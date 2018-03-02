Пресса США о новом российском оружии: "Ядерные страшилки"

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Речь Владимира Путина имела в США по крайней мере одно неожиданное последствие. Как выразился московский корреспондент Washington Post Антон Трояновский, речь отличалась уровнем воинственной риторики, повышенным "даже по его (Путина) задиристым стандартам".

Когда повеяло войной, это по идее должно радовать фабрикантов оружия. Сейчас же акции их корпораций, от "Боинга" до "Локхид Мартин", вслед за путинской речью, наоборот, дружно подешевели. Не намного, но подешевели. Биржевое издание TheStreet сообщило об этом под заголовком "Акции оборонки упали в цене после того, как Путин утверждал, что русские ракеты могут обойти оборонительные рубежи США". Пойди пойми.

Притом фабриканты оружия должны знать, что у США и так нет защиты от российского ракетного шквала. Об этом напомнили сейчас несколько изданий. Рейган предложил в 1983 году создать систему ПРО, которая действительно могла бы противостоять советскому залпу, но эта мысль не нашла поддержки у американских элит, да и главный противник быстро сошел со сцены.

К настоящему моменту США имеют на Аляске и Гавайях 44 шахты противоракет, которыми надеются отбиться от сильно ограниченного ракетно-ядерного удара со стороны КНДР.

Разворачиваемые в Румынии и Польше противоракетные системы "Aegis" рассчитаны на борьбу со сравнительно малочисленными иранскими ракетами.

Как сказал National Public Radio эксперт Фонда Карнеги по ядерному оружию Джеймс Эктон, стратегическая ценность всех этих путинских новинок несколько сомнительна.

"Даже без этого оружия Россия способна превратить США в кучу радиоактивной золы", - замечает он.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В своем поместье в Мар-а-Лаго во Флориде президент Трамп со дня инаугурации провел 56 дней

Дональд Трамп запросил у конгресса в будущем году еще 12,9 млрд долларов на ПРО, которые пойдут на радары и дополнительные противоракеты.

Россияне уверены, что американская ПРО направлена не только против Северной Кореи, но может быть использована и против них. "Они думают, что наша ПРО гораздо более эффективна, чем мы думаем насчет своей ПРО", - говорит Эктон.

"Наша ПРО никогда не была рассчитана на Россию", - заявила журналистам пресс-секретарь Пентагона Дейна Уайт. Она говорит, что американские военные не нашли в речи Путина ничего неожиданного. Несколько изданий отметили, что американцы в прошлом работали над аналогичными новинками, но потом передумали.

Приводят в пример портативный ядерный двигатель, который был доведен до ума, но заброшен в связи с опасностью радиоактивного заражения среды и экипажа.

Как пишет Трояновский в Washington Post, в середине февраля генерал Лори Робинсон, глава Северного командования США, отвечающего за оборону континентальной части страны, заявила в сенате, что Россия разработала крылатые ракеты, "способные угрожать целям в радиусе, которого мы прежде не видели".

Статья Алекса Локи на сайте делового издания Business Insider озаглавлена "Путинские ядерные страшилки ставят себе целью запугать, но это не работает". По словам автора, Путин "озвучил кучу экстравагантных утверждений по поводу ядерного арсенала России", "но если Россия получит новое ядерное оружие, оно ничуть не улучшит положения этой страны".

"Россия - все еще очень бедная страна, - объясняет автор свою мысль, - и новое ядерное оружие реально не изменит соотношения сил. Путин сказал, что другие страны начнут слушать Россию теперь, когда у нее появилось новое ядерное оружие, но это было рассчитано на внутреннее потребление перед важными выборами; в действительности международное сообщество не принимает решений, исходя из того, у кого сколько ядерных боеприпасов".

"У России меньший ВВП, чем у Канады, - продолжает Локи, - но в четыре раза большее население. У Канады нет ядерного оружия или больших вооруженных сил, но она каким-то образом добивается того, что другие страны ее слушают".

Правообладатель иллюстрации Aleksey Nikolskiy/tass Image caption Обычно после воинственных заявлений курс акций "оборонки" растет, но на этот раз этого не произошло

Сразу несколько изданий высказали недоумение по тому поводу, что для иллюстрации возможностей российского чудо-оружия Путин выбрал Флориду, которая ассоциируется больше с "Диснейуорлдом", пальмами и пенсионерами, а не с военными объектами.

Журнал Fortune вышел с заголовком "Почему это Россия решила накрыть Флориду ядерным залпом". Издание предположило, что дело в Мар-а-Лаго - флоридском поместье Трампа, где он со дня инаугурации провел 56 дней. Fortune многозначительно отмечает, что путинской речи предшествовали месяцы призывов Трампа к укреплению ядерного арсенала Америки.

Ряд американских комментаторов отнеслись к утверждениям Путина по поводу нового супероружия скептически.

"Мы не знаем, существует ли на самом деле оружие, которым бахвалился Путин (хотя американская разведка может знать), - пишет Моника Хантер-Харт на сайте Bustle, - а если да, то правильно ли он изобразил его возможности... Пока у нас не будет надежной публичной информации о якобы "неуязвимой" путинской ракете, все это не стоит тревог".