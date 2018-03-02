Чем отзовется история убитого журналиста в Словакии

Image caption Молодого журналиста-расследователя и его невесту Мартину Куснирову в минувшее воскресенье нашли убитыми в их доме

"Итальянская мафия в Словакии: ее щупальца дотянулись до политики". Это заголовок последней, незавершенной статьи молодого словацкого журналиста Яна Кучака, опубликованной в полночь не только на новостном сайте aktuality.sk, где он работал перед смертью, но и на многих других сайтах в знак солидарности.

27-летнего журналиста-расследователя и его невесту Мартину Куснирову в минувшее воскресенье нашли убитыми в их доме под Братиславой - это стало первым убийством журналиста в истории Словакии.

Нападение, которое по словам полицейских, имело все признаки заказного убийства, взбудоражило страну.

В последней статье Кучака, опубликованной после его смерти, говорится о связи людей, близких к премьер-министру Роберту Фицо, с итальянской мафией.

Рядом с именем автора - его маленькая цветная фотография. Та же фотография, только большего размера и черно-белая, окруженная цветами и свечами, висит наверху страницы.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Кучака и его девушку нашли с одиночными огнестрельными ранениями, говорят в полиции

Кучак в своей статье утверждает, что в восточной Словакии на границе с Украиной живут итальянские бизнесмены, связанные с грозным калабрийским мафиозным синдикатом "Ндрангета".

Эти люди уже много лет присваивают деньги, выделяемые Евросоюзом для этого сравнительно бедного региона, пишет Кучак в своей последней статье.

Эти бизнесмены, утверждает расследователь, имеют связи с людьми, близкими к премьер-министру. В частности, они связаны с бывшей моделью по имени Мария Трошкова, в среду подавшей в отставку с поста главного государственного советника премьера Роберта Фицо.

Также в статье упоминается бывший начальник Трошковой Вильям Ясан, до недавнего времени занимавший пост секретаря словацкого Совета безопасности.

Трошкова и Ясан объявили о своей отставке до завершения следствия, в совместном заявлении обвинив "некоторых политиков и СМИ" в попытках "связать их имена с этими отвратительными преступлениями". Они заявили, что покидают посты, чтобы их имена не использовали в политической кампании против Фицо.

Член партии Роберта Фицо "Курс - социальная демократия", министр культуры Марек Мадарич также подал в отставку, заявив, что "не может принять то, что во время его срока пребывания в должности убит журналист".

Фицо не ответил на просьбы Би-би-си о комментарии на момент написания заметки. Однако во вторник он устроил сюрреалистическую пресс-конференцию: выступая рядом со столом, на котором лежал миллион евро наличными (объявленная властями награда за информацию об убийце журналиста), Фицо сделал недвусмысленное заявление.

"Нельзя связывать невиновных людей с двойным убийством без всяких доказательств, - заявил он, упрекнув оппозицию и СМИ в попытках использовать трагедию для достижения собственных целей. - Это за гранью. Это уже не смешно".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На столе во время выступления премьера лежал миллион евро

Моника Тодова, журналист-расследователь газеты Dennik N и подруга Яна Кучака, говорит, что последние три дня прошли для нее словно в тумане. Она говорит коротко и не показывает эмоций, но под ее глазами темные круги.

"Эти утверждения [о связи правительства с мафией] может быть и похожи на фантастику", - сказала она мне в ходе беседы в редакции Dennik N.

"Но проснуться в понедельник и узнать, что Ян мертв, что кто-то убил его в его собственном доме - это тоже было похоже на сон. Я не могла в это поверить. Мы были абсолютно потрясены", - говорит она.

Несмотря на то что Тодова и Кучак работали в конкурирующих СМИ, они часто обменивались информацией и контактами, освещая одни и те же темы, говорит журналистка.

Главный редактор Dennik N Матуш Коштольный согласен с премьером в том, что была перейдена некая грань. Сегодня, считает он, главная задача правительства, полиции и судебной системы в том, чтобы Словакия переступила обратно.

Image caption Сегодня одна из приоритетных задач правительства Словакии - расследовать утверждения Кучака, считають его коллеги

"Это последний шанс убедить людей в том, что Словакия - не та страна, где журналиста можно убить за его работу, и ничего не произойдет. И где политики могут фигурировать в коррупционных скандалах, оставаясь в у власти", - сказал Коштольный в беседе с Би-би-си.

"Я считаю, что это последняя возможность убедить людей в том, что мы не мафиозное государство", - уверен журналист.

Около импровизированного мемориала в память о Кучаке и его невесте останавливаются люди. Некоторые приседают на одно колено у моря свечей и цветов. Один мужчина стоит возле фотографии 20 минут, несмотря на мороз, произнося молитву.

Премьер-министр Фицо и его правительство уже переживали уличные протесты. В июле прошлого года в Братиславе прошли многотысячные манифестации, после того как главу МВД Роберта Калинака обвинили в связи с находившиемся под следствием главой компании-девелопера.

Однако сегодня политики готовятся к новой, возможно, гораздо более крупной волне демонстраций. Их главный союзник - погода: по прогнозам, днем в пятницу, когда готовятся студенческие манифестации, температура опустится до минус 4 градусов.

Image caption Убийство шокировало словаков, сегодня в стране все чаще звучат призывы к антикоррупционным расследованиям

Однако сегодня Словакию пронизывает ощущение нереальности. Всего через несколько часов после убийства Кучака верхние этажи здания налоговой службы в городе Кошице на востоке страны охватил пожар. Пожарным понадобилось 24 часа, чтобы полностью его потушить.

Чиновники заверили публику, что пожар был совпадением. Налоговая служба находится на другом этаже, и никаких документов не сгорело - все записи о дотациях ЕС региону остались в целости и сохранности.

Но в Словакии сейчас - не обычные времена. Убиты двое молодых людей, и далеко не все хотят верить в совпадения.