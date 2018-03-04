Ученые: у диабета может оказаться сразу пять типов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Людяс с диабетом 1-го типа нужны инъекции инсулина

Ученые пришли к выводу, что диабет может представлять собой группу из сразу пяти различных заболеваний. По их мнению, это открытие может помочь найти более эффективные способы борьбы с диабетом.

Диабет - опасное нарушение уровня глюкозы в крови. Обычно он делится на два типа: первый и второй. Но исследователи в Швеции и Финляндии выдвинули теорию, согласно которой все не так просто.

По статистике диабетом страдает каждый 11-й взрослых человек в мире. Эта болезнь может привести к инсульту, инфаркту, нарушению функций почек, слепоте и ампутации ног.

Сахарный диабет первого типа - аутоиммунное заболевание эндокринной системы. Этот тип диабета характеризуется недостаточностью инсулина из-за разрушения бета-клеток поджелудочной железы.

Сахарный диабет второго типа считается в основном результатом нездорового образа жизни, так как чрезмерное ожирение может снижать чувствительность тканей тела к инсулину.

Исследователи Центра изучения диабета при Лундском университете в Швеции и финского Института молекулярной медицины осмотрели 14 775 больных диабетом, а также провели тщательный анализ образцов их крови.

Результаты, опубликованные в Lancet Diabetes and Endocrinology, дают основания полагать, что пациентов можно разделить на пять новых групп.

Группа 1 - тяжелый аутоиммунный диабет. По существу соответствует диабету первого типа. Он начинается в юном возрасте, но в связи с плохим метаболическим контролем у этих пациентов наблюдается нарушение производства инсулина

Группа 2 - тяжелый дефицит инсулина. Во многом эта группа похожа на людей с диабетом первого типа, так как болезнь началась в молодом возрасте, у этих пациентов наблюдается нарушение производства инсулина, но нет проблем с излишним весом. Однако, отмечают ученые, в данном случае иммунная система ни при чем

Группа 3 - тяжелый инсулинорезистентный диабет, который характеризуется ожирением и серьезной инсулинорезистенцией

Группа 4 - умеренный диабет, связанный с ожирением, но метаболизм этих пациентов ближе к норме, чем в группе 3

Группа 5 - мягкий возрастный диабет. Эти пациенты значительно старше остальных групп, и их симптомы значительно мягче

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Больным диабетом следует проверять уровень глюкозы в крови

Профессор Лейф Грооп, принимавший участие в исследовании, сказал в интервью Би-би-си, что "это очень важно: мы сделали ренальный шаг в направлении развития точечной медицины".

"В идеальной ситуации мы могли бы делать конкретный диагноз, а затем приступать к индивидуальному лечению диабета", - добавляет он.

На данный момент считается, что пациенты из группы 2 страдают от диабета второго типа - несмотря на то, что это не аутоиммунный диабет.

Однако, по мнению шведских и финских ученым, истинная причина заболевания в этом случае - не ожирение, а дефицит инсулина из-за разрушения бета-клеток поджелудочной железы.

Соответственно способы лечения таких пациентов должны быть ближе к способам лечения пациентов с диабетом первого типа.

Кроме того, ученые считают, что у люди с диабетом группы 2 выше риск ослепнуть, а у людей из группы 3 - испытывать проблемы с функциями почек.

Классификация

Доктор Виктория Сейлем из Имперского колледжа Лондона говорит, что очень многие специалисты считали систему разделения диабета только на две группы несовершенной. Но, добавляет она, подход врачей к диабету вряд ли изменится в ближайшее время.

Исследование рассматривало лишь пациентов в Скандинавии. При этом риск диабета значительно варьируется между разными странами и регионами.

"Это очень малоизученный вопрос, и вполне может быть, что по всему миру может быть даже 500 типов диабета, в зависимости от генетических факторов, а также стиля жизни местного населения", - говорит она.

Судеш Кумар, профессор Уорикского медицинского института, говорит, что результаты скандинавского исследования - лишь первый шаг в правильном направлении.

"Теперь мы должны понять, улучшится ли состояние пациентов, если им будут предписываться разные курсы лечения", - говорит он.