Шорт-лист иностранных номинантов на "Оскар": кто победит?

Правообладатель иллюстрации Artificial Eye

В этому году 92 страны предложили свои фильмы в качестве претендентов на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Эта цифра стала рекордом для премии, поэтому отбор финалистов стал для американских киноакадемиков непростой задачей.

Система голосования теперь все больше учитывает фактор "смотрибельности" для массового кинозрителя. И если судить по недавним призерам, таким как иранский фильм "Коммивояжёр", итальянский "Великая красота" или австрийский "Любовь", система работает неплохо.

Председатель комитета Американской академии кинематографических искусств и наук (AMPAS) по отбору зарубежных фильмов Марк Джонсон намекнул, что академики могут в конечном итоге пересмотреть свое давнее правило допускать на конкурс только те фильмы, которые уже вышли в прокат.

Но в этом году, как и прежде, находящиеся в Лос-Анджелесе члены киноакадемии отсмотрели представленные фильмы, выпущенные на большой экран, и отобрали шесть из них, к которым AMPAS добавила еще три отвергнутые картины.

В январе лонг-лист из девяти картин отсмотрели члены жюри на спецпросмотрах в Лос-Анжелесе, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Лондоне. Что было новым в этом году, так это то, что жюри пригласило еще и иностранных коллег для просмотра и последующего голосования.

В результате было отобрано пять фильмов:

"ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА"

Страна: Чили

Язык: Испанский

Количество прежних номинаций в этой категории: одна

Режиссер: Себастьян Лелио

Сюжет: Орландо (Франсиско Рейес) - бизнесмен средних лет, проживающий в столице Чили Сантьяго и состоящий в отношениях с женщиной гораздо моложе своих лет, Мариной (Даниэла Вега). После проведенного вместе с ней вчера Орландо становится плохо, и он попадает в больницу. Его родственники, включая и его бывшую жену, не могут смириться с тем фактом, что Марина - трансгендер, и только его брат принимает ее такой, какая она есть. Полиция и руководство больницы ей не доверяют, подозревая Марину в причастности к смерти Орландо.

Шансы на победу: Этот фильм актуален во всем мире. Неизбежно то, что большая часть аудитории будет знать заранее, что Марина - трансгендер, что в какой-то мере лишит сюжет элемента неожиданности. Вега не раскрывает свой образ, демонстрируя в первую очередь стойкость своей героини. Ближе к концу интрига несколько теряет остроту.

"ОСКОРБЛЕНИЕ"

Cтрана: Ливан

Язык: Арабский

Количество прежних номинаций: нет

Режиссер: Зияд Дуэри

Сюжет: В центре сюжета небольшой спор, обретающий общенациональный масштаб. Тони (Адель Карам) - ливанский христианин, огорченный тем, что рабочие начинают чинить трубу в его квартире в Бейруте без его разрешения. Он ругается по этому поводу с их прорабом, палестинским беженцем, мусульманином Яссером (Камель Эль-Баша). Страсти быстро накаляются из-за упрямства обоих и взаимных предубеждений. В результате спор выливается в судебную тяжбу, которой хотят поживиться и журналисты, предвкушающие интересное развитие событий.

Шансы на победу: Дуэри очень умело использует малозначительный инцидент для создания убедительного портрета общества, о котором человеку постороннему ничего не известно. Тут может пригодиться небольшой ликбез о том, как палестинцы в целом вписываются в ливанское общество. Но как только становится понятна расстановка сил, то смотреть становится интереснее, поскольку фильм перерастает в полновесную судебную драму, и по ходу сюжета нас ожидает несколько интересных поворотов. Однако самое впечатляющее - это игра актеров Карама и Эль-Баши, задействованных в главных ролях.

"НЕЛЮБОВЬ"

Правообладатель иллюстрации Altitude Films

Cтрана: Россия

Язык: Русский

Количество прежних номинаций (включая период СССР): 14 номинаций и 4 победы

Режиссер: Андрей Звягинцев

Сюжет: Алёше (Матвей Новиков) 12 лет, он живет с родителями в комфортабельной московской квартире. Однако его родители находятся в процессе развода, так что атмосфера дома напряженная. Между ними не осталось никаких чувств, и оба стремятся окунуться в новые отношения. После очередной семейной ссоры Алёша уходит из дома. К его поискам подключается специальная группа, занимающаяся розысками пропавших людей, однако их усилия ни к чему не приводят.

Шансы на победу: Три года назад Звягинцев выдвигался в этой же самой категории со своим фильмом "Лефиафан", и эта новая картина закрепляет за ним статус одного из ведущих европейских кинорежиссеров современности. Он рисует очень напряженную, захватывающую дух картину жизни эмоционально опустошенных членов одной семьи. Сюжет можно назвать и специфически российским, и совершенно универсальным. Это один из самых интересных фильмов во всем списке.

"О ТЕЛЕ И ДУШЕ"

Правообладатель иллюстрации Mubi

Cтрана: Венгрия

Язык: Венгерский

Количество прежних номинаций: 10 номинаций и 2 победы

Режиссер: Ильдико Эньеди

Сюжет: Молодая женщина Мария (Александра Борбей) приезжает на венгерскую скотобойню в качестве нового инспектора по качеству. Она держится несколько обособленно от всех, однако ей увлекается менеджер Эндре (Геза Морчани), пытаясь наладить контакт, но без особого успеха. На предприятии происходит кража, после чего туда приезжает психолог, чтобы побеседовать со всеми работниками. Женщину-психолога поражает, что Мария и Эндре видят практически одинаковые лирические сновидения, и постепенно эти двое начинают сближаться по-настоящему.

Шансы на победу: Поначалу история выглядит несколько мелкомасштабно, но зрители естественно хотят, чтобы Мария и Эндре сблизились. Однако тут многое зависит от того, насколько людям понравится прием с одинаковыми снами (и оленем в сказочном лесу). Эта картина взяла главный приз на Берлинском кинофестивале в 2017 году. Это единственный фильм из пятерки, где режиссер - женщина.

"КВАДРАТ"

Правообладатель иллюстрации Artificial Eye

Cтрана: Швеция

Язык: Шведский и английский (в отдельных сценах)

Прежние номинации: 14 номинаций, 3 победы (все - за фильмы Ингмара Бергмана)

Режиссер: Рубен Эстлунд

Сюжет: Кристиан (Класс Банг) - самодовольный директор одного из крупных художественных музеев Стокгольма. Музей объявляет о появлении в своей экспозиии нового экспоната под названием "Квадрат", который, как уверен директор, призван каким-то образом доказать альтруистическую, гостеприимную природу общества. Однако вскоре испытанию подвергается его собственная натура: его грабят, и он решает отыскать и наказать воров. В то же самое время у Кристиана начинается роман с привлекательной американской журналисткой (Элизабет Мосс). Постепенно его жизнь выходит из-под контроля.

Шансы на победу: Ясно, что это некий сатирический укол в адрес современной художественной тусовки, и поначалу там есть над чем посмеяться - например, над всяческими "менеджеризмами" в стиле ситкома Би-би-си "W1A". Однако довольно быстро смех пропадает, по мере того как на первый план выходят гримасы общества, пронизанного лицемерием. Очень впечатляет игра Банга, а присутствие Элизабет Мосс (и в более второстепенной роли Доминика Уэста) поможет привлечь аудиторию за пределами Швеции. К тому же в фильме много сцен на английском языке. Фильм Эстлунда получил Пальмовую ветвь в Каннах в прошлом году и является весьма серьезным конкурентом для фильма "Нелюбовь" Звягинцева.