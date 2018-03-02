Фото: как звери Британии встречают "Зверя с Востока"

  • 2 марта 2018
A pallas cat Правообладатель иллюстрации Big Cat Sanctuary
Image caption A pallas cat at the Big Cat Sanctuary at Ashford in Kent

Британия вместе с другими европейскими странами неожиданно оказалась в тисках пришедшего с востока циклона, который прозвали "Зверь с Востока". Живые существа, большие и малые, сражаются с метелями и с любопытством изучают снег илед.

На этих фотографиях - реакция наших четвероногих и пернатых друзей на непривычную погоду - от острожных шагов из укрытия до игр на снегу.

Собака Правообладатель иллюстрации Weather Watcher WilfChlsfield
Image caption Снежные усы, Бромли, Лондон
Суматранский тигр Правообладатель иллюстрации ZSL London Zoo
Image caption Суматранский тигр изучает снегопад в Лондонском зоопарке
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Олени гуляют по свежевыпавшему снегу в Шотландии
Малайские медведи Милли и Тони Правообладатель иллюстрации Chester Zoo
Image caption Малайские медведи Милли и Тони играют на деревьях в заснеженном зоопарке Честера
кот по имени Родни, Эссекс Правообладатель иллюстрации Jayess Photography
Image caption Житель Эссекса, кот по имени Родни, потягивается на свежем снегу
Мышь-полёвка Правообладатель иллюстрации Darren Moston
Image caption Мышь-полёвка высунула нос из под снежного покрывала в графстве Чешир
Тапир в зоопарке в городе Эксмур Правообладатель иллюстрации Exmoor Zoo
Image caption Тапир пытается погреться на солнце в зоопарке в Северном Девоне
Олень в Ричмонде, Лондон Правообладатель иллюстрации Weather Watchers Gareth 401
Image caption Олень в Ричмонде, Лондон
Овечка и ягнята на в заснеженном Северном Йоркшире Правообладатель иллюстрации Weather Watcher High Lions
Image caption Овечка и ягнята в заснеженном Северном Йоркшире
Пингвины Гумбольдта Правообладатель иллюстрации Cotswold Animal Park
Image caption Пингвины Гумбольдта почувствовали родную стихию в парке развлечений в городе Котсуолд, Оксфордшир
Малиновка Правообладатель иллюстрации Weather Watcher Big Jam
Image caption Поющая малиновка в западном Лондоне
рыжая панда Правообладатель иллюстрации Calum O'Flaherty
Image caption Самец рыжей панды скрутился на дереве, чтобы не замернуть, парк Котсуолд
Рысь на снегу Правообладатель иллюстрации Whipsnade Zoo
Image caption Рысь вышла поиграть на снегу в зоопарке в графстве Бедфордшир
Лошадь на снегу Правообладатель иллюстрации Brinsley Animal Rescue
Image caption Лошадь в центре спасения животных в Бринсли, Ноттингемшир
Лиса Правообладатель иллюстрации Weather Watcher Silversal
Image caption Лиса вышла погулять в сад в Ислингтоне, Лондон

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