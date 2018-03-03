На избирателей в Италии обрушилась волна фейков и дезинформации

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ветеран итальянской политики снова в игре: Сильвио Берлускони на фоне предвыборного плаката его соперника левоцентриста Маттео Ренци

В Италии в воскресенье пройдут парламентские выборы.

Опросы сулят победу правоцентристскому блоку 81-летнего экс-премьера Сильвио Берлускони. Возглавить правительство ветеран не сможет, поскольку на нем висит вынесенный четыре года назад приговор по обвинению в неуплате налогов, однако его уже называют будущим серым кардиналом.

Крупнейшей одиночной партией по числу поданных за нее голосов, вероятно, станет популистское движеним "Пять звезд", основатель которого, комик Беппе Грилло, в свое время сказал, что его единственная цель - громко заявить, что все политики свиньи.

В центре предвыборных дискуссий, как и следовало ожидать, находился вопрос об иммиграции.

Эксперты оценивают реалистичность раздаваемых партиями социально-экономических обещаний.

Все обычно и привычно. Новизна нынешних выборов состоит в небывалых масштабах использования вымышленных новостей и ложных обвинений, распространяемых в соцсетях.

Выдумки и опровержения

В ноябре прошлого года бывший коммунист, а ныне видный деятель входящей в коалицию Берлускони партии "Лига Севера" Маттео Сальвини и ряд его коллег распространили в своих аккаунтах сообщение о том, что проживающая в городе Падуя на северо-востоке Италии девятилетняя мусульманская девочка была выдана родственниками замуж за 35-летнего мужчину и в результате его действий попала в больницу.

Новость стала сенсацией. Множество людей с негодованием вопрошали, как подобное возможно в современной цивилизованной стране.

После официального опровержения корпуса карабинеров Сальвини признал, что ошибся, и удалил информацию.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Маттео Сальвини пришлось признать, что он был неправ

В феврале 2018 года члены "Движения пять звезд" заполнили интернет постами о некоем совместном опросе Би-би-си, Spiegel и ливанского издания Daily Star, согласно которому их партию якобы поддерживают 48% избирателей.

Упомянутые СМИ такого опроса не проводили, а остальные социологические исследования сулят "Пяти звездам" 28-29% голосов.

Итальянская пресса отметила, что распространенный от имени зарубежных изданий текст содержал неправильные названия местных партий и грамматические ошибки.

Министра по связям с парламентом в нынешнем левоцентристском правительстве Елену Боски в ноябре прошлого года обвинили в том, что она участвовала в похоронах известного босса "Коза ностры" Тото Риины по прозвищу "Зверь".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Елене Боски пришлось отмываться от незаслуженного обвинения

В Сети появилось фото Боски в окружении людей на кладбище с подписью: "Гляньте-ка, кто решил сказать последнее "прости" Тото Риине!".

На самом деле, все происходило не в ноябре 2017-го, а в июле 2016 года, и хоронили не Риину, а нигерийца, ставшего жертвой расистского нападения.

При этом сама Боски обвинила в провокации против нее движение "Пять звезд", хотя доказательств этому нет.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Лаура Болдрини на антирасистском митинге в феврале

В июле 2016 года в "Фейсбуке" появилось сообщение от имени вымышленного СМИ, будто сестра спикера нижней палаты итальянского парламента Лауры Болдрини сдает иммигрантам 340 квартир.

Как выяснилось, это также не соответствовало действительности, и на фото в "Фейсбуке" фигурировала не сестра Болдрини, а актриса Кристин Риттер.

Что делать?

"Стоп фальшивым новостям, ненависти и лжи! Время сказать: хватит, хватит, хватит!" - написала в "Фейсбуке" Елена Боски.

Экс-премьер Маттео Ренци в интервью New York Times заявил, что как-то решать проблему должен менеджмент социальных сетей и от этого зависит будущее демократии.

В октябре прошлого года Лаура Болдрини с группой политиков основали проект по обучению старшеклассников, как распознавать фейковые новости.

В январе итальянское правительство создало интернет-портал, на котором недовольные граждане могут жаловаться на фейки. Часть журналистов усмотрела в этом поощрение доносительства.

Совсем недавно "Фейсбук" объявил о совместном проекте с независимой итальянской общественной организацией Pagella Politica, специализирующейся на расследованиях и проверке фактов.

Поможет ли это, покажет будущее.