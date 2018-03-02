Фото: как звери Британии встречают "Зверя с Востока"

Правообладатель иллюстрации Big Cat Sanctuary Image caption A pallas cat at the Big Cat Sanctuary at Ashford in Kent

Британия вместе с другими европейскими странами неожиданно оказалась в тисках пришедшего с востока циклона, который прозвали "Зверь с Востока". Живые существа, большие и малые, сражаются с метелями и с любопытством изучают снег илед.

На этих фотографиях - реакция наших четвероногих и пернатых друзей на непривычную погоду - от острожных шагов из укрытия до игр на снегу.

Правообладатель иллюстрации Weather Watcher WilfChlsfield Image caption Снежные усы, Бромли, Лондон

Правообладатель иллюстрации ZSL London Zoo Image caption Суматранский тигр изучает снегопад в Лондонском зоопарке

Media playback is unsupported on your device Олени гуляют по свежевыпавшему снегу в Шотландии

Правообладатель иллюстрации Chester Zoo Image caption Малайские медведи Милли и Тони играют на деревьях в заснеженном зоопарке Честера

Правообладатель иллюстрации Jayess Photography Image caption Житель Эссекса, кот по имени Родни, потягивается на свежем снегу

Правообладатель иллюстрации Darren Moston Image caption Мышь-полёвка высунула нос из под снежного покрывала в графстве Чешир

Правообладатель иллюстрации Exmoor Zoo Image caption Тапир пытается погреться на солнце в зоопарке в Северном Девоне

Правообладатель иллюстрации Weather Watchers Gareth 401 Image caption Олень в Ричмонде, Лондон

Правообладатель иллюстрации Weather Watcher High Lions Image caption Овечка и ягнята в заснеженном Северном Йоркшире

Правообладатель иллюстрации Cotswold Animal Park Image caption Пингвины Гумбольдта почувствовали родную стихию в парке развлечений в городе Котсуолд, Оксфордшир

Правообладатель иллюстрации Weather Watcher Big Jam Image caption Поющая малиновка в западном Лондоне

Правообладатель иллюстрации Calum O'Flaherty Image caption Самец рыжей панды скрутился на дереве, чтобы не замернуть, парк Котсуолд

Правообладатель иллюстрации Whipsnade Zoo Image caption Рысь вышла поиграть на снегу в зоопарке в графстве Бедфордшир

Правообладатель иллюстрации Brinsley Animal Rescue Image caption Лошадь в центре спасения животных в Бринсли, Ноттингемшир

Правообладатель иллюстрации Weather Watcher Silversal Image caption Лиса вышла погулять в сад в Ислингтоне, Лондон

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