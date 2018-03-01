Как американские киргизы поставляли оружие в Чечню почтой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кому якобы отправлялись "Глоки", пока неясно

В США арестованы два гражданина Кыргызстана, обвиняемые в незаконной отправке оружия в Чечню. Об этом сообщила федеральная прокуратура Восточного округа Вирджинии, в котором проживают арестованные - 28-летний Тенгиз Сыдыков и 27-летний Эльдар Резванов.

Как говорится в пресс-релизе прокуратуры, они официально приобрели в оружейных магазинах Америки более 100 разобранных пистолетов и якобы пытались незаконно отправить их в Чечню без надлежащей лицензии, фальсифицируя документы и маскируя оружие под кухонную утварь.

Инкриминируемые им деяния детально описываются в обвинительном документе, который представил в суд следователь министерства внутренней безопасности США Майкл Гручаш. Собранные его следственной группой улики позволили предъявить молодым людям целый букет обвинений, от сговора с целью контрабанды до банковского мошенничества и отмывания денег.

В случае неблагоприятного для фигурантов исхода уголовного дела им грозит до 20 лет лишения свободы. Пока человеку по имени Эльдар Резванов везло.

В ноябре 2016 года человек с таким именем и примерно ровесник виргинского Резванова был арестован вместе с Султаном Саадом Алорини и Андрием Швабом по обвинению в похищении человека в целях получения выкупа. Чуть больше месяца спустя судья закрыл их дело в связи с многочисленными дефектами обвинительного заключения.

Затворы и стволы

По словам Гручаша, следствие выявило преступный сговор, в котором участвовали Тенгиз Сыдыков, Резванов, старший брат Тенгиза Чингиз, живущий за границей, и ряд их сообщников. Последние переводили деньги из иностранных банков, в том числе чеченских, в США с целью закупки деталей оружия, таких как затворы и стволы для пистолетов "Глок", и магазинов для "Глоков" и автоматов Калашникова.

Арестованы лишь Тенгиз Сыдыков и Резванов. Первый имеет гринкарту и ждет получения гражданства США. Расследование показало, что он не подавал заявления на экспорт оружия или для получения федеральной лицензии на торговлю им. Следователь Гручаш пишет, что Тенгиз, по его мнению, отвечает за приобретение лицензионного товара и за финансы операции. Банковские ведомости свидетельствуют о том, что он получал денежные переводы на суммы 4 тыс. или 4900 долларов. По мнению обвинения, идея была в том, чтобы не достигать суммы в 10 тыс. долларов, которая фиксируется властями.

Закупки оружия и его деталей производились вслед за получением каждого перевода. Гручаш пишет, что просмотрел видеозапись, на которой видно, как Тенгиз Сыдыков покупает многочисленные ствольные коробки "Глоков" у торговцев оружием, и прослушал звукозапись, на которой тот заказывает детали этого пистолета в магазине Glock Store, Inc.

Отпечатки пальцев

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На трех изъятых коробках были обнаружены отпечатки пальцев Резванова

Резванов, который снимает у Тенгиза комнату в Александрии, Вирджиния, и ждет ответа на прошение о политическом убежище, отвечает за заказы деталей оружия по почте и отправку посылок с ними. По словам следователя, он получал на их совместный адрес массу посылок с деталями оружия.

Прокуратура называет Резванова киргизом, но Гручаш пишет, что он казах.

Гручаш проследил по накладным покупки деталей "Глока", которые Тенгиз совершил еще в мае 2015 года. На трех изъятых коробках с ним были обнаружены отпечатки пальцев Резванова.

Чингиз Сыдыков - гражданин Кыргызстана и не имеет официального статуса в США, куда он периодически приезжает навестить младшего брата. Он якобы отвечает за организацию дела за границей, за связь с неустановленными пока жителями Чечни и других мест и перевод денег в США на покупку оружия для Чечни. По мнению следствия, Чингиз отвечает за получение за границей заказов на оружие и денег на его оплату в США.

Если верить следователю Гручашу, на данный момент удалось установить, что Тенгиз Сыдыков закупил в США по крайней мере 107 нижних частей ствольных коробок для "Глоков" разных моделей. Он также приобрел у торговцев по всей Америки стволы и затворы для пистолетов. Продавцы должны фиксировать лишь закупки ствольных коробок, а не стволов и затворов.

Как считает следователь, Тенгиз покупал их по отдельности для того, чтобы собранный пистолет невозможно было отследить.

"Глоки"

Следствие заметило, что за приобретением им оружия обычно следовали отправка посылки за рубеж или бронирование заграничной поездки.

По словам Гручаша, американским гражданам можно временно вывезти из США оружие за границу без экспортной лицензии, но не более трех неавтоматических стволов (и не более тысячи патронов), при условии, что оно пройдет таможенную инспекцию. Во-вторых, оно должно находиться в багаже своего владельца и не должно посылаться по почте. Наконец, оно должно предназначаться лишь для своего владельца, который не имеет права передавать или продавать его третьим лицам за границей.

Для продажи его за рубеж требуется экспортная лицензия, которой у заговорщиков не было, говорится в судебных документах.

Гручаш изучил документацию по стволам и затворам "Глоков", купленных в магазине Lukas Tactical в Иллинойсе. На квитанциях значился элекронный адрес некоего Д. Мура.

Следователь поговорил с менеджером оружейного магазина, который сказал, что неизвестный ему Дамир Мур связался с ним и поинтересовался стоимостью 10 затворов "Глока 17". Они стоили по 400 долларов каждый.

Мура также интересовали 30 магазинов для этой модели (20 долларов штука) и 10 коробок для пистолета (10 долларов).

Через несколько дней он получил имейл от Чингиза Сыдыкова, который хотел приобрести вышеперечисленный товар по указанным ценам. Стоимость заказа составила 5 002 доллара. Счет Чингиз просил прислать на адрес своего брата в Александрию.

Следователи установили, что в то время Чингиза не было в США, и пришли к выводу, что Тенгиз для конспирации пользовался чужими именами.

Выяснилось, что 6 и 7 декабря 2016 года Тенгиз отправил в Кыргызстан и Россию четыре посылки, указав, что в них находится "Домашняя утварь" и "Пластиковая пленка". Гручаш уверен, что они содержали оружие.

Расследование обнаруживало все новые закупки оружия. Например, 12 февраля 2017 года Тенгиз купил в Вирджинии два пистолета FN Herstal, 10 мая - 24 "Глока-17" и 19 пистолетов Gen 3, а 5 октября - пистолет Desert Eagle 357-го калибра.

15 июня он вылетел в Кыргызстан и вернулся 1 июля. Следователь признает, что не имеет понятия, вез ли Тенгиз с собой оружие, но находит этот вояж крайне подозрительным.

Администрация оружейного магазина Gun Dude решила узнать у Тенгиза, с какой целью он раньше приобрел там ни много ни мало 64 "Глока". Он ответил, что владеет в Вирджинии охранной компанией, которой у него в действительности не было.

В другом магазине у него спросили, зачем ему 38 ствольных коробок для пистолетов. Тенгиз ответил, что они с другом усовершенствуют и продают детали оружия.

Гручаш выяснил, что Тенгиз ездит на "Мерседесе", и с разрешения суда установил на нем потайной навигатор с радиомаяком.

Если Тенгиз пользовался вымышленным именем Дамир Мур, то Эльдар Резванов, по словам следствия, называл себя Антоном Ишутиным. Они в основном отправляли детали оружия за границу по почте. Сотрудники ближайшего почтового отделения запомнили их по тому, что они часто отправляли в СНГ тяжелые коробки.

Наличные

Следователь нашел подозрительным то обстоятельство, что Резванов заплатил за отправку одной из них, официально содержавшей утварь, 420 долларов наличными, поскольку сейчас такие суммы обычно платят кредитными картами.

Одна из посылок была адресована в Грозный Бислану Межиеву, а в обратном адресе на ней значилась Даяна Светова, проживающая в той же Александрии.

В доме, в котором она якобы живет, такая не значится. У дома давно стоит объявление о продаже. Гручаш сделал вывод, что друзья находят такие дома для фальшивых адресов в рекламе риелторов.

Открыв посылки, отправленные друзьями, следователи нашли в них пистолетные стволы, прикрепленные липкой лентой к кухонным лопаточкам, и затворы, прикрепленные к колесикам, чтобы походить на ролики для ножек мебели. Обнаружили внутри и отпечатки Резванова.

Прилепленные к посылкам таможенные декларации были заполнены его почерком, говорится в судебных документах.

Следователь приводит примеры тысячных переводов друзьям из Чечни и список чеченских фамилий, от которых они якобы исходили, и заключает просьбой о выдаче ордеров на арест.