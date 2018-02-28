"Я не ношу розовые очки": пресс-конференция Порошенко в семи цитатах

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Президент Украины Петр Порошенко провел традиционную большую пресс-конференцию под названием "Вызовы-2018".

Несмотря на то, что двухчасовое мероприятие не изобиловало горячими новостями, некоторые адресованные Петру Порошенко вопросы были явно неприятными для украинского лидера.

Би-би-си собрала подборку самых ярких цитат Петра Порошенко с его сеанса общения с журналистами.

"Мы обсуждаем идею заякорить в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию"

Идеи вступления Украины в ЕС и НАТО Петр Порошенко назвал консолидирующими украинское общество.

Социология показывает, что сторонников этих идей в стране сейчас действительно больше, чем противников. Согласно последнему исследованию фирмы "Рейтинг", референдум о вступлении Украины в ЕС закончился бы триумфом "еврооптимистов" (52% за и 27% против).

Однако если бы плебисцит касался вступления Украины в НАТО, результаты были бы не столь однозначными: за интеграцию в Североатлантический альянс проголосовали бы 43% украинцев, а против - 34%.

Социологи поясняют: ниже поддержка НАТО в южных и восточных регионах страны, а также в старшей возрастной группе респондентов.

Реализация идеи Петра Порошенко - зафиксировать стремление в ЕС и в НАТО в преамбуле Конституции Украины - по сути, превратила бы критику интеграции в западные политические и оборонительные структуры в критику основ конституционного строя страны.

"Когда я избирался президентом, мое состояние было намного большим, чем сейчас"

Image caption Оппоненты Петра Порошенко порой выбирают крайние формы критики деятельности президента Украины

Оппоненты Петра Порошенко, до избрания входившего в список самых богатых людей Украины, обвиняют его в том, что и на своей нынешней должности он продолжает лоббировать интересы собственного бизнеса, отданного, по словам президента, в управление "слепого траста". Сам Порошенко отвергает эти обвинения.

Тем не менее лишнее напоминание о богатстве президента одной из беднейших стран Европы, прозвучавшее в вопросе журналистки издания "Медиакритика", кажется, немного разозлило Порошенко.

"Я не ношу розовые очки, дорогая моя. Я лично вижу все проблемы страны", - заявил он. Вслед за этим он поведал, что жизнь президента - "не сахар", и пригласил автора вопроса провести с ним один рабочий день и убедиться в этом воочию.

"Я буду работать с кем угодно, кто эффективно сможет вернуть хотя бы одного украинского заложника домой"

На пресс-конференции Петру Порошенко пришлось оправдываться за участие Виктора Медведчука в минских переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

Медведчук - последовательный оппонент евроатлантической интеграции Киева, имеющий на Украине репутацию человека, обладающего прямой связью с президентом России Владимиром Путиным. Когда его называют кумом российского президента, то не преувеличивают степень близости этих двух политиков: Владимир Путин когда-то действительно крестил дочь Медведчука.

Участие Медведчука в минских переговорах на стороне Украины давно является предметом ожесточенной критики местной патриотически настроенной общественности.

В среду Порошенко признал: именно Медведчук - а не, например, церковь или военные каналы - оказался самым эффективным посредником, благодаря которому удается поддерживать коммуникацию на тему обмена пленными. "Потому что решение об освобождении принимает лично Путин", - пояснил президент Украины.

Правообладатель иллюстрации Ukrinform Image caption Участие Виктора Медведчука в минских переговорах на стороне Украины не нравится многим в Киеве

В этой же связи на пресс-конференции Петр Порошенко упомянул о Романе Сущенко - парижском корреспонденте государственного информагентства "Укринформ", задержанном в Москве в сентябре 2016 года по обвинению в шпионаже.

"Не сомневаюсь, что он будет дома. Надеюсь, что это состоится после так называемого суда в России", - заявил президент Украины.

"Мы точно готовы принять корабли из Крыма - только вместе с Крымом"

Петр Порошенко впервые отреагировал на январскую инициативу Владимира Путина передать Украине военную технику, оставшуюся в Крыму после аннексии полуострова весной 2014 года.

Это предложение стало поводом для активной дискуссии на Украине. Глава меджлиса крымскотатарского народа (запрещен в России) Рефат Чубаров назвал его унизительной подачкой, а командующий ВМС Украины Игорь Воронченко ранее заявлял, что решение по этому поводу будет приниматься высшим политическим руководством государства.

Отвечая на вопрос о том, принимать все-таки крымские корабли или нет, Порошенко упомянул об исках Киева против России, рассматривающихся ныне в международных судах, и пообещал, "делать все возможное, чтобы вернуть Крым".

"Я был так же, как и большинство, зачарован перспективами, которые господин Саакашвили мог принести в Украине"

На пресс-конференции Петр Порошенко подвел итог пребывания на Украине бывшего президента Грузии.

Сам Порошенко своим указом весной 2015 года дал Михаилу Саакашвили - своему товарищу еще со студенческих времен - украинское гражданство и назначил губернатором Одесской области. Далее Саакашвили попал в опалу, был уволен с должности и в конце концов лишен гражданства летом прошлого года.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Весной 2015 года Петр Порошенко привел Михеила Саакашвили в украинскую политику

После прорыва украинско-польской границы в сентябре 2017-го Саакашвили организовал в центре Киева палаточный городок своих сторонников, провел несколько маршей за импичмент президента"и стал фигурантом уголовного дела - его обвинили в получении денег от опального олигарха Сергея Курченко.

В конце концов, 12 февраля Саакашвили выслали в Польшу.

В своем ответе на вопрос о судьбе бывшего соратника Порошенко исключил политические мотивы лишения Саакашвили гражданства и заявил, что реадмиссия экс-президента Грузии в Варшаву чартерным самолетом была безупречной с юридической точки зрения.

"Были мечты, идеалы. Михаил, к сожалению, сам их уничтожил. Я не думаю, что сейчас он является счастливым человеком", - резюмировал Порошенко.

"Я не проиграл за свою жизнь ни одной избирательной кампании"

Следующие выборы президента Украины намечены на март 2019 года и, говорят эксперты, нынешний, предвыборный год критично важен для участников избирательной кампании.

Киевские политологи говорят о выдвижении Порошенко на второй срок как о самоочевидном факте, однако сам он о намерении принять участие в выборах еще не заявлял. В среду он продолжал "держать интригу", уверив, что примет окончательное решение ближе к официальному старту кампании.

Другое дело, говорят скептики, что предвыборная социология показывает, что наибольшие шансы стать следующим президентом имеет Юлия Тимошенко, а нынешнему украинскому лидеры стоит задуматься о "плане Б" - что ему делать и, например, где жить в случае, если одержать победу на выборах ему не удастся.

Порошенко говорит, что о выборах пока не задумывается. И напоминает, что ни одной кампании не проиграл.

"Меня не интересует, что скажет Янукович... У него было четыре года, чтобы объяснить и покаяться"

Вопрос о месте жительства президента после ухода с должности в украинском контексте интересен в связи с историей предыдущего главы государства - Виктора Януковича, сбежавшего после победы Евромайдана в Россию.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Петр Порошенко обещает, что, в отличии от своего предшественника Виктора Януковича (на фото) после окончания срока полномочий останется жить на Украине

В эту пятницу он проведет пресс-конференцию в Москве. На этом мероприятии Янукович обещает рассказать о неких новых фактах, связанных с расследованием массовых расстрелов в центре Киева в феврале 2014 года.

В украинской прокуратуре приветствовали решение Януковича пообщаться со СМИ, пусть даже и российскими: киевские правоохранители расследуют сразу несколько дел, в которых фигурирует бывший президент.

А Петр Порошенко, на прошлой неделе свидетельствовавший в суде по делу о госизмене предшественника, в среду заявил, что после выборов "точно будет жить в Украине - в любом качестве".