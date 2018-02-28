СМИ России: Путин не будет пугать реформами

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"Ведомости": отчетно-перевыборное послание

В четверг президент России Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию. Изложенные в послании идеи станут основой предвыборной программы Путина, говорил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Ведомости" предполагают, что президент и кандидат в президенты не станет пугать избирателей реформами, а расскажет о развитии образования, здравоохранения и инфраструктуры, снижении бедности, цифровой экономике, налоговых изменениях и судебной реформе. Такие возможные темы перечислили федеральные чиновники.

Разные группы лоббировали свои идеи, отмечает политолог Евгений Минченко: "Многие будут ждать буквально одной строчки - в их пользу или нет". Путин может сказать об увеличении расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру, рассказывают два федеральных чиновника и человек, близкий к Кремлю, но укажет ли он, сколько и по каким направлениям нужно добавить, не говорят.

Повышение этих расходов обсуждается по просьбе президента, сообщал помощник президента Андрей Белоусов. За бюджетный маневр выступает, в частности, Центр стратегических разработок Алексея Кудрина, который предлагал к 2024 году постепенно увеличить расходы на образование на 0,8% ВВП, здравоохранение - на 0,7% и инфраструктуру - на 0,8% по сравнению с 2017 годом. Но найти деньги на маневр оказалось непросто.

Предполагается, что об изменении налоговой системы президент говорить не станет. Хотя агентство Bloomberg сообщало, что после выборов может быть повышен налог на доходы физических лиц с существующих 13% до 15-16%.

Президент также уделит внимание бедным, считают два федеральных чиновника. Возможно, даже установит цель - например, снижение бедности вдвое, уточняет один из них. Таргетировать бедность так же, как инфляцию, Путин предложил еще в декабре. Для этого может потребоваться перейти на адресность социальной поддержки и пересмотреть налоговые льготы.

Реальные доходы населения падают четыре года подряд. В 2017 году они сократились в 75% российских регионов, говорила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. А остальные - в основном слаборазвитые регионы, где население занято преимущественно в бюджетном секторе, знает главный научный сотрудник РАНХиГС Наталья Зубаревич.

Путин будет говорить и о судебной реформе, знает близкий к Кремлю человек. В начале февраля президент обещал подробно сказать в послании, как превратить Россию в центр притяжения научных талантов и улучшить деловой климат. Важным будет также внешнеполитический блок.

Поддержка на выборах дает власти пространство для непопулярных реформ, но вряд ли государство на них пойдет, указывало агентство S&P - и осторожно оценивало перспективы существенного улучшения среды для бизнеса. В России есть недовольство части общества существующим положением, но готовности к переменам нет, а есть спрос на консервативную повестку, считает ректор РАНХиГС Владимир Мау.

"Коммерсант": страховщикам оценят медиков

Минздрав взялся за усиление ответственности страховщиков, работающих в системе обязательного медицинского страхования, пишет "Коммерсант". Страховым компаниям установят целевые показатели деятельности, недостижение которых будет означать разрыв отношений с территориальными фондами ОМС и отлучение от средств бюджета ОМС.

Ожидается, что в основу показателей войдут качество экспертизы лечения, в первую очередь по летальным случаям, и работа по оповещению населения о доступных медуслугах. Это должно усилить контроль страховщиков над медиками, и такие поправки к закону анонсировал во вторник минздрав.

Глава рабочей группы Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по развитию ОМС, директор по развитию "АльфаСтрахование-ОМС" Александр Трошин рассказал о разработанном механизме: территориальные фонды ОМС будут контролировать оплату медучреждениям не в зависимости от числа застрахованных, а по реальным показателям. Кроме того, в проекте минздрава будут описаны ответственность страховщика за экспертизу качества медпомощи и требования к эксперту.

По словам вице-президента ВСС Дмитрия Кузнецова, в обсуждениях проекта с минздравом в качестве критериев оценки деятельности страховщиков фигурировали информирование граждан о положенной им медицинской помощи, профилактическая работа и качество экспертиз, в том числе и по случаям со смертельным исходом. Работу над стандартом ВСС закончит в этом году.

По словам Александра Трошина, участники рынка обсуждали с минздравом и условия наступления ответственности страховщиков. "Важно, чтобы критерии оценки деятельности компаний очистили рынок от тех игроков, которые привыкли работать исключительно за счет расходов на ведение дел, предпочитая получать штрафы за отсутствие экспертиз медпомощи, а не тратиться на их организацию", - говорит он.

Сейчас на рынке ОМС работают 44 компании. В качестве оплаты расходов на ведение дел им перечисляется 1% проходящих через них средств бюджета ОМС (всего 1,8 трлн руб. в 2018 году). "Доходная часть не сильно выше нуля, по отдельным территориям она ниже", - говорит Александр Трошин. При этом в 2017 году страховщики, по оценке президента ВСС Игоря Юргенса, вернули в систему ОМС 16-20 млрд руб., взысканных с больниц как штрафы за необоснованно выставленные счета и приписки.

В докладе Центра стратегических разработок, который может стать основой изменений в сфере здравоохранения после президентских выборов, предлагается начать модифицировать их функции сначала в пилотных регионах, полный переход возможен только за 5-7 лет.

РБК: большая нагрузка для малого бизнеса

Минфин обнародовал порядок уплаты страховых отчислений для индивидуальных предпринимателей, пишет РБК.

Размер страховых взносов для многих предпринимателей в этом году значительно вырастет. ИП на упрощенке вновь обязаны уплачивать взносы исходя из дохода, а не прибыли, следует из разъяснений минфина.

Газета напоминает суть конфликта. В декабре 2016 года Конституционный суд принял знаковое решение: он разрешил ИП, работающим на общей системе налогообложения, платить страховые взносы в Пенсионный фонд, исходя из чистой прибыли, а не из дохода.

Позиция Конституционного суда может применяться и в отношении УСН, посчитал Верховный суд: в апреле 2017 года вышло определение, в котором указывалось, что индивидуальные предприниматели, работающие на УСН с объектом налогообложения "доходы минус расходы", вправе платить взносы исходя из чистой прибыли.

Решение позволило снизить издержки, позиция Верховного суда особенно актуальна для тех ИП, у которых обороты исчисляются миллионами рублей, а чистая прибыль в разы меньше (это, например, характерно для торговли). УСН - самая востребованная система налогообложения у индивидуальных предпринимателей, например, в Москве ее используют 84% ИП.

На основании этих судебных решений минтруд направил в ПФР разъяснения, согласно которым для расчета размера взносов предпринимателей на УСН "необходимо учитывать величину фактически произведенных и документально подтвержденных расходов". ПФР действительно стал возвращать предпринимателям переплату взносов за 2016 год, а в некоторых случаях и за более ранние годы, рассказывает эксперт "СКБ Контур" Павел Орловский. Однако разъяснения минтруда касались только взносов, уплаченных до начала 2017 года.

С начала 2018 года изменился порядок расчета страховых взносов для ИП: теперь их размер не привязан к минимальному размеру труда (МРОТ), но подход к определению базы для ИП на упрощенке остается прежним. Для предпринимателей, которые смогли добиться пересчета за 2016 год, издержки на страховые взносы за 2017 год снова вырастут, указывает Орловский.

"Ведомости": антисемитские заявления депутатов считают опасными

Российские политики стали чаще допускать антисемитские выпады, пишут "Ведомости", ссылаясь на исследование центра мониторинга антисемитизма при Российском еврейском конгрессе и центре "Сова".

Антисемитские заявления политиков общественных деятелей ведут к легализации антисемитизма в публичном пространстве, отмечается в докладе. Самый большой резонанс в 2017 году вызвало заявление зампреда Госдумы Петра Толстого, который, комментируя ситуацию вокруг передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, назвал противников этого решения "внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 17-м году".

Антисемитские выпады позволяли себе и другие депутаты и партийцы, а также журналисты федеральных и региональных СМИ. Антисемитские заявления делаются от безграмотности либо когда у людей не остается нормальных аргументов, считает президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер: "Примером может служить недавний случай в Новокузнецке, где свастику нарисовали на памятнике русско-армянской дружбе, скорее всего перепутав армянский алфавит с ивритом".

Социология показывает, что антисемитизм в России находится на самом низком уровне в массовом сознании в отличие от других фобий, отмечает руководитель "Совы" Александр Верховский: "Просто много лет это была особо табуированная фобия, а антисемитизм был признаком маргинальности. То, что он сейчас выходит из маргинального поля, может привести к тому, что антисемитизма будет больше и он станет более нормализованным".

Как такового антисемитизма нет, но "потенциал может быть, если его постоянно пытаться использовать", считает социолог Денис Волков: "Он, скажем так, начинает тестироваться, хотя, может быть, депутаты просто озвучивают штампы". Гомофобия и сталинизм раньше тоже были на периферии, их было больше в быту, но это было неприлично, напоминает эксперт: "А сейчас вдруг оказалось можно, и такие заявления раздаются на самом верху". Поэтому антисемитские заявления небезопасны, уверен он: "У Думы невысокий уровень одобрения, но депутаты - это те люди, которые имеют доступ на телеэкраны и говорят с позиции власти".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си