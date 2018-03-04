Сирия: положение в Восточной Гуте за гранью отчаяния

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Жители Восточной Гуты пытаются бежать по оставленным для них гуманитарным коридорам

Жители Восточной Гуты, пригорода сирийской столицы Дамаска, оказались в отчаянном положении и вынуждены бежать по оставленным для них гуманитарным коридорам.

Сирийская армия, по сообщениям правозащитников, наступает с нескольких направлений на анклав, удерживаемый повстанцами, и уже захватила четверть его территории.

Ожесточенные бои, развернувшиеся в этом в этом районе с 18 февраля, привели к гибели более 600 человек, среди которых много детей.

Ни пятичасовое перемирие, предложенное российской стороной, ни резолюция Совета Безопасности ООН о прекращении огня не привели к облегчению положения населения.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Ожесточенные бои, развернувшиеся в этом в этом районе с 18 февраля, привели к гибели более 600 человек, среди которых много детей

Гуманитарная помощь так и не дошла до анклава. ООН заявила, что такое коллективное наказание гражданского населения является неприемлемым.

Автоколонна ООН с гуманитарной помощью, которая должна была прибыть в анклав в воскресенье, не смогла войти в него.

Сотрудники ООН подтвердили, что им не удалось получить от сирийских официальных лиц разрешения на пропуск 40 грузовиков с продовольствием в город Дума, находящийся недалеко от Дамаска.

"Вместо столь необходимой помощи мы видим продолжение боев, гибель населения, растущие голод и больницы, которые становятся целями обстрелов", - заявил координатор ООН по гуманитарной помощи Панос Мумцис.

В осажденном анклаве остаются около 393 тысяч человек.

Источники сирийской оппозиции и журналисты сообщают, что сотни мирных жителей бегут из города Бейт-Сава, находящегося к югу от Думы, спасаясь об бомбардировок.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сирийская армия заняла несколько деревень в восточной части анклава

В районе Бейт-Сава развернулись тяжелые бои между правительственными силами и контролирующими город исламистами из группировки "Джейш-аль-Ислам". Ее поддерживают члены джихадистского альянса "Хайят Тахрир аш-Шам", которые ранее находились в союзе с "Аль-Каидой" в Сирии.

По некоторым сообщения, сирийская армия пытается разрезать анклав на две части.

Сирийские государственные телеканалы сообщают, что наступление ведется по нескольким направлениям и что армия заняла несколько деревень в восточной части анклава. По этим же данным, армия находится на расстоянии трех километров от города Дума.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в воскресенье в телефонном разговоре согласились с тем, что Сирия и поддерживающая ее Россия несут полную ответственность за страдания гражданского населения, сообщила канцелярия британского премьер-министра.

Лидеры двух стран настаивают на том, что Россия должна принять немедленные меры, чтобы убедить Дамаск прекратить обстрелы анклава.