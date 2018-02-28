Предвыборная анимация: кому это нужно

Правообладатель иллюстрации Digital Mistake/YouTube Image caption Одним из "боссов" новой игры неожиданно стал лидер КНДР Ким Чен Ын

На портале Steam появилась инди-игра Putin 20!8, в которой, согласно её описанию, нужно "побеждать и уничтожать всех врагов" России.

Во флеш-забаве анимированный Путин на самолёте борется, в частности, с оппозиционером Алексеем Навальным - в качестве "босса", рэпером Фейсом, лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, ЛГБТ-активистами, президентом США Дональдом Трампом и биткоинами.

Саундтреком к игре выступил EDM-ремикс композиции "Владимир Путин - молодец", звучащий столь же аскетично, как выглядит графика. Игра продается в системе Steam за 61 рубль, но с учетом скидки можно купить за 42 рубля.

Трейлер к игре, размещённый на YouTube, датирован ещё 11 февраля.

Описание гласит: "Будь смел, решителен, мудр и возьми на себя роль главнокомандующего воздушным боем против многочисленных врагов. Для прохождения миссий тебе будет необходимо проявить умения быстро реагировать, уклоняться и наносить ответный удар. Побеждай и уничтожай всех врагов, а жителям России неси радость и мир".

Реакция пользователей Steam не заставила себя ждать.

«Игра строго на один вечер, большего времени она не заслуживает", - считает юзер с ником novozheev94.

Ведущий редактор, обозреватель и продюсер игрового комьюнити "League of Legends: Киберспорт" Алексей Романов сказал Русской службе Би-би-си, что в игре про Путина нет даже особенных политических мотивов, поскольку все флеш-игры - включая, например, флеш-опыты редакции "Медузы", служат исключительно кратковременным развлечениям.

"Это веселье на пару часов. В этой игре нет ничего особенного, она просто заставит пользвателей улыбнуться", - заметил Романов.

Учитывая простоту изготовления флеш-игр, подобные забавы регулярно создаются, например, по мотивам американских президентских выборов.

Голосование стикерами

Однако флеш-Путин - не единственная анимированная забава, появившаяся в преддверии 18 марта.

Русская версия журнала MAXIM сделала предвыборный набор стикеров "ВКонтакте", на которых сексапильные девушки призывают голосовать.

Правообладатель иллюстрации vk.com Image caption Эти стикеры сеть "ВКонтакте" позже удалила

"Я бы как технолог такой продукт одобрила. Ничего особо унизительного не вижу. Ну да, красотки зовут в постель. И да, да, жаль, что нет комплекта для девочек. СДЕЛАЙТЕ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДЕВОЧЕК, СЛЫШИТЕ МЕНЯ?!" - возмущается в "Фейсбуке" феминистка Анна Фёдорова.

Однако многие в комментариях к её же посту бичуют стикеры как секситские и бесчувственные.

А художница Валерия Фортуна обвинила журнал в плагиате, заявив, что набор срисован с ее стикеров для мессенджера В итоге в сети ВКонтакте стикеры удалили.

Кроме того, комментаторы вспомнили скандально известный предвыборный ролик про кошмар 52-летнего избирателя.

Эти изображения оказались оперативно спародированы: в частности, некоторые из острословов додумались заклеить лица анимированных девушек кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым.

На данный момент художники-аниматоры не особо активно отображают других кандидатов на выборах 2018 года в своих творениях.

Мультяшная критика

Однако относительно Владимира Путина в предвыборные 12 месяцев выпускалась и совсем не комплиментарная анимация.

В апреле прошлого года набрало массовую популярность видео "Путин насилует Россию", повествующее о том, как в течение своих президентских и премьерских сроков президент Владимир Путин, по мнению авторов, буквально надругался над страной.

К предыдущим выборам известнейший карикатурист Егор Жгун выпустил анимационный фильм "12 лет Путина за 2 минуты".