Хотят ли русские войны: как слушатели Путина отреагировали на "огненные шары"

Media playback is unsupported on your device Ракеты Путина: кого испугало послание президента России?

Послание Федеральному собранию Владимира Путина превратилось в презентацию новейших российских вооружений. Собравшиеся послушать его речь не восприняли ее как угрозу войны и с большим энтузиазмом принялись придумывать новым ракетам имена.

Послания президента России Федеральному собранию российским элитам пришлось ждать несколько месяцев. Традиционно Владимир Путин выступает с программным обращением в конце года, однако в этот раз его перенесли на март - таким образом, она прозвучала за две недели до президентских выборов.

Дата послания стала не единственным новшеством - выступление впервые прошло не в Георгиевском зале Кремля, а в Манеже. Манеж выбрали "для лучшей визуализации и использования инфографики". Она и правда сопровождала все выступление президента - его призывы снизить инфляцию, поднять ВВП, нарастить строительство дорог и увеличить продолжительность жизни сопровождались графиками, которые демонстрировались на огромных экранах. Однако их истинное предназначение раскрылось лишь в конце речи.

Путин, который по официальным сообщениям болел в последние недели, часто кашлял и говорил слегка севшим голосом. К исходу первого часа выступления президента ничто не указывало на то, что предвыборное послание Путина будет разительно отличаться от других аналогичных выступлений. На словах о необходимости укреплять свободу предпринимательства толпу журналистов из пресс-центра повели к залу, в котором президента слушали депутаты, сенаторы и члены правительства. Речь должна была закончиться в ближайшие минуты.

Трансляция в холле не велась. Неожиданно из-за закрытых дверей начали доноситься шипящие звуки и скрежет, их периодически прерывали оглушительные аплодисменты. Журналисты, достав смартфоны, с удивлением обнаружили, что послание, в котором традиционно большая часть уделяется развитию экономики и инфраструктуры, превратилось в презентацию военного потенциала России и ранее засекреченных систем вооружения.

"Чем ответила Россия? Вот чем!"

Президент начал говорить о повышении обороноспособности, упомянул сирийскую операцию, отчитался о том, сколько образцов новой военной техники появилось на вооружении у российской армии. А затем анонсировал рассказ "о новейших системах российского стратегического оружия", созданных в ответ на односторонний выход США из договора по противоракетной обороне и развертывание системы ПРО "как на территории США, так и за пределами их национальных границ".

Глава государства пугал собравшихся американскими крейсерами и эсминцами, появляющимися в непосредственной близости от территории России. "А что же сделали мы, кроме протестов и предупреждений? Чем ответила на этот вызов Россия? Вот чем!" - с гордостью сказал президент, и начал презентацию новейших комплексов стратегического вооружения.

Первой Путин показал видео нового поколения межконтинентальных баллистических ракет, которые должны заменить комплекс "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана"). По словам президента, минобороны ведет активные испытания нового комплекса. "Мы назвали его "Сармат", - довольно произнес президент и добавил, что "никакие, даже перспективные системы ПРО ему не помеха".

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL METZEL/TASS Image caption Демонстрация оружия стала ключевой частью четырнадцатого послания Владимира Путина

Наконец стало ясно, для чего на этом послании понадобились экраны за спиной президента. На них появилось видео с мобильными пусковыми установками, которые везут межконтинентальные ракеты. Затем взлетающая из шахты баллистическая ракета. Документальные кадры сменились на компьютерной графикой, которая демонстрировала, как ракета может доставить ядерный заряд в направлении Северной Америки - как через Южный полюс, так и через Северный.

По какой-то причине анимация того, как разделяющаяся боеголовка доставляет заряд к части суши, напоминающей Флориду, оказалась той же, которая использовалась в фильме Первого канала десятилетней давности о комплексе "Воевода". А ракеты оказались нацелены на ту часть "материка", где в США располагается американский город Сент-Питерсберг (Санкт-Петербург).

Кликните В какую страну целились ракеты в презентации Путина Карта Флориды Презентация Путина

Путин также рассказал о создании высокоточного гиперзвукового авиационно-ракетного комплекса "Кинжал" и отметил, что его испытания завершены и с 1 декабря он поступил к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.

"Уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолёта-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты", - рассказывал о новом комплексе президент. На экранах появилось видео взлета истребителя МиГ-31, эксплуатация которого началась еще в 1980-е. Следом - испытания: самолет сбрасывает ракету, которая поражает условную цель.

В зале снова раздались аплодисменты.

Президент продемонстрировал и комплекс стратегического назначения с новым боевым оснащением - планирующим крылатым блоком. Он напомнил, что Россия предупреждала о разработке такого оружия еще в 2004 году. "С нами никто по существу не хотел разговаривать, нас никто не слушал. Послушайте сейчас", - зловеще сказал Путин.

По его словам, комплекс под названием "Авангард" способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости и осуществлять маневрирование при движении к цели. "Это делает его абсолютно неуязвимым для любых средств противовоздушной и противоракетной обороны, - объяснял президент. - Он идёт к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар".

Он идёт к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар Владимир Путин, Президент России

Видео работы комплекса представляло собой анимацию - крылатая ракета в горящем шаре двигается в стратосфере, а затем поражает цель на земле. "В силу понятных причин мы не можем сегодня показать истинный облик, истинный внешний вид этого изделия, - сказало Путин. - Но уверяю вас, все это есть в наличии и хорошо работает".

Для новейшей российской крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, а также беспилотных подводных аппаратов, о которых также рассказал Путин, названий пока нет. "Ждём предложений на сайтах министерства обороны", - с улыбкой сказал президент.

"Особо подчеркну: растущая военная мощь России никому не угрожает, у нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях", - оговорился Путин, но уже через несколько секунд добавил: "Нужно осознать эту реальность, убедиться в том, что всё, что мною было сегодня сказано, это не блеф - а это не блеф, поверьте".

"Изделие есть, а название найдется"

Концовка речи Путина произвела и на слушателей, и на журналистов такое впечатление, что о другой части послания после его окончания никто и не вспоминал. Депутаты и сенаторы наперебой предлагали названия для новейших систем оружия, которые продемонстрировал президент.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой счел, что для новых ракет подошло бы имя "Шах и мат". "Потому что после этого дальше мне кажется все разговоры должны вестись только на основе взаимного уважения, равноправия, спокойствия и выдержки", - пояснил он Би-би-си.

При этом Толстой заверил, что воевать Россия ни с кем не собирается: "Но если кто-то поддастся искушению давать России уроки, как жить дальше и как строить свое будущее, у него шансов не будет", - торжествующе добавил он.

Маргарита Симонян, глава "России Сегодня", предложила дать ракете человеческое имя: " Новейшая ракета "Володя". И по-русски, и вежливо, и с юмором, и с намеком".

Помощник президента Владислав Сурков тоже выбрал для оружия человеческое имя, только другое: "Гиви - потому что есть такой герой Донбасса", - сказал Сурков, очевидно имя в виду Михаила Толстых с позывным Гиви, погибшего командира одного из подразделений самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Правообладатель иллюстрации ALEXANDER ASTAFIEV/TASS Image caption Патриарх Кирилл, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, премьер Дмитрий Медведев, спикер Госудмы Вячеслав Володин и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков во время выступления Путина

Более кровожадные варианты названий предложил депутат, лидер ЛДПР и четырехкратный кандидат в президенты Владимир Жириновский.

"Например "Возмездие" - хорошее слово. Не знаю, может есть уже такая ракета. "Испепеляющая"! Там же одна из ракет такая, что ничего не остается. Так что "Пепел" или "Испепеляющий". Русский язык богатый, за этим дело не станет", - пообещал Би-би-си парламентарий.

Он уверен, что с таким "мощным оружием" на Россию никто не нападет. "Конфликты будут: Украина, Сирия, Балканы, Корея, а на нас никто не нападет", - радовался Жириновский. О том, что Путин его конкурент на выборах, лидер ЛДПР, кажется, забыл. По крайней мере, на этот день - послание он не критиковал.

Если наши партнеры не обожрутся ГМО-продуктов и не обопьются кока-колой, нам не с кем будет воевать Виталий Милонов, депутат Госдумы

Коллега Жириновского по фракции Михаил Дегтярев наоборот уверял, что демонстрация новейшего оружия - это призыв к миру. "В историю войдет речь! Назовем ее "Весенняя речь президента Путина в Манеже". Главный смысл был в том, что чтобы обеспечить мирное развитие всего мира, России пришлось сделать мощный технологический рывок. Это нужно, чтобы восстановить и сохранить мировой баланс", - объяснил Би-би-си депутат.

Он уверен, что послание президента обеспечит мир на Земле в XXI веке, "пока инженеры не придумают ничего нового в XXII". Крылатую ракету с ядерной энергетической установкой Дегтярев предложил назвать "Голубь мира".

Его коллега по Госдуме, единоросс Виталий Милонов тоже выступил за мирные варианты наименований новых систем вооружений - "Луч света" или "Хорошая весть" - и тоже не ждет войны. "Если наши партнеры не обожрутся ГМО-продуктов и не обопьются кока-колой, нам не с кем будет воевать", - сказал Милонов Би-би-си.

"Потрясающим" назвал послание актер Владимир Машков, член "Единой России" и по совместительству доверенное лицо президента.

"Это одно из самых ярких последовательных и точных посланий президента, в нем есть настоящая динамика - меня впечатлило. Я призываю всех не пугаться. Всегда будет несколько секунд, чтобы испугаться до смерти, а знать, что мы защищены и наша жизнь должны продолжаться творчески - это важно. Я уверен, что не готовимся к войне. Готовимся к решительному рывку вперед всей Россией. А название? Допустим, прекрасное название для большой ракеты - "Бабай", - говорил актер.

Будет несколько секунд, чтобы испугаться до смерти Владимир Машков, актер

Депутат от "Единой России" Наталья Поклонская и вовсе сказала, что от речи президента у нее "стынет кровь", но не от страха, а от гордости за страну. А глава Чечни Рамзан Кадыров увидел в выступлении Путина готовность России "успокоить военных агрессоров", которые будут "мешать мировому сообществу".

"Главное, что изделие есть, - комментировал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. - Найдем хорошее название, успокойтесь".

"Пенсионеры пошли пить валерианку"

Первый вице-премьер Игорь Шувалов признался Би-би-си, что о названии для ракет не думал. "Я скорее думаю о социально-экономической повестке, которая очень амбициозная, если удастся сделать, а это удастся сделать, будет совершенно другая страна, экономически очень мощная. Это позволит полностью раскрыть потенциал людей", - рассказал Шувалов.

На вопрос, не помешают ли разработка и испытания нового оружия социально-экономическому развитию, Шувалов улыбнулся. "Это суперсовременное оружие, как сказал президент, не стоит так дорого". Подготовки к войне в речи президента он не услышал: "Вся эта часть была посвящена исключительно обороне наших интересов".

Министр финансов Антон Силуанов на вопрос Би-би-си, хватит ли в бюджете денег на новейшее оружие, предпочел не отвечать.

Для некоторых слушателей выступления Путина такое внимание к обороне стало неожиданностью. Руководитель Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин назвал объем, который президент уделил теме вооружений, "нестандартным". "Это по сути была презентация новых видов вооружений", отметил он.

Это была совершенно секретная информация на сегодняшнее утро Алексей Дюмин, губернатор Тульской области

Удивило такое внимание к военному потенциалу и тульского губернатора Алексея Дюмина, в прошлом замминистра обороны и экс-замначальника управления Службы безопасности президента России ФСО России. "Это была совершенно секретная информация на сегодняшнее утро, - делился впечатлениями губернатор. - Для меня это был сюрприз, я этого не ожидал".

Дюмин отметил, что он как "человек гражданский", выступает за "мир и любовь" и желает мира всем странам, которые граничат и не граничат с Россией. По его словам, Путин, "показав мощь нашего оружия и армии", подчеркнул, что "он в диалоге", однако не все страны это слышат. "Он [Путин] никому не угрожает, но в случае каких-то вещей мы дадим серьезный ответный удар", - заключил Дюмин.

Послание Путина было прежде всего адресовано "массовой аудитории на Западе", полагает политолог Глеб Павловский: демонстрация нового оружия выглядит как угроза войны, такого не позволяли себе даже советские руководители.

"Говорят, что Путин навязывает гонку вооружений, но это не так. Эти клипы про давно известные американцам и НАТО российские военные разработки вряд ли могут всерьез рассматриваться как угроза, - отметил Павловский. - Вряд ли кадровый военный отнесется серьезно к таким аниме, которых можно снимать неограниченное количество сколь угодно убедительно".

По его мнению, попытка Путина обратиться одновременно обращаться к разным аудиториям привела к тому, что его послания дошли не к тем: "Президент хотел обратиться к пенсионерам, пообещал им повышение пенсий, но пенсионеры после второй части пошли пить валерианаку и не будут спать ночью - они боятся в первую очередь за детей".