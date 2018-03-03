Фото: весенний фестиваль красок Холи в Индии
Индуистский праздник Холи традиционно отмечают в конце февраля - начале марта, и в этом году он пришелся на пятницу, 2 марта.
Участники фестиваля в Индии устраивают шествия и танцы и осыпают друг друга цветными порошками.
Время от времени эти субстанции вызывают массовые аллергические реакции, поэтому на подобных мероприятиях дежурят врачи и спасатели.
После осыпания и обливания друг друга участники действа делятся друг с другом сладостями и угощают малоимущих.
В этом году свой "дудл" в честь праздника сделал даже интернет-поисковик Google.
В многоконфессиональной стране Холи любят без малого все - включая джайнов, сикхов и мусульман.
Так отмечают карнавал в Колледже имени Гуру Нанака - основателя сикхизма.
Находящийся в Мумбаи популярный американский продюсер и рэп-исполнитель Фаррелл Уильямс также оказался погружен в красочную массу.
Несмотря на то, что в самой Индии разгул празднеств приходится на первые дни календарной весны, в умеренных широтах, где фестиваль также получил широкое распространение, предпочитают переносить красочные гуляния на более тёплое время года.
Среди стран, который внезапно прониклись любовью к индийским краскам, и Россия, где "цветастый" праздник уже проводился в нескольких десятках крупных городов.
Впрочем, россияне, оказавшиеся в Индии, не отказали себе в удовольствии поучаствовать в празднике.
В прошлом году невинный, на первый взгляд, праздник привлёк внимание Челябинской епархии РПЦ, которую расстроила предполагаемая "чуждость" фестиваля православной культуре.
В епархии посчитали, что Холи является "поклонением демонице", хотя в индуизме он олицетворяет победу добра над злом и очень схож в этом плане с весенними праздниками других народов планеты.
Не очень проста судьба у карнавала и в некоторых мусульманских странах: так, в 2016 году его разгоняла полиция Таджикистана, однако в 2017-м все прошло благополучно.
Примечательно, что в мусульманском Бангладеш фестиваль не вызывает никакого негатива и справляется столь же массово, сколь и в соседней, преимущественно индуистской Западной Бенгалии.
Но СМИ и знаменитости за пределами Индии уделяют год от года больше, что делает его всё более популярным.
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