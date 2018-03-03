Фото: весенний фестиваль красок Холи в Индии

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Празднества в Индии каждый год принимают характер веселого массового безумия

Индуистский праздник Холи традиционно отмечают в конце февраля - начале марта, и в этом году он пришелся на пятницу, 2 марта.

Участники фестиваля в Индии устраивают шествия и танцы и осыпают друг друга цветными порошками.

Правообладатель иллюстрации EPA

Время от времени эти субстанции вызывают массовые аллергические реакции, поэтому на подобных мероприятиях дежурят врачи и спасатели.

Правообладатель иллюстрации Reuters

После осыпания и обливания друг друга участники действа делятся друг с другом сладостями и угощают малоимущих.

Правообладатель иллюстрации Google

В этом году свой "дудл" в честь праздника сделал даже интернет-поисковик Google.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty

В многоконфессиональной стране Холи любят без малого все - включая джайнов, сикхов и мусульман.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty

Так отмечают карнавал в Колледже имени Гуру Нанака - основателя сикхизма.

Находящийся в Мумбаи популярный американский продюсер и рэп-исполнитель Фаррелл Уильямс также оказался погружен в красочную массу.

Правообладатель иллюстрации EPA

Несмотря на то, что в самой Индии разгул празднеств приходится на первые дни календарной весны, в умеренных широтах, где фестиваль также получил широкое распространение, предпочитают переносить красочные гуляния на более тёплое время года.

Среди стран, который внезапно прониклись любовью к индийским краскам, и Россия, где "цветастый" праздник уже проводился в нескольких десятках крупных городов.

Впрочем, россияне, оказавшиеся в Индии, не отказали себе в удовольствии поучаствовать в празднике.

В прошлом году невинный, на первый взгляд, праздник привлёк внимание Челябинской епархии РПЦ, которую расстроила предполагаемая "чуждость" фестиваля православной культуре.

В епархии посчитали, что Холи является "поклонением демонице", хотя в индуизме он олицетворяет победу добра над злом и очень схож в этом плане с весенними праздниками других народов планеты.

Правообладатель иллюстрации Reuters

Не очень проста судьба у карнавала и в некоторых мусульманских странах: так, в 2016 году его разгоняла полиция Таджикистана, однако в 2017-м все прошло благополучно.

Примечательно, что в мусульманском Бангладеш фестиваль не вызывает никакого негатива и справляется столь же массово, сколь и в соседней, преимущественно индуистской Западной Бенгалии.

Но СМИ и знаменитости за пределами Индии уделяют год от года больше, что делает его всё более популярным.

.