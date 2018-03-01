Новые обещания Путина: сколько они стоят и выполнимы ли?

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Президент России Владимир Путин в четверг очертил план по развитию экономики России на ближайшие щесть-восемь лет. На их выполнение этих планов президент обещал выделить как минимум 15 трлн рублей, но откуда их взять, не сказал. Экономисты опасаются, что за этими обещаниями последует повышение налогов или Россия влезет в долги.

Первая часть послания Федеральному собранию президента России Владимира Путина была посвящена экономическим вопросам, а лишь во второй половине своего выступления Путин перешел к демонстрации нового вооружения.

Обещания президента касались цифровой экономики, повышения благосостояния общества, борьбы с бедностью и улучшения демографии. В частности, он обещал увеличить продолжительность жизни до 80 лет (в 2017 году средняя продолжительность жизни россиян достигла почти 73 лет), постепенно наращивать зарплаты бюджетников и обновить российские города.

Часть из его предложений совпадает с тем, что ранее предлагали глава ЦСР и бывший министр финансов Алексей Кудрин, писавший для Путина экономическую программу, а также чиновники экономического блока правительства.

По итогам послания президента будут составлены новые "майские указы", ранее сообщало РБК. В мае 2012 года, сразу после своего избрания на третий срок, президент подписал список указов, которые должны были определить социально-экономическое развитие России в ближайшие годы. Однако многие эксперты отмечают, что значительная часть "майских указов" так и не была выполнена или была выполнена не до конца.

Русская служба Би-би-си разбиралась в том, что обещал президент и насколько его обещания выполнимы.

Сколько денег обещал потратить президент?

Президент в ходе своего послания выделить конкретные суммы денег обещал только на три задачи. Суммарно расходы, о которых говорил президент, составят около 15,5 трлн рублей.

Президент не раскрыл, откуда именно будут взяты эти средства. Он говорил о необходимости собирать больше налогов и обеспечить более быстрый - выше среднемировых темпов - экономический рост, который должен помочь увеличить доходы бюджета. Кроме того, он заявил о необходимости повысить эффективность расходов.

50 млрд рублей Владимир Путин пообещал выделить регионам на создание 270 тысяч новых мест в яслях за три года. Осенью в очереди на ясли насчитывалось 266 тысяч детей. Ясли нужны, чтобы "дать возможность молодым мамам продолжить образование или как можно быстрее, если кто-то хочет, выйти на работу, не теряя квалификацию", рассказал Путин.

Всего на демографическое развитие и охрану материнства и детства Путин обещал выделить 3,4 триллиона рублей за шесть лет. В 2012-2017 годах на эти цели было потрачено 2,47 трлн рублей - на 38% меньше.

Больше 11 трлн рублей Путин пообещал выделить на строительство и ремонт региональных и федеральных дорог в 2019-2024 годах. "Это большая, но не запредельная, реалистичная цифра, это на 40 процентов больше, чем за предыдущие шесть лет, - уточнил он. - В 2012-2017 годах мы с вами направили на эти цели 2,47 триллиона рублей".

У строителей дорог - лидирующие позиции среди "королей госзаказа". Так, компании Аркадия Ротенберга, близкого к Путину бизнесмена, заняли третье место в рейтинге Forbes по сумме госконтрактов в 2017 году, получив госзаказы на 88,1 млрд рублей. Его предприятие "Стройгазмонтаж" строит мост через Керченский пролив.

1 млрд рублей президент пообещал в следующем году выделить на проект "Билет в будущее". Это проект профориентации для школьников 6-11 классов. Раньше президент заявлял, что проект будет включать три этапа. На первом школьники должны подать заявление через интернет, на втором - работать в "центрах компетенции", в том числе в центре "Сириус".

"Сириус" - это центр для одаренных детей, созданный другом Путина виолончелистом Сергеем Ролдугиным. На третьем этапе школьники должны получать гранты на практику в компаниях.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klimentyev/TASS Image caption Путин в сентябре прошлого года посетил центр "Сириус", созданный его другом Сергеем Ролдугиным

Президент не раскрыл, сколько денег потребуется на выполнение других его обещаний, например, явно дорогостоящими проектами окажутся модернизация электростанций и аэропортов в регионах, а также массовое поключение небольших населенных пунктов к интернету через оптоволоконные линии и программа пространственного обновления городов.

Путин также обещал и дальше наращивать зарплаты бюджетников, что еще при исполнении первых "майских указов" стало бременем для региональных бюджетов.

Деньги на реализацию всех этих обещаний реально получить в трех случаях: при повышении налоговой нагрузки, при внезапном улучшении внешней конъюнктуры или в случае внезапного ускорения экономического роста, объясняет главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова. По ее словам, из этих трех вариантов наиболее реалистичным выглядит повышение налоговой нагрузки.

Других источников для финансирования этих обещий нет, объясняет Орлова. Она предполагает, что власти не готовы наращивать дефицит бюджета или сокращать другие виды расходов.

Главный экономист Центра развития Высшей школы экономики Валерий Миронов объяснил Би-би-си, что источником средств могут стать заимствования. Сейчас уровень задолженности федеральной власти составляет около 15% ВВП, а предельным уровнем задолженности для стран, зависящих от сырья, считается 25-30% ВВП, поясняет он. Россия могла бы занять около 10% ВВП - это 125 млрд долларов или 9 трлн рублей, считает он.

Несколько дополнительных источников финансирования могли появиться при отмене санкций, полагает Миронов. Например, Россия могла бы привлечь прямые иностранные инвестиции со стороны бизнеса из других стран.

Борьба с бедностью и рост населения

Путин не обозначил четкие критерии того, когда он будет считать поставленные задачи выполненными. Русская служба Би-би-си выделила наиболее конкретные его обещания.

Один из пунктов его послания касался борьбы с бедностью, с которой сейчас сталкиваются 20 млн человек. Путин обещал снизить уровень бедности как минимум в два раза в ближайшие шесть лет.

Это вполне реально, если обеспечивать целевую помощь, считает директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович. По ее мнению, помогать сначала стоит тем, кто находится на пороге бедности. "Например, многодетным семьям помочь получить квартиру, чтобы они не бесконечно ее снимали, платя ренту владельцам", - объясняет она. Это поможет им уйти из числа бедных. Если помогать только самым бедным, то снизить уровень бедности не удастся, полагает она.

В целом программа Путина предусматривает помощь семьям с приобретением жилья и поддержку различных многодетных семей. Президент также говорил о таргетированной помощи бедным.

В предстоящие десять лет обеспечить устойчивый естественный прирост численности населения. Для этого президент как раз и обещал резко увеличить финансирование по поддержке материнства и детства.

Достичь устойчивого естественного прироста населения в ближайшие десять лет невозможно, уверен директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. В течение нескольких лет в России был небольшой естественный прирост, но он уже сошел на нет, а в ближайшие годы российское население будет сокращаться, прогнозирует демограф.

Это связано с возрастной пирамидой. "У нас очень мало сейчас людей в родительском возрасте, поэтому родится меньше детей, будет много пожилых людей, и смертность тоже будет выше", - поясняет он.

Правообладатель иллюстрации Alexey Smyshlyev/TASS Image caption Путин предлагает меры по стимулированию рождаемости и помощи молодым семьям

Компенсировать убыть населения мог бы поток иммигрантов. "Но известно, что большие объемы иммиграции вызывают возражения, и власти на это тоже, конечно, не идут", - уверен демограф. Путин сказал, что процедуру предоставления гражданства нужно совершенствовать: "Фокус внимания должен быть на тех, кто нужен стране: на молодых, здоровых, хорошо образованных людях".

Еще одна группа задач касалась выхода России в "клуб 80+" - это страны со средней продолжительностью жизни больше 80 лет. В прошлом году средняя продолжительность жизни составила 73 года. Путин пообещал, что правительство разработает программу повышения качества жизни пожилых людей

Выйти на уровень средней продложительности жизни в 80 лет в ближайшие годы нереально, уверен Вишневский. Мы еще недавно вошли в "клуб 70+" и сейчас находимся на довольно низком уровне продолжительности жизни, объясняет он.

Ежегодно не менее пяти миллионов семей должны улучшать свои жилищные условия. Для этого в ближайшие шесть лет ипотека должна стать доступной для большинства работающих граждан, а ипотечная ставка должна стремиться к 7%. Также должно строиться 120 млн квадратных метров жилья в год.

Миронов полагает, что ставки по ипотеке могут быть снижены благодаря тому, что инфляция сейчас оказалась на низком уровне. Благодаря низким ставкам ипотеки вырастет спрос на недвижимость, объясняет он. Жилищное строительство в целом может быть локомотивом экономики, добавляет Миронов.

Еще одно обещание - "прошить" всю территорию России современными коммуникациям". Помимо Путина на различных конференциях об этом неоднократно говорил министр экономического развития Максим Орешкин, который заявлял, что ведомство разрабатывает обширную программу строительства инфраструктуры. Объем транзитных перевозок, по словам президента, должен вырасти в четыре раза за ближайшие годы.

"Эта задача достижима в течение шести-семи лет, и это соответствует нынешним темпам развития транзитных перевозок", - считает Алексей Безбородов, эксперт по транспорту, гендиректор исследовательского агентства Infranews. По его словам, дополнительное строительство для этого не требуется.

Еще одна задача, поставленная президентом, чтобы через шесть лет половина межрегиональных авиарейсов проходила напрямую, а не через Москву. Для этого нужно расширить и модернизировать сеть региональных аэропортов.

По мнению Алексея Безбородова, с точки зрения инфраструктуры эта цель достижима, но вопрос в том, насколько экономически оправдано для авиакомпаний открывать "диагональные" маршруты.

В 2019-2024 годах на развитие здравоохранения президент обещал тратить более 4% ВВП и стремится приблизить эту цифру к 5%. Он также обещал восстановить шаговую доступность в здравоохранении.

Эксперты неоднакратно критиковали власти России за слишком низкие расходы на здравоохранение и образование. Например, в центре развития Высшей школы экономики объясняли, что финансирование этих отраслей находится на уровне Латинской Америки. А социальный сектор из-за этого может столкнуться с деградацией.

Орлова объясняет, что для дополнительного финансирования здравоохранения опять же придется увеличивать налоги и их собираемость. Эта сквозная тема послания президента, отмечает она.

Миронов полагает, что если Россия увеличит заимствования до 25% ВВП, то из этих средств власти могли бы в течение нескольких лет финансировать рост расходов на здравоохранение.

Рост производительности труда не менее чем на 5% в год, чтобы к концу следующего десятилетия выйти на уровень ведущих экономик мира.

По мнению Орловой, потенциал для этого есть: население достаточно образовано, а также есть возможность в каких-то отраслях производить технологии. Но она напоминает, что сейчас рост производительности труда близок к нулю. "Вопрос в том, что должно измениться за 10 лет, чтобы мы начали использовать этот потенциал?", - полагает Орлова. Ответа на этот вопрос Орлова в послании президента не услышала.

Для достижения этих целей нужно совершенствовать инвестиционный климат и снижать влияние силовых структур на бизнес, добавляет Миронов. Эти вопросы президент постоянно затрагивает в своих выступлениях, но проблемы сохраняются.

К середине следующего десятилетия вклад в ВВП России малого бизнес должен составить 40%, а число занятых вырасти с 19 млн человек до 25 млн.

За последние годы доля предпринимательских доходов в общей структуре доходов населения сильно снижалась, напоминает Орлова. Эту цель она называет "амбициозной" и вряд ли достижимой без повышения производительности труда. По мнению экономиста, опять же нужны конкретные меры для того, чтобы переломить сложившее осторжоное отношение в обществе к частному предпринимательству.

Наконец, Путин пообещал удвоение объемов несырьевого экспорта в течение шести лет и увеличение экспорта услуг до 100 млрд долларов.

Это одна из самых сложных задач, поставленных президентом, полагает экономист. Увеличение экспорта услуг и товаров сильно зависит от внешней конъюнктуры и желания других стран активизировать торговлю с Россией, поясняет Орлова. "Тема санкций так или иначе будет влиять на способность присутствовать на мировых рынках", - полагает она.