"Хочешь работать - приходи": как собрали митинг за Путина в Лужниках

Media playback is unsupported on your device Лужники за Путина: кто и зачем пришел поддержать президента и кандидата?

Предвыборный митинг Путина в Лужниках собрал столько же людей, сколько и аналогичная акция в 2012 году. И вновь на стадионе оказались не только искренние сторонники президента, но и те, кого заставили митинговать под страхом увольнения.

Впрочем, большинству оказалось неважно ни то, что президента пришлось ждать два часа на холоде, ни то, что предвыборной программы у него все еще нет. Они заверили уделившего им две минуты Путина, что с ним готовы на все.

"Меня пригнали как барана"

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption На митинге Путин лично исполнил в микрофон все три куплета гимна России

Субботний митинг в поддержку Путина стал его первым публичным предвыборным мероприятием и, вероятно, последним. От бесплатного эфирного времени на федеральных телеканалах штаб кандидата отказался, от дебатов тоже, а по регионам Путин ездил как президент, а не как кандидат на этот пост.

Многочисленные поездки Путина по стране в Кремле объясняют рабочими обязанностями президента. Соперники президента также обращали внимание, что он получил два часа прямого эфира во время обращения с посланием к Федеральному собранию на этой неделе - впрочем, глава ЦИК Элла Памфилова не увидела агитации в речи, где Путин рассказывал о военной мощи России и планах развития страны на шесть лет.

Митинг-концерт должен был начаться в Лужниках в два часа дня. Но уже около полудня к стадиону стягивались плотные толпы людей. На съезде с Третьего кольца парковались синие автобусы Мосгортранса с табличками "проезд бесплатный".

Судя по номерам, они приехали со всей Москвы. Встречались и автобусы маршрута "Б", которые ездят по Садовому кольцу, и с окраин, например, из района Теплый Стан.

Мне приснилось ночью! участница митинга о том, как она про него узнала

"Зачем [сказали приехать], не знаю - вас видимо возить. Сейчас на "Парк культуры" поеду людей забирать", - рассказал один из водителей. Мимо проехал забитый людьми рейсовый автобус с надписью "Владимир". "Не паркуйтесь тут, сейчас маршрутки с людьми поедут", - ворчал сотрудник полиции, пытаясь разогнать таксистов.

Люди организованно сбивались в группы, ориентируясь на руководителя с каким-нибудь опознавательным знаком - флагом, зонтиком, искусственными цветами или табличкой с названием района или учреждения. Затем быстрым шагом шли по улице Лужники к стадиону. Мужчина, державший листок в файле с надписью "Измайлово", каждый раз прятал его при виде камеры.

Image caption Доставить сторонников Путина к Лужникам помогли автобусы "Мосгортранса"

Руководитель группы от "Боевого братства" (объединения ветеранов локальных войн во главе с экс-губернатором Московской области Борисом Громовым) охотно подтвердил, что на митинг-концерт, где ждали выступления доверенных лиц президента, а также популярных поп-исполнителей, люди пришли организованно. В руках он держал листок с именами и фамилиями своих подопечных - "чтобы никого не забыть".

Многие участники подбегали к камерами и, улыбаясь, рассказывали, что приехали в Лужники в свой выходной, чтобы поддержать Путина. Правда, сообщить, откуда именно они узнали про митинг, некоторые затруднялись. "Мне приснилось ночью", - огрызнулась пожилая женщина.

Зачем избирать того, кто уже заранее избран? Я считаю, что это фарс участник митинга в поддержку Путина

С удовольствием собравшиеся говорили, какие пункты президентской программы Путина нравятся им больше всего. В основном участники концерта вспоминали об обещаниях президента поддерживать молодежь и социальную сферу и очень удивлялись словам корреспондентов Би-би-си о том, что программа Путина еще не публиковалась.

"Это какой-то провокационный вопрос. Его программа вся налицо, ему даже писать ничего не надо, все и так видно", - нашлась одна из участниц митинга.

Большинство из опрошенных рассказывали, что пришли на митинг по зову сердца, однако нашлись и те, кто признался в обратном. "Меня пригнали как барана. Я работаю в госучреждении. Здесь все сто тысяч такие. Вы добровольно пошли бы на такой мороз? Нет конечно. Я хочу работать, поэтому пришел", - рассказал Би-би-си мужчина по имени Александр, тренер по настольному теннису в досуговом центре.

Он предположил, что за такое признание его с работы уволят, но все равно разрешил рассказать о нем в репортаже: "У нас госучреждение. Хочешь работать - приходи". На выборы Александр не собирается: "Зачем избирать того, кто уже заранее избран? Я считаю, что это фарс".

Image caption Дороги вокруг Лужников были заставлены автобусами, на которых привезли участников митинга

"От работы" на концерт пришла и работница "Московских кабельных сетей", которая свое имя называть не стала.

- Да, попросили всех прийти, - подтвердила девушка.

- То есть, заставили?

- Нет! У нас есть желающие! - резко осеклась она.

- Вы из желающих?

- Нет.

- То есть, не хотели идти?

- Почему, хотела, - совсем растерялась она.

Либо ползарплаты не будет, либо уволят и все участник митинга в поддержку Путина о том, почему он на него пришел

Были на концерте и такие участники, которые говорить о давлении со стороны работодателя наотрез отказывались. "Не надо мне компромиссные [возможно, имелось в виду "компрометирующие" - Би-би-си] вопросы задавать", - испуганно ответила женщина средних лет на вопрос, зачем она пришла на концерт за два часа до его официального начала.

По сведениям Би-би-си, на митинг также настойчиво попросили прийти учителей московских школ, причем они должны были принести самодельные плакаты. Разнарядка по участникам была дана и в столичной мэрии.

Image caption Участник концерта в поддержку Владимира Путина в автобусе у Лужников

Работник бюджетного учреждения, которое работает в сфере обслуживания дорог, Иван (имя изменено по его просьбе) рассказал, что его и его коллег "согнали на митинг". "Либо ползарплаты не будет, либо уволят - и все [если не пойти]. Мы на метро приехали за свой счет. Выходной не дадут", - пожаловался мужчина. На вопрос о том, сколько его сослуживцев оказалось в Лужниках, Иван ответил: "Д******. Много. Очень много. Голосуйте за Вову. А я - нет. Я за Навального, но как-то он соскочил".

Сторонники Навального, кстати, тоже пришли на митинг, однако к ним на концерте отнеслись не так благосклонно. Волонтеров штаба политика из подмосковного Пушкино на митинге задержала полиция.

Александр Гольцов и Влад Ефимов принесли наклейки и значки с символикой кампании Навального и пошли на стадион. Другой митингующий попытался порвать наклейки, завязалась драка, ее пресекли полицейские. Оппозиционеров заперли в служебном помещении Лужников. Их продержали там два часа, пока митинг не завершился, а затем отпустили без составления протоколов.

Пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов в разговоре с Би-би-си подчеркнул, что кандидат "поставил перед штабом задачу действовать в строгом соответствии с законом, что мы и делаем". "Если кто-то считает, что их права были нарушены и на митинг они пришли не по своей воле, они вправе обратиться в суд", - добавил он.

"От Волги до Енисея", от керлинга до лапты

Агитировать участников митинга за президента должны были группа "Любэ", Олег Газманов, Денис Майданов, Лариса Долина, Александр Розенбаум и Филипп Киркоров. Уже в час дня, когда тысячи людей еще только шли на трибуны, ведущий митинга, спортивный комментатор и доверенное лицо кандидата Дмитрий Губерниев уже вовсю разогревал толпу, пока Николай Расторгуев пел знаменитую "От Волги и до Енисея".

Image caption В штабе Путина Би-би-си заверили, что митинг целиком оплатили из избирательного фонда кандидата

МВД отчиталось, что на концерт, несмотря на десятиградусный мороз, пришли около 130 тысяч человек. Лужники, вмещающие больше 80 тысяч, митингующие заполнили до отказа - лишь один из верхних секторов занавесили большим национальным флагом, свободных кресел не было.

На таком же митинге и в том же месте Путин выступал и шесть лет назад, перед президентскими выборами 2012 года. Даже число участников, по данным ГУВД, оказалось одинаковым - тогда по официальной оценке на него тоже пришли 130 тысяч человек.

В субботу часть сторонников Путина предпочла остаться снаружи у стадиона - там на большом экране транслировали концерт. Скучать собравшимся не приходилось. Для них подготовили конкурсы и развлечения.

Желающие могли не только отведать гречки из полевой кухни, но и, например, сыграть в керлинг на мини-дорожке с искусственным льдом. Рядом под плакатами с изображением Богородицы и Иисуса Христа люди в ватниках предлагали сторонникам Путина сыграть в лапту, пострелять из лука, сразиться на мечах или на огромных поролоновых бревнах, которые по виду больше напоминали гигантские сосиски.

Рядом несколько мужчин тягали гантели и гири под музыку групп Apocalyptica и Rammstein. На их фоне пары с детьми катались на расписанных древнерусским орнаментом деревянных качелях. Здесь же огромными шайбами стреляли в мишень из гигантской рогатки.

Image caption Для участников митинга в поддержку Путина приготовили развлечения и за пределами стадиона

На стадионе же люди, завернувшись в пледы, слушали Ольгу Кормухину, которая пела Цоя, и режиссера Никиту Михалкова, который называл собравшихся "товарищами".

Многие ели принесенные бутерброды и грелись чаем из термосов. Те же, кто оказался у сцены, на месте футбольного поля, водили хороводы и танцевали в ожидании Путина.

Кондрашов заверил Би-би-си, что мероприятие организовывалось штабом и оплачено из избирательного фонда кандидата.

Согласно отчету Центризбиркома от 27 февраля, всего на проведение публичных предвыборных мероприятий штаб Путина потратил 10,65 млн рублей.

"Мы сделаем это, да?"

В своем выступлении шестилетней давности Путин сосредоточился на том, что нужно защищать Россию и не допустить, "чтобы кто-нибудь вмешивался в наши внутренние дела". "И мы просим всех не заглядывать за бугор, не бегать налево, на сторону, и не изменять своей Родине", - говорил тогда Путин. Собравшимся на стадионе он тогда задал всего два вопроса "Мы любим Россию?" (два раза) и "Мы победим?" (один раз).

Правообладатель иллюстрации Mikhail Klementyev/TASS Image caption Лужники к моменту речи Путина были заполнены практически целиком

На этот раз речь президента президента оказалась короткой - он выступал всего две минуты. Однако публика выступление встретила с нескрываемым восторгом: как только Путин вышел на сцену, сотни людей захлопали, достали телефоны и подняли над головой плакаты. Многие до этого видели президента только по телевизору и не скрывали радости, что впервые оказались настолько близко к нему.

За несколько часов на сцене выступили десятки доверенных лиц президента, но появился он именно в тот момент, когда на помосте закончила выступать одна из участниц его команды - движения Putin Team, певица Полина Гагарина, и туда поднялись российские олимпийцы.

Был среди них и скелетонист Никита Трегубов, которые еще в среду на вручении госнаград в Кремле жаловался Би-би-си, что спорт смешивают с политикой, и российские хоккеисты ("Наша "Красная машина"!", - надрывался Губерниев), и любимицы публики - фигуристка Евгения Медведева и ее одногруппница, 15-летняя олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Правообладатель иллюстрации Alexey Druzhinin/TASS Image caption В агитационном концерте в поддержку Путина приняли участие российские олимпийцы, в том числе несовершеннолетняя фигуристка Алина Загитова (на снимке справа)

Участие Загитовой в концерте - это нарушение избирательного законодательства, которое запрещает прямое или косвенное привлечение к агитации лиц, не достигших 18 лет на день голосования, объяснил Би-би-си сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц: "Митинг-концерт - это же агитационное мероприятие. Она же не просто так мимо проходила. Организаторы ее представили, допустили, что она попадет на фотографии и в телевизионные сюжеты. То есть привлекли к агитации".

Объявляя Путина, Губерниев напомнил собравшимся, что 10 лет назад "Лужники" были большим рынком, куда москвичи ездили за джинсами, а сейчас это уже это современный стадион.

"Я приветствую вас всех, кто собрался в "Лужниках", это уже не "лужа", как говорили несколько лет назад", - принял передачу Путин. Концерт он скромно назвал "митингом за сильную Россию", а не агитационным мероприятием в поддержку самого себя.

Президент поприветствовал и стадион, и тех россиян, которые на стадион в субботу не пришли: "А таких людей очень много: это сотни тысяч, миллионы людей, миллионы! И в этот праздничный, солнечный, морозный московский день я хочу сказать, что мы чувствуем рядом с собой их дыхание, их локоть и их плечо, потому что вместе мы команда!, - сказал Путин. - Мы команда, да?".

Митингующие с энтузиазмом с этим согласились. Некоторые прослезились.

А Путин тем временем рассказывал, что нужно сделать, чтобы "весь XXI век" прошел "под знаком ярких побед России": "Нужно добиться того, чтобы будущие поколения россиян были счастливы".

Страна, по словам президента, должна быть яркой и "устремленной вперед, в будущее", потому что "здесь живут наши дети". "И будут жить наши дети", - твердо добавил он.

"Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы! Мы сделаем это, да?" - как будто неуверенно спросил Путин. Лужники одобрительно загудели - будто убеждая президента, что все будет сделано.

"За нас и кроме нас этого не сделает никто", - подытожил Путин. И снова спросил митингующих, готовы ли они сделать все, чтобы в XXI век прошел под знаком побед. Но спрашивать было и не надо - собравшиеся уже были готовы на все.

"Мы все видели, помним, как наши ребята-хоккеисты после выигрыша медалей на Олимпиаде пели гимн. Но почему-то мы не слышали музыки. Давайте сделаем это вместе, под музыку нашего национального гимна! Мы сделаем это, да?" - уже в третий раз президент задал собравшимся тот же вопрос.

Ответ не требовался, он крикнул "поехали", немедленно заиграла музыка, и многотысячный стадион запел. Путин пел в микрофон вместе с ним.

"Спасибо вам большое, храни вас Господь", - сказал президент на прощанье Лужникам, пожал руки своим доверенным лицам и покинул стадион. "Давайте еще раз вместе, Лужники - Россия, Россия, Россия!" - кричал Губерниев со сцены.

Лужники, тем временем, последовали примеру президента - люди встали и теми же организованными группами, какими и пришли, двинулись к выходу. На сцене появился Стас Михайлов с песней "Русь".

"То ли было, то ли будет так, я пророчить не берусь, встанешь ты с колен побитая, неприкаянная Русь. Ох, страна моя бедовая, в голос хочется рыдать. Поднимайся моя Родина! Нам не время умирать", - надрывался певец, но не мог удержать собравшихся на местах.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption Некоторые из участников митинга-концерта Путина признались Би-би-си, что прийти на митинг их заставили на работе

"Холодно очень", - коротко объяснила Би-би-си девушка уже на выходе со стадиона.

"А мы не уходим, мы друзей встретить", - заверили мужчины лет сорока, которые несли свернутые и перемотанные скотчем флаги.

"Чего мы уходим?... Лех, а чего мы уходим?" - другой сторонник Путина попросил своего друга помочь с объяснением. Тот тоже не нашелся с ответом.

"А у нас группа, нас привезли сюда с работы. Автобус ждет", - объяснял Би-би-си другой участник митинга, сотрудник ГБУ "Московские дороги".

На часах едва перевалило за 14:30. К половине четвертого МВД отчиталось: мероприятие завершилось.