Возможен ли мир между Северной Кореей и США?

Правообладатель иллюстрации Ed Jones/Getty Image caption Демонстранты в Сеуле призывали к мирным переговорам между США и Северной Кореей

Они объявили Олимпийское перемирие, но я не увидела в Пхенчхане никакого мира.

На стадионах не прекращалась какофония: болельщики требовали медалей, царила атмосфера азарта и борьбы.

Дипломаты же, которым пришлось много работать в дни Олимпиады, напротив, предпочитали обсуждать свои дела шепотом.

Вы видели сестру Ким Чен-Ына? Как думаете, президент Южной Кореи посетит Пхеньян? Что может произойти дальше?

За 60 лет непростых отношений с Севером, во время которых случались и сближения, и охлаждения, жители Южной Кореи научились осторожно оценивать вероятность перемен к лучшему.

Но сейчас, впервые за много лет, забрезжила надежда - открылось "окно возможностей", которое, впрочем, очень скоро может захлопнуться.

Северная Корея регулярно садится за стол переговоров с Южной и не отказывается обсуждать вопросы ядерных вооружений, объясняет мне министр по вопросам объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.

"Мы неоднократно давали понять Северной Корее, что для улучшения отношений между двумя странами нам нужно увидеть реальные шаги в вопросе ядерного разоружения на полуострове. Необходимо, чтобы наши северные соседи сели за стол мирных переговоров с США", - говорит он.

Северная Корея уже заявила о своем желании начать такие переговоры с Соединенными Штатами.

Но чего хочет Америка?

"Мы хотим начать диалог" - заявил президент США Дональд Трамп в понедельник, но затем добавил: "только при соблюдении определенных условий". Что это за условия, он уточнять не стал.

И уже час спустя обозначились очертания потенциальной проблемы: Джозеф Юн, один из самых опытных американских дипломатов-специалистов по Северной Корее, объявил об отставке в связи с уходом на пенсию.

Он заявил репортерам, что время для такого шага сейчас самое подходящее, и отверг предположения, что это как-то связано с изменением курса Белого дома. По мнению аналитиков, Джозеф Юн был сторонником компромиссов и дипломатии.

Его уход может помешать администрации Трампа добиться прогресса в Северной Корее, притом что как раз сейчас Пхеньян заявил о возможности переговоров.

Правообладатель иллюстрации Toru Yamanaka/Getty Image caption Джозеф Юн покинул пост специального представителя США по Северной Корее, не оставив после себя преемника

Профессор Джон Делури из сеульского Университета Йонсей видит в этом плохой знак.

"Почему он уходит на пенсию без замены? Ни один уважающий себя руководитель не позволит ключевому сотруднику уйти в отставку, не подобрав ему замену. Это стандартная деловая практика", - недоумевает он.

Для налаживания любых, даже самых поверхностных, отношений с Северной Кореей потребуются квалифицированные кадры, а уже сейчас администрация Трампа испытывает проблемы с назначением посла в Южной Корее, не говоря уже о ключевых позициях по Северной Корее.

"Отсутствуют ресурсы даже для базовой дипломатии. Трамп объявил отношения с Северной Кореей приоритетным вопросом национальной безопасности и в то же время не может укомплектовать штат", - добавляет профессор Делури.

"Нельзя рассчитывать только на силу. Вы можете продолжать нажимать на них, нажим - это один из инструментов, но вам все равно нужно сочетать такие методы с переговорами и дипломатией. Сейчас для этого предоставляется последний шанс", - полагает он.

Спикер Белого дома Сара Сандерс попыталась пояснить позицию США: "Результатом любого диалога с Северной Кореей должно стать ядерное разоружение. А чтобы он начался, Соединенные Штаты и весь мир должны четко дать понять нашим оппонентам, что их атомная и ракетная программы - это тупик".

Пока Штатам не хватает экспертов, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин как будто выполняет львиную долю работы.

Он пообещал вступить в диалог со своим северокорейским коллегой, воспользовавшись предложением Ким Чен Ына, сделанным во время его новогоднего обращения.

Рейтинг Мун Чжэ Ина поднялся еще выше, после того как было принято решение включить в состав женской сборной по хоккею спортсменок из Северной Кореи. В результате на Олимпийских играх выступала объединённая сборная Кореи, а после закрытия Игр, при расставании в аэропорту, на лицах участниц этой команды были неподдельные слезы.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На Олимпийских играх завязалась крепкая дружба между спортсменками из Северной и Южной Кореи

Но теперь президент Мун оказался в жестких временных рамках: он просит США ускорить процесс переговоров с Северной Кореей и смягчить свои требования. Похоже, южнокорейский лидер хочет добиться прогресса до окончания Паралимпийских игр, прежде чем возобновятся совместные военные учения, в ответ на которые Пхеньян обещает возобновить испытания ракет. Но для того чтобы успеть, необходимо, чтобы США и Северная Корея уселись за стол переговоров уже сейчас.

По этой причине профессор Ким Джан Хо из Университета Хангук скептически относится к перспективе продления перемирия в отношениях. Он не считает, что в ближайшее время возможен прорыв в отношениях между Северной и Южной Кореей.

"Президент Мун старается выиграть немного времени, чтобы добиться начала переговоров с Ким Чен Ыном. Наш президент хочет встретиться с ним и продемонстрировать, что в Северной Корее живут нормальные люди, способные к диалогу. Это сделало бы его претендентом на Нобелевскую премию мира. Однако США и Япония подталкивают нас к участию в военных учениях уже в апреле. Я уверен, что в результате этих учений мы вернемся от потепления в отношениях к дальнейшему противостоянию" - говорит профессор Ким.

Многие сомневаются в готовности Северной Кореи обсуждать вопрос отказа от ядерного оружия с США. Ким Чен Ын попытался успокоить Сеул, заявив, что его ракеты не нацелены на южнокорейцев, а направлены на "американских агрессоров" и могут быть использованы для защиты всей Кореи.

В своей беседе с профессором Бон Юн Шиком, я предположила, что Северная Корея никогда не откажется от своих ракет, однако, научный сотрудник университета Ёнсе не согласился: "Главными целями северокорейского режима являются выживание и безопасность. Если обладание ядерным оружием и межконтинентальными баллистическими ракетами не гарантирует выживание режима и, напротив, в конечном счете, угрожают самому его существованию, то режим откажется от своего ядерного оружия и ракет. В этом и есть смысл максимального давления - стратегии, применяемой администрацией Трампа".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Северокорейские лидеры заявляют, что такие ракеты смогут защитить всю Корею от американских агрессоров

Однако при этом он делает довольно важную оговорку: "Максимальное давление, оказываемое США, также может заставить Северную Корею и применить это оружие в качестве крайней меры для обеспечения выживания, поэтому игра, которую ведут Вашингтон и Пхеньян - это игра с высоким риском и высокой ставкой ".

Южная Корея находится в центре этой "партии в покер", которая сейчас входит критическую фазу. Президент Мун взял столько "взяток" в этой игре, сколько смог без посторонней помощи. Настал черед США открыть свои карты.