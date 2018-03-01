Европа покрыта снегом, но становится ли снегопадов больше?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Аэропорт Женевы был временно закрыт из-за снега

Неожиданный снегопад, охвативший на излете зимы большую часть Европы, включая даже средиземноморские острова Корсику и Капри, привел к серьезным перебоям в работе транспорта по всему континенту.

Аэропорт Женевы был временно закрыт, пока взлетные полосы очищались от снега.

Столь холодной погоды на большей части европейского континента не наблюдали уже несколько лет.

У этой аномальной погоды уже появились прозвища: в Великобритании ее называют "Зверем с Востока" (по-английски эта фраза звучит как каламбур), в Голландии - "Сибирским медведем", а в Швеции - "Снежной пушкой".

Гололед и обильные снегопады привели к закрытию многих автомобильных дорог. Десятки человек по всей Европе умерли по причинам, связанным с аномальным похолоданием.

Снег выпал даже в Средиземноморье, например на Капри и Корсике. В некоторых районах Испании и Италии снег увидели впервые за много лет.

В Британии ощущаются серьезные проблемы с общественным транспортом. Многие школы закрыты.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Добро пожаловать во Флоренцию

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дюны на юго-западе Франции покрылись снегом

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В Швейцарии дети вышли на лед играть в хоккей

Но, несмотря на все эти новости, ученые отмечают, что во многих регионах мира снег выпадает все реже.

Для снегопада необходимы два условия - плотная облачность и, само собой, достаточно низкая температура воздуха: вблизи или ниже точки замерзания.

Согласно данным глобальных организаций занимающихся вопросами климата и погоды, средняя температура воздуха на Земле росла, начиная со второй половины ХХ века.

Например, согласно данным НАСА, средняя температура на Земле в 2017 году оказалась на 0,9 градусов выше средней между 1951 и 1980 годами. За последние 27 лет усредненная температура воздуха на Земле ни разу не была ниже чем за период между 1961 и 1990 годами.

В целом, считается, что с начала XX столетия средняя температура воздуха на планете выросла на 0,74°C.

Правообладатель иллюстрации ANGELO CARCONI/EPA Image caption Слоем снега оказались покрыта даже многие районы Италии и Испании

И как это отражается на снегопадах?

Великобритания

Согласно данным британского Национального совета исследований окружающей среды (NERC), есть признаки того, что ежегодные объемы выпадающего снега, по-видимому, уменьшаются.

Например, между 1961 и 1990 годами в районе Ливерпуля было от 20 до 30 снежных дней в году. Между 1981 и 2010 годами эта цифра упала до 10-20.

Конечно, в масштабах страны имеются существенные вариации. Например, в более гористой местности выпадает больше снега, поскольку известно, что с ростом высоты на каждые 100 метров температура воздуха падает на 1 градус Цельсия.

Снегопад в Британии предсказать трудно, так как изменение температуры воздуха всего лишь на 0.1 градуса может привести к тому, что дождь превратится в снег и наоборот. Это изрядно затрудняет работу местных метеорологов.

В то же время климатические модели, построенные британским метеобюро, показывают, что тренд на сокращение количества снежных дней в стране, по всей видимости, сохранится.

Как обстоят дела в других регионах планеты?

Согласно данным Межправительственной комиссии по изменению климата, количество осадков в виде снега остается практически неизменным в регионах севернее 55 широты.

Это происходит потому, что в этих местах температура воздуха слишком низка и отмечаемый рост температуры не оказывает особого влияния.

В некоторых местах повышение температуры воздуха привело к росту числа снеговых осадков, как, например, в районе Великих озер в Северной Америке.

В прошлом озера замерзали зимой, что сокращало масштабы испарения в атмосферу. Сейчас льда на озерах стало значительно меньше, что повышает испарение и приводит к снегопадам.

Правообладатель иллюстрации Scott Olson/Getty Image caption Озеро Мичиган в 2014 году

Снеговые осадки уменьшились в трех регионах:

в западной части России

на юге Канады

в Новой Англии

Другими словами, в будущем в некоторых регионах может быть ощутимо меньше снега. Но это может принести дополнительные проблемы.

Проблемы в связи со снегопадом возникают в местах, где снег выпадает не так часто - частично из-за отсутствия снегоуборочных машин, а также из-за того, что люди не знают, что делать в таких погодных условиях.

Так что даже если снега в будущем будет меньше из-за изменения климата, это не означает, что проблемы на дорогах, железных дорогах и аэропортах исчезнут в обозримом будущем.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Голландии пришлось задействовать ледоколы