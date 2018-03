Фильмы-лауреаты "Оскара" не прошли тест Би-би-си на гендерный баланс

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жанель Монэ, Рэйчел Макадамс и Люпита Нионго

Голливуд грешит гендерной предвзятостью, когда дело доходит до представления характеров женщин на экране. К таким выводам пришли авторы исследования Би-би-си.

Со времени, когда в 1929 году прошла первая церемония вручения "Оскаров", влияние женщин в политике и общественной жизни значительно выросло. Однако, как показало исследование команды проекта Би-би-си "100 женщин", в Голливуде роль женщин мало изменилась. Самостоятельных женских характеров в голливудских фильмах больше не стало, женщины по-прежнему в основном молчат в фильмах, а если и говорят - то, как правило, только о мужчинах.

Для того, чтобы решить вопрос о гендерной предвзятости той или иной кинокартины, авторы исследования проверяли фильм по тесту Бекдел. Чтобы пройти этот тест, фильм должен содержать по меньшей мере два женских персонажа, которые хотя бы однажды за все время действия будут беседовать между собой о чем-либо, помимо мужчин.

Тест Бекдел прошли менее половины фильмов, которые были признаны лучшими в 1990-е годы и получили "Оскар" в номинации "лучшая кинокартина".

Ситуация не улучшилась и в 2000-х, и в 2010-х годах. Тест Бекдел на гендерную предвзятость провалили и "Миллионер из трущоб", и "Гладиатор", и "Лунный свет", а также треть всех претендентов на главный приз Американской киноакадемии в этом году.

"Мне кажется, люди продолжают делать то, что они делали всегда, рассказывать истории, похожие на те, что они видели раньше, не задавая себе вопросов", - говорит Эллен Тейле, которая разработала в Швеции рейтинг фильмов, основанный на тесте Бекдел.

"Люди, работающие в киноиндустрии, должны осознать, что у них есть влияние и ответственность", - подчеркивает она.

Номинированные на "Оскар" в этом году фильмы "Зови меня своим именем" и "Тёмные времена" не прошли тест Бекдел: да, в фильмах есть как минимум два женских персонажа, имена которых зритель знает, однако женские персонажи в этих кинокартинах если и говорят о чем-то между собой - то только о мужчинах.

В фильме "Дюнкерк", рассказывающем о событиях начала Второй мировой войны, и вовсе нет ни одного женского персонажа, который был бы назван по имени. Миранда Нолан и Ким Хартман играют роли безымянных женских персонажей - "медсестры" и "стюардессы".

"Я просто терпеть не могу, когда женский персонаж впихивают в фильм о мужчинах. Мы заслуживаем того, чтобы рассказывать свою историю", - говорит кинокритик Рианна Диллон.

"Тёмные времена" - это фильм о мужчинах, они просто искусственно вплели в фильм женскую линию. И для кого они это делают? Они начинают снимать фильм, а потом осознают, что это фильм только о белых мужчинах. Это никуда не годится", - говорит журналистка.

Тест Бекдел появился, можно сказать, случайно - благодаря ироничному диалогу двух героинь комикса Элисон Бекдел (Dykes To Watch Out For, 1985 год). В одном из выпусков комикса две женщины собираются пойти в кино и обсуждают, какой фильм им хотелось бы посмотреть. Одна из героинь рассказывает, что смотрит только фильмы, удовлетворяющие трем ее требованиям: когда в кинокартине есть хотя бы две женщины, которые говорят с друг другом о чем-либо, кроме мужчин.

Вторая героиня комикса соглашается, что критерии строгие, но правильные. В итоге героини, не найдя ни одного фильма, удовлетворяющего их строгим требованиям, решают вернуться домой.

Элисон Бекдел, создавая этот комикс, и не думала о том, что изложенные там "требования" будут использоваться для экспертной оценки фильмов на гендерную предвзятость.

Несмотря на то, что тест Бекдел признан кинокритиками и часто используется для оценки гендерного баланса в фильмах, у такого подхода к анализу фильмов есть критики.

"Тест Бекдел мне нравится тем, что он дает возможность обсудить, что происходит на экране", - говорит директор кинофестиваля в Бате Холли Тарквини.

"Сложность тут в том, что многие женоненавистнические фильмы прошли этот тест. Надо понимать, что этот тест не дает представления о том, кто рассказывает историю. Этот тест может пройти огромное количество порнографических фильмов. Фильм "Американская бикини-автомойка" прошел этот тест, а "Гравитация" - нет", - подчеркивает Тарквини.

Критерии

Команда проекта Би-би-си "100 женщин" проанализировала десятки фильмов, использовав стандартные критерии теста Бекдел.

Полученные данные также перепроверялись с помощью инструментов анализа на сайте bechdeltest.com, посвященном тесту Бекдел.

Когда один из авторов исследования был не согласен с оценкой фильма, представленной на сайте bechdeltest.com, или с оценкой, полученной по тесту Бекдел, вопрос выносился на обсуждение других авторов проекта "100 женщин".

Тейле при оценке фильмов в Швеции использует тест Бекдел, и тем фильмам, которые его проходят, присваивается рейтинг "А".

"Многие фильмы проходят тест благодаря только одной сцене", - говорит она.

"Мы получаем много писем, авторы которых выражают возмущение и негодование. Они говорят, что такой-то фильм не должен был получить рейтинг "А", так как в нем очень мало сцен, подтверждающих отсутствие гендерной предвзятости", - рассказывает Тейле.

"Это говорит о том, что люди обращают внимание на такие сцены и реагируют. Значит, это их действительно волнует. Мне кажется, это уже говорит о том, что мы добились успеха", - считает Тейле.

Некоторые обращают внимание на то, что тест не оценивает, как представлены женщины в связи с разными их характеристиками - расой, национальностью, возрастом, цветом кожи, религией.

Коррина Антробус, основатель фестиваля "Тест Бекдел", говорит, что если бы ей пришлось разрабатывать новую систему оценки фильмов на предмет соблюдения гендерного равенства, она бы включила в него ряд других аспектов, кроме пола персонажей: этническую и социальную принадлежность, влияние персонажей друг на друга.

"Тест оценивал бы то, как женщины изображаются в целом в кинокартине - в зависимости от их цвета кожи, религиозной принадлежности, профессии... Тогда бы у нас была более полная картина, и мы могли бы более точно определить, какой тип женщин представлен хуже всего", - говорит она.

Согласно данным фонда Annenberg Foundation, из 100 самых популярных фильмов 2016 года только в 34-х главными героинями или одними из главных персонажей были женщины.

И только в трех фильмах из этих 34-х главную роль играли женщины, представляющую обделенную вниманием кинематографа расу или этнос.

"Почти в половине из 100 самых популярных фильмов 2016 года (47 из 100) нет ни одной роли чернокожей женщины, у которой были какие-либо реплики, более чем в 2/3 фильмов нет женщин азиатской внешности (66 из 100) и женщин из Латинской Америки (72 из 100)", - говорится в исследовании фонда.

"И резкий контраст: только в 11 из 100 самых популярных фильмов позапрошлого года не появлялись белые женщины", - говорится в исследовании.

43 из 89 обладателей "Оскара" в номинации "лучший фильм" прошли тест Бекдел, в их числе - фильмы "Арго" и "Список Шиндлера".

И в том, и другом фильме у женщин - всего несколько фраз.

Кинокритики и зрители продолжают спорить по поводу того, сколько должны говорить женские персонажи между собой, чтобы пройти тест на отсутствие гендерной предвзятости.

Например, оценка фильма "В центре внимания" - о журналистском расследовании случаев педофилии в католической церкви - вызывает множество вопросов. В одной из сцен журналистку Сашу Пфайфер (ее играет Рэйчел Макадамс) просит принести стакан воды ее бабушка, имени которой зритель не знает.

"Я не думаю, что фильм может пройти тест только благодаря просьбе бабушки принести ей воды после прочтения истории о сексуальном насилии в церкви", - говорит один из пользователей сайта bechdeltest.com.

Пользователь CA2MA не согласен с такой точкой зрения: "Я считаю, что сцена со стаканом воды очень значимая и одна из самых важных в фильме. Даже если имени бабушки мы не знаем, она очень важный персонаж - она представляет среднестатистического читателя газеты Boston Globe. Тема расследования, которое она читает, более широкая, чем тема "мужчин". Это касается тысяч людей и говорит о крахе целого института [церкви]".

Похожие споры провоцирует и оценка фильма "Форрест Гамп": можно ли считать диалог двух женщин, которые говорят о ветеранах вьетнамской войны, типичным женским разговором "о мужчинах", или они обсуждают более широкую тему.

Исследование, проведенное Би-би-си, касается в основном фильмов на английском языке, и преимущественно тех кинокартин, которые были сняты в США. Интересны данные, представленные в исследовании Института гендерного равенства в средствах массовой информации Джины Дэвис, из которых следует, что в ряде стран большинство фильмов гораздо более гендерно сбалансированы, чем в США.

Больше всего фильмов, соответствующих критериям "гендерного баланса", выпускает Китай. За ним следуют Корея, Британия, Бразилия и Германия. Исследование Института Джины Дэвис основано на анализе фильмов, созданных в период с 2010 по 2013 годы.

Однако проблему гендерного дисбаланса за кадром можно назвать глобальной.

За всю историю "Оскаров" только одна кинокартина, снятая женщиной, получила награду американской киноакадемии как лучший фильм. И хотя Кэтрин Бигелоу была признана "лучшим режиссером" (она получила "Оскар" за фильм "Повелитель бури"), созданный ею фильм не смог пройти тест Бекдел.

"На протяжении десятилетий считалось, что женщина в любом случае будет смотреть эти фильмы, о ком бы они не рассказывали. У мужчин всегда есть выбор - мужские персонажи хорошо представлены во всех фильмах ", - говорит кинокритик Рианна Диллон.

Рианна Диллон считает, что пройдет еще много времени, пока Голливуд решит проблему гендерной предвзятости, но такие фильмы, как "Тоня против всех" и "Чёрная пантера", дают ей надежду.

"Чёрная пантера" - очень впечатляющий опыт, потому что это не артхаусный фильм, это фильм с большим бюджетом, который был снят крупной кинокомпанией - Marvel Studios, а дистрибьютером выступает Disney", - говорит она.

Хотя этот фильм трудно назвать совершенным, но в нем много образов "умных и храбрых" женщин.

"Вот почему зрителям так нравится этот фильм", - говорит она.

Ряд исследований говорит о том, что производство фильмов, в которых соблюден гендерный баланс, может принести более высокие доходы киностудиям.

"Наберитесь смелости отказаться от стереотипов. Вы можете снять фильм, который будет лучше", - говорит Тейле, обращаясь к создателям фильмов.