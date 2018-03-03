На избирателей в Италии обрушилась волна фейков и дезинформации
В Италии в воскресенье пройдут парламентские выборы.
Опросы сулят победу правоцентристскому блоку 81-летнего экс-премьера Сильвио Берлускони. Возглавить правительство ветеран не сможет, поскольку на нем висит вынесенный четыре года назад приговор по обвинению в неуплате налогов, однако его уже называют будущим серым кардиналом.
Крупнейшей одиночной партией по числу поданных за нее голосов, вероятно, станет популистское движеним "Пять звезд", основатель которого, комик Беппе Грилло, в свое время сказал, что его единственная цель - громко заявить, что все политики свиньи.
В центре предвыборных дискуссий, как и следовало ожидать, находился вопрос об иммиграции.
Эксперты оценивают реалистичность раздаваемых партиями социально-экономических обещаний.
Все обычно и привычно. Новизна нынешних выборов состоит в небывалых масштабах использования вымышленных новостей и ложных обвинений, распространяемых в соцсетях.
Выдумки и опровержения
В ноябре прошлого года бывший коммунист, а ныне видный деятель входящей в коалицию Берлускони партии "Лига Севера" Маттео Сальвини и ряд его коллег распространили в своих аккаунтах сообщение о том, что проживающая в городе Падуя на северо-востоке Италии девятилетняя мусульманская девочка была выдана родственниками замуж за 35-летнего мужчину и в результате его действий попала в больницу.
Новость стала сенсацией. Множество людей с негодованием вопрошали, как подобное возможно в современной цивилизованной стране.
После официального опровержения корпуса карабинеров Сальвини признал, что ошибся, и удалил информацию.
В феврале 2018 года члены "Движения пять звезд" заполнили интернет постами о некоем совместном опросе Би-би-си, Spiegel и ливанского издания Daily Star, согласно которому их партию якобы поддерживают 48% избирателей.
Упомянутые СМИ такого опроса не проводили, а остальные социологические исследования сулят "Пяти звездам" 28-29% голосов.
Итальянская пресса отметила, что распространенный от имени зарубежных изданий текст содержал неправильные названия местных партий и грамматические ошибки.
Министра по связям с парламентом в нынешнем левоцентристском правительстве Елену Боски в ноябре прошлого года обвинили в том, что она участвовала в похоронах известного босса "Коза ностры" Тото Риины по прозвищу "Зверь".
В Сети появилось фото Боски в окружении людей на кладбище с подписью: "Гляньте-ка, кто решил сказать последнее "прости" Тото Риине!".
На самом деле, все происходило не в ноябре 2017-го, а в июле 2016 года, и хоронили не Риину, а нигерийца, ставшего жертвой расистского нападения.
При этом сама Боски обвинила в провокации против нее движение "Пять звезд", хотя доказательств этому нет.
В июле 2016 года в "Фейсбуке" появилось сообщение от имени вымышленного СМИ, будто сестра спикера нижней палаты итальянского парламента Лауры Болдрини сдает иммигрантам 340 квартир.
Как выяснилось, это также не соответствовало действительности, и на фото в "Фейсбуке" фигурировала не сестра Болдрини, а актриса Кристин Риттер.
Что делать?
"Стоп фальшивым новостям, ненависти и лжи! Время сказать: хватит, хватит, хватит!" - написала в "Фейсбуке" Елена Боски.
Экс-премьер Маттео Ренци в интервью New York Times заявил, что как-то решать проблему должен менеджмент социальных сетей и от этого зависит будущее демократии.
В октябре прошлого года Лаура Болдрини с группой политиков основали проект по обучению старшеклассников, как распознавать фейковые новости.
В январе итальянское правительство создало интернет-портал, на котором недовольные граждане могут жаловаться на фейки. Часть журналистов усмотрела в этом поощрение доносительства.
Совсем недавно "Фейсбук" объявил о совместном проекте с независимой итальянской общественной организацией Pagella Politica, специализирующейся на расследованиях и проверке фактов.
Поможет ли это, покажет будущее.