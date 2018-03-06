Лихорадка Ласса, против которой нет вакцины, распространяется по Нигерии
С начала года Нигерия охвачена вспышкой лихорадки Ласса. Эта потенциально смертельная болезнь способна вызывать эпидемии, и в настоящее время против нее не существует вакцины.
Лихорадка Ласса - болезнь не новая, но нынешняя вспышка беспрецедентна по своим масштабам и скорости распространения.
Сотрудники медучреждений работают на пределе возможностей, некоторые из них сами заразились и стали жертвами недуга.
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Лихорадка Ласса - это острое и подчас тяжело протекающее вирусное геморрагическое заболевание, которое может поражать различные органы и разрушать кровеносные сосуды.
У большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме - лихорадка, головная боль, общая слабость - или же вообще без симптомов.
Но в острых случаях течение болезни может походить на Эболу - другую опасную геморрагическую лихорадку - с кровотечениями из носа, рта и других частей тела.
По статистике, смертельный исход наступает примерно в 1% случаев. Однако при нынешней вспышке в Нигерии смертность, по данным Национального центра по контролю за инфекционными заболеваниями, в подтвержденных и предполагаемых случаях инфицирования достигает 20%.
С января в Нигерии было зафиксировано более 1000 случаев подозрения на лихорадку Ласса, из них 317 подтвержденных.
Согласно приблизительным оценкам, вирус забрал около 90 жизней, однако в действительности это число может быть выше, так как недуг с трудом поддается диагностированию. На ранних стадиях его практически невозможно отличить от малярии и лихорадки денге.
Для женщин, заразившихся на поздних сроках беременности, вероятность потерять ребенка или погибнуть самим составляет 80%.
Поскольку специального анализа на этот вирус не существует, единственной возможностью обнаружить его является исследование крови или образца ткани в одной из немногочисленных специализированных лабораторий.
Впервые болезнь обнаружили в 1969 году в нигерийском городе Ласса, после того, как вспышка заболевания произошла в местной больнице.
После этого вирус находили в других странах Западной Африки, включая Гану, Мали и Сьерра-Леоне.
Но нынешняя вспышка вызывает особое беспокойство, поскольку количество заболеваний для этого времени года беспрецедентно велико.
Санитарные службы пытаются установить, что послужило причиной эпидемии.
На появление вспышек могут влиять сезонные изменения в погодных условиях, что влияет на численность природных "хозяев" вируса - мастомисов или натальских мышей (Mastomys natalensis) - местных грызунов, сочетающих в себе черты и мыши, и крысы.
Эти мелкие млекопитающие широко распространены в Западной Африке и без труда проникают в жилые помещения.
Не исключено также, что о большем количестве заболеваний стало известно благодаря росту информированности общества. Или же какие-то изменения претерпел сам вирус.
Большинство заболевших подхватили инфекцию через продукты, загрязненные мышиными выделениями - калом, мочой или слюной, употребив их в пищу или просто принеся домой.
Инфекция может также передаваться от человека к человеку - воздушно-капельным путем, поэтому особенно рискуют медики, работающие без средств защиты, и члены семьи больных.
Инкубационный период Ласса длится до трех недель.
Исследователи пытаются понять, может ли Ласса, подобно Эболе, оставаться в организме и передаваться половым путем со временем - уже после того, как болезнь отступила.
В Нигерии сильная система здравоохранения с наработанными методами противостояния подобным эпидемиям.
В целях координации защитных мер нигерийские власти работают в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Британские власти направили в охваченные вспышкой инфекции районы группу медицинских экспертов из команды оперативной поддержки.
Жителей пострадавших районов призывают следовать основным мерам предосторожности: закупорить щели, через которые мыши могут попасть в дом, закрывать мусорные баки и хранить пищу и воду в плотно закрытой посуде.
Тем, кто ухаживает за больными, советуют надевать защитные перчатки, а также придерживаться безопасных практик погребения умерших.
Однако несмотря на все принимаемые меры, борьба с вирусом Ласса - как и с другими инфекционными болезнями - значительно усложняется из-за нехватки медицинских препаратов, включая диагностические материалы, лекарства и вакцины.
По всей вероятности, вакцина против лихорадки Ласса будет разработана в скором времени, что позволит избежать угрозы распространения эпидемии во всемирном масштабе. Но, как и в случае с другими инфекционными болезнями, поражающими преимущественно бедные страны, пока этот процесс заметно буксует.
Разработка вакцины - процесс длительный, комплексный и дорогостоящий. Особенно, когда дело касается новых эпидемических болезней, в случае с которыми прототип вакцины можно протестировать исключительно во время вспышки.
В 2017 году возникла новая международная инициатива - "Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям" (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI). При финансовой поддержке благотворительного фонда Wellcome Trust, правительств разных стран, а также Билла и Мелинды Гейтс эта организация стремится ускорить процесс разработки вакцин, в том числе, и от возбудителя лихорадки Ласса.
Организация надеется, что в течении пяти лет ей удастся разработать и подготовить к широкому тестированию одну или несколько вакцин.
ВОЗ составила список других серьезных и зачастую плохо изученных болезней, которые потенциально способны вызвать вспышки эпидемий. Среди них - ближневосточный коронавирусный респираторный синдром (MERS), вирус Нипах, вирус Рифт-Валли, и, конечно, Эбола.
Организация планирует провести исследования и заполнить пробелы в знаниях об этих болезнях. Но одних исследований недостаточно.
Наиболее подверженные эпидемиям страны нуждаются в более сильных системах здравоохранения, включая качественное медицинское оборудование и обучение медперсонала.
Кроме того необходима работа с населением - чтобы научить людей понимать, как обнаруживать вспышки инфекции на ранних стадиях и предотвращать их распространение.
Об этом материале
Этот материал Би-би-си попросила подготовить эксперта из сторонней организации.
Доктор Чарли Уэллер - руководитель отдела вакцин Wellcome Trust, позиционирующей себя в качестве международной благотворительной организации в сфере здравоохранения.