 год), источник: Gallup Регион Цена счастья В мире $95,000 Западная Европа/Скандинавия $100,000 Восточная Европа/Балканы $45,000 Австралия/Новая Зеландия $125,000 Юго-Восточная Азия $70,000 Восточная Азия $110,000 Латинская Америка/Карибы $35,000 Северная Америка $105,000 Ближний Восток/Северная Африка $115,000 Тропическая Африка $40,000

Исследователи пришли к выводу, что средняя цена счастья в мире составляет $95 тысяч в год (5,3 млн рублей): именно такой уровень доходов способствует росту до очень высоких отметок индекса удовлетворенности жизнью.

Но как только вы достигли определенного уровня благосостояния, начинает расти уровень тревоги, и все меняется.

Правообладатель иллюстрации Leonardo Patrizi Image caption В богатых странах - таких как Дания - нужно довольно много денег, чтобы почувствовать себя счастливым

После достижения способствующего счастью уровня дохода, дальнейший рост зарплаты обычно приводит к снижению уровня удовлетворенности жизнью и благосостоянием.

Как заключили исследователи из команды Эндрю Джебба, обратный эффект от роста доходов связан с тем, что человек в этот момент начинает заботиться о своем социальном статусе, а это приводит к росту уровня тревожности.

Люди начинают себя сравнивать с другими, и это приводит к снижению уровня удовлетворенности своим благосостоянием.

Правообладатель иллюстрации RichVintage Image caption Жителям Латинской Америки для счастья хватает $35 тысяч в год

"Эти данные показывают нам, что влияние денег на ощущение счастья весьма ограничено", - говорит Джебб.

"В какой-то момент, люди начинают задаваться вопросами: "Насколько хорошо у меня идут дела?" "А чего я достиг по сравнению с другими?" А по телевидению и в рекламе нам внушают, что нет никакого потолка, чтобы удовлетворить все наши нужды и желания, денег всегда будет мало", - говорит исследователь.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Поле достижения определенного уровня благосостояния деньги на ощущение счастья уже не влияют

По словам Эндрю Джебба, побочные эффекты высоких доходов мешают человеку ощутить удовлетворенность от жизни.

"Высокие доходы часто означают, что у человека остается меньше свободного времени, больше рабочих обязанностей и ответственности. Это приводит к тому, что у человека остается гораздо меньше возможностей для отдыха и досуга, например", - говорит ученый.

Команда исследователей из Университета Пердью отмечает, что уровень финансового счастья и степень зависимости счастья от уровня дохода очень сильно отличается в разных регионах.

В целом, чем богаче регион, тем более высокий уровень дохода обеспечивает достижение этого счастья.

Например, в Западной Европе и Скандинавии "цена счастья" составляет $100 тысяч, в Северной Америке - $105 тысяч.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption За более высокие доходы люди часто расплачиваются своим свободным временем, а иногда и здоровьем

Однако дороже всего счатье обходится жителям Океании (Австралии и Новой Зеландии) и жителям стран Ближнего Востока, где этот уровень составляет $125 тысяч и $115 тысяч соответственно.

Чтобы стать счастливым в Латинской Америке и в странах Карибского бассейна, нужно гораздо меньше денег - в среднем $35 тысяч в год.

По словам Джебба, это еще раз подтверждает, что уровень удовлетворенности жизнью и благосостоянием зависит от общего благосостояния региона.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Женщине обычно нужно больше денег, чтобы ощущать себя счастливой

"Но это также показывает, что составляющие счастья не одинаковы в разных странах. Важно понять, что в некоторых странах материальные ценности имеют гораздо меньшее значение", - объясняет ученый.

Исследователи также говорят, что порог финансового счастья сильно завист от уроня образованности и пола каждого конкретного человека. Женщине обычно нужно чуть больше денег, чтобы ощущать себя счастливой - около $100 тысяч в год (усредненный показатель в целом по миру). Для мужчин эта цифра составляет $90 тысяч в год.