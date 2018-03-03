"Оскар" и красная дорожка: как менялась мода и стиль звезд на церемонии

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В ближайшее воскресенье 4 марта состоится очередная, 90-я по счету, церемония награждения премии "Оскар".

Би-би-си решила взглянуть на то, как менялась мода и стиль за последние 30 лет на примере кинозвезд, которые присутствовали на вручении премии в 2008, 1998 и 1988 годах.

2008 год - 80-я церемония вручения премий "Оскар"

Марион Котийяр

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Десять лет назад французская актриса Марион Котийяр удостоилась "Оскара" за лучшее исполнение женской роли, сыграв Эдит Пиаф в фильме "Жизнь в розовом свете".

Она появилась на сцене в серебристо-белом платье в стиле русалки французского модельера Жана-Поля Готье.

Джордж Клуни

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Джордж Клуни подымается по красным ступеням с Сарой Ларсон, своей тогдашней подругой. На нем традиционный черный смокинг, а причесан Клуни на пробор. Клуни был тогда номинирован на премию за лучшее исполнение мужской роли в фильме "Майкл Клейтон", в котором он сыграл роль ловкого юриста в адвокатской конторе.

Сирша Ронан

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Ирландская актриса-подросток блистательно дебютировала в 2007 году, сыграв одну из ролей в экранизации романа Иэна Макьюэна "Искупление". Работа в "Искуплении" принесла Сирше номинацию на "Оскар".

Она впервые появилась на церемонии в зеленом платье модельера Альберты Феретти из серии Philosophy di Alberta Ferretti ("Философия Альберты Феретти").

В этом году она номинирована на премию за лучшую женскую роль в фильме "Леди Бёрд".

Камерон Диаз

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Камерон Диаз появилась на церемонии 10 лет назад в розовом платье от Кристиана Диора и с сумочкой от Рожера Вивье. Тогда она вручала премию за лучшую операторскую работу Роберту Элсвиту в фильме "Нефть".

Дэниел Дей-Льюис

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Дэниел Дей-Льюис предстал перед публикой в черном смокинге с коричневыми лацканами в тон замшевым ботинкам. Он получил "Оскара" за лучшее исполнение роли в фильме "Нефть".

Джессика Альба

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Джессика Альба была одной из ведущих на церемонии 2008 года Академии научных и технических достижений, которая состоялась всего за несколько дней до вручения "Оскаров". Она появилась в пурпурном платье от американской фирмы Marchesa и в драгоценностях от Картье.

Кейт Бланшетт

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Беременная Кейт Бланшетт надела свободное платье бельгийского кутюрье Дриса Ван Нотена. Бланшетт получила тогда две номинации за роли в фильмах "Елизавета: золотой век" и "Я не здесь".

Шон Комс

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Рэппер Шон Комс появился на красных ступенях Академии в элегантном смокинге с черным поясом, что было отмечено журналом Esquire, назвавшим его законодателем моды на церемонии 2008 года.

Тильда Суинтон

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Тильда Суинтон получила в 2008 году "Оскара" за исполнение роли в кинодраме "Майкл Клейтон", сыграв безжалостную адвокатессу, обслуживающую юридическую фирму.

Суинтон получала приз в шикарном черном платье от французской фирмы Lanvin.

Дженнифер Хадсон

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В 2008 году Дженнифер Хадсон вышла на красный ковер в белом платье от Роберто Кавалли, а за год до этого она получила "Оскара" за лучшее исполнение роли в фильме "Девушки мечты".

1998 год - 70-я церемония вручений премии "Оскар"

Кейт Уинслет

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Давайте отмотаем пленку на 20 лет назад и встретимся с Кейт Уинслет, для которой этот год был очень важным.

Английская актриса была номинирована за лучшее исполнение женской роли в фильме "Титаник". Она вышла на сцену в вышитом изумрудно-зеленом платье кутюрье Александра Маккуина.

Робин Уильямс

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Покойный Робин Уильямс получил "Оскара" за лучшее исполнение второй роли в фильме "Умница Уилл Хантинг", в котором он сыграл честного психиатра.

Он произвел сенсацию, появившись на публике не в традиционном смокинге, а в индийском костюме "бандхгала".

Тайра Бэнкс

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Модель Тайра Бэнкс в 1998 году явилась на церемонию в платье американского модельера Халстона.

Шер

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Актриса и певица Шер появилась на красной дорожке в 1998 году в блистающем платье от Боба Макки, модельера, с которым она сотрудничает уже много десятилетий.

Хелена Бонэм-Картер

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Хелена Бонэм-Картер предстала в 1998 году в бледно-розовом бальном платье. Она была номинирована тогда за лучшее исполнение женской роли в фильме "Крылья голубки".

Хэлли Берри

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Хэлли Берри появилась на церемонии 1998 года в желтом шелковом платье. Спустя четыре года она стала первой чернокожей актрисой, получившей "Оскара" за лучшую роль в фильме "Бал монстров".

Джек Николсон

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Джек Николсон надел черный смокинг, а на лацкане видна красная ленточка в честь Всемирного дня ВИЧ. В 1998 году Николсон получил "Оскара" за исполнение главной роли в фильме "Лучше не бывает".

1988 год - 60-я церемония вручения премий "Оскар"

Шер

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Шер получила "Оскара" за лучшее исполнение главной роли в фильме 1988 года "Очарованные луной". Она вышла на сцену киноакадемии в сенсационном черном полупрозрачном платье модельера Боба Макки, которое вошло в историю моды.

Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи

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Дженнифер Грей и Патрик Суэйзи были ведущими на церемонии 1988 года, вручив премию за лучшую музыку фильму "Последний император". Знаменитые звезды фильма "Грязные танцы" были одеты в черное.

Очередная церемония вручения премий "Оскар" пройдет 4 марта в воскресенье.