Фото: как звери Британии встречают "Зверя с Востока"
- 2 марта 2018
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Британия вместе с другими европейскими странами неожиданно оказалась в тисках пришедшего с востока циклона, который прозвали "Зверь с Востока". Живые существа, большие и малые, сражаются с метелями и с любопытством изучают снег илед.
На этих фотографиях - реакция наших четвероногих и пернатых друзей на непривычную погоду - от острожных шагов из укрытия до игр на снегу.
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