Как британские университеты поощряют студентов жить без смартфонов

Правообладатель иллюстрации Hold Image caption Авторы приложения Hold хотели найти противоядие от зависимости от смартфонов

В Британии запускают новое приложение, которое вознаграждает студентов за время, проведенное без смартфонов.

Приложение Hold придумали три студента, познакомившиеся в Копенгагенской школе бизнеса. Они хотели разработать что-нибудь, что могло бы помочь побороть зависимость от гаджетов.

Приложение Hold уже очень популярно в Скандинавских странах. В Норвегии, Дании и Швеции им пользуются более 120 тысяч человек.

Эксперты серьезно обеспокоены проблемой зависимости от гаджетов. Согласно исследованию, проведенному Техасским университетом в 2017 году, даже наличие смартфона в поле зрения может снизить производительность труда, замедлить скорость реакции и негативно повлиять на оценки.

Согласно предыдущему исследованию Лондонской школы экономики, ученики, которые не использовали свои смартфоны на территории школы, показали результаты тестов на 6,4% выше.

Сначала приложение будет предложено 170 университетам по всей Великобритании. Оно работает как на устройствах Android, так и на iOS, и его можно скачать бесплатно.

Студенты будут набирать по 10 очков за каждые 20 минут, когда они не используют свой смартфон, с 07:00 до 23:00 каждый день недели.

Очки можно обменять на товары и услуги - кофе, билеты в кино, одежду - на рынке приложений. В программе, например, участвуют такие бренды, как сеть кофеен Caffe Nero, сеть кинотеатров Vue cinemas и Amazon.

Чтобы "заработать" два бесплатных кофе, студентам потребуется 300 очков, что соответствует 10 часам в приложении Hold. Для бесплатного попкорна в кинотеатре им нужно будет провести два часа без телефона, что даст им 60 очков.

Студенты также могут обменять свои очки на книги и канцелярские принадлежности, которые затем будут пожертвованы школам через Unicef.

Психическое здоровье

Авторы приложения - Мэтс Мэтисен, Флориан Уиндер и Винот Винайа - на себе испытали проблему зависимости от гаджетов.

Вот что говорит Мэтс Мэтисен: "Эта идея пришла мне в голову, когда я был студентом, я знал по собственному опыту, как сложно сосредоточиться на чем-то, когда рядом лежит телефон, и в любой момент можно отправить текст, войти в чат или поиграть во что-нибудь".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Смартфон имеет удивительную способность отвлекать чуть ли не каждую минуту

"Задача приложения Hold - ограничить эти отвлекающие факторы, вознаграждая студентов и побуждая их сосредоточиться на работе", - отмечает Мэтисен.

"Тот факт, что четверть студентов в Норвегии загрузили Hold всего за три месяца с момента запуска, показывает, что молодые люди готовы изменить свои привычки и отложить смартфоны подальше на время учебы", - отмечает он.

Медики все больше обеспокоены тем, что длительное время, проведенное в компании гаджетов, влияет на концентрацию и психическое здоровье молодых людей в целом.

Луиз Теодосиу, консультант-психиатр в Королевской детской больнице в Манчестере, говорит: "Приятно видеть приложения, которые учитывают любовь студентов к телефонам и предлагают реальные решения, помогающие сбалансировать использование технологий".

"Мы знаем, что занятия спортом и общение с друзьями и семьей благотворно влияют на настроение и самочувствие людей", - продолжает она.

"Награды, связанные с поездками или социальной деятельностью, могут стать стимулом для студентов, помогут сэкономить деньги. Мы знаем, что у молодых людей сейчас больше проблем с психическим здоровьем, чем у предыдущих поколений. Социальные сети - это инструмент, который может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие. Поэтому помощь молодым людям в том, как управлять своим временем и правильно расставлять приоритеты, очень важна".