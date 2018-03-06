Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Вирус Ласса

С начала года Нигерия охвачена вспышкой лихорадки Ласса. Эта потенциально смертельная болезнь способна вызывать эпидемии, и в настоящее время против нее не существует вакцины.

Лихорадка Ласса - болезнь не новая, но нынешняя вспышка беспрецедентна по своим масштабам и скорости распространения.

Сотрудники медучреждений работают на пределе возможностей, некоторые из них сами заразились и стали жертвами недуга.

Лихорадка Ласса - это острое и подчас тяжело протекающее вирусное геморрагическое заболевание, которое может поражать различные органы и разрушать кровеносные сосуды.

У большинства зараженных болезнь протекает в легкой форме - лихорадка, головная боль, общая слабость - или же вообще без симптомов.

Но в острых случаях течение болезни может походить на Эболу - другую опасную геморрагическую лихорадку - с кровотечениями из носа, рта и других частей тела.

По статистике, смертельный исход наступает примерно в 1% случаев. Однако при нынешней вспышке в Нигерии смертность, по данным Национального центра по контролю за инфекционными заболеваниями, в подтвержденных и предполагаемых случаях инфицирования достигает 20%.

С января в Нигерии было зафиксировано более 1000 случаев подозрения на лихорадку Ласса, из них 317 подтвержденных.

Согласно приблизительным оценкам, вирус забрал около 90 жизней, однако в действительности это число может быть выше, так как недуг с трудом поддается диагностированию. На ранних стадиях его практически невозможно отличить от малярии и лихорадки денге.

Для женщин, заразившихся на поздних сроках беременности, вероятность потерять ребенка или погибнуть самим составляет 80%.

Поскольку специального анализа на этот вирус не существует, единственной возможностью обнаружить его является исследование крови или образца ткани в одной из немногочисленных специализированных лабораторий.

Впервые болезнь обнаружили в 1969 году в нигерийском городе Ласса, после того, как вспышка заболевания произошла в местной больнице.

После этого вирус находили в других странах Западной Африки, включая Гану, Мали и Сьерра-Леоне.

Но нынешняя вспышка вызывает особое беспокойство, поскольку количество заболеваний для этого времени года беспрецедентно велико.

Санитарные службы пытаются установить, что послужило причиной эпидемии.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Разносчиками вируса Ласса выступают многососковые крысы-мастомисы

На появление вспышек могут влиять сезонные изменения в погодных условиях, что влияет на численность природных "хозяев" вируса - мастомисов или натальских мышей (Mastomys natalensis) - местных грызунов, сочетающих в себе черты и мыши, и крысы.

Эти мелкие млекопитающие широко распространены в Западной Африке и без труда проникают в жилые помещения.

Не исключено также, что о большем количестве заболеваний стало известно благодаря росту информированности общества. Или же какие-то изменения претерпел сам вирус.

Большинство заболевших подхватили инфекцию через продукты, загрязненные мышиными выделениями - калом, мочой или слюной, употребив их в пищу или просто принеся домой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Из-за угрозы распространения инфекции чиновники запретили популярную в Нигерии крупу гарри, являющуюся основой для многих национальных блюд

Инфекция может также передаваться от человека к человеку - воздушно-капельным путем, поэтому особенно рискуют медики, работающие без средств защиты, и члены семьи больных.

Инкубационный период Ласса длится до трех недель.

Исследователи пытаются понять, может ли Ласса, подобно Эболе, оставаться в организме и передаваться половым путем со временем - уже после того, как болезнь отступила.

В Нигерии сильная система здравоохранения с наработанными методами противостояния подобным эпидемиям.

В целях координации защитных мер нигерийские власти работают в сотрудничестве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Британские власти направили в охваченные вспышкой инфекции районы группу медицинских экспертов из команды оперативной поддержки.

Жителей пострадавших районов призывают следовать основным мерам предосторожности: закупорить щели, через которые мыши могут попасть в дом, закрывать мусорные баки и хранить пищу и воду в плотно закрытой посуде.

Тем, кто ухаживает за больными, советуют надевать защитные перчатки, а также придерживаться безопасных практик погребения умерших.

Однако несмотря на все принимаемые меры, борьба с вирусом Ласса - как и с другими инфекционными болезнями - значительно усложняется из-за нехватки медицинских препаратов, включая диагностические материалы, лекарства и вакцины.

По всей вероятности, вакцина против лихорадки Ласса будет разработана в скором времени, что позволит избежать угрозы распространения эпидемии во всемирном масштабе. Но, как и в случае с другими инфекционными болезнями, поражающими преимущественно бедные страны, пока этот процесс заметно буксует.

Разработка вакцины - процесс длительный, комплексный и дорогостоящий. Особенно, когда дело касается новых эпидемических болезней, в случае с которыми прототип вакцины можно протестировать исключительно во время вспышки.

В 2017 году возникла новая международная инициатива - "Коалиция за инновации в сфере готовности к эпидемиям" (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, CEPI). При финансовой поддержке благотворительного фонда Wellcome Trust, правительств разных стран, а также Билла и Мелинды Гейтс эта организация стремится ускорить процесс разработки вакцин, в том числе, и от возбудителя лихорадки Ласса.

Организация надеется, что в течении пяти лет ей удастся разработать и подготовить к широкому тестированию одну или несколько вакцин.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В 2014-1015 годах Эбола унесла в Западной Африке более 11 000 жизней

ВОЗ составила список других серьезных и зачастую плохо изученных болезней, которые потенциально способны вызвать вспышки эпидемий. Среди них - ближневосточный коронавирусный респираторный синдром (MERS), вирус Нипах, вирус Рифт-Валли, и, конечно, Эбола.

Организация планирует провести исследования и заполнить пробелы в знаниях об этих болезнях. Но одних исследований недостаточно.

Наиболее подверженные эпидемиям страны нуждаются в более сильных системах здравоохранения, включая качественное медицинское оборудование и обучение медперсонала.

Кроме того необходима работа с населением - чтобы научить людей понимать, как обнаруживать вспышки инфекции на ранних стадиях и предотвращать их распространение.

Об этом материале

Этот материал Би-би-си попросила подготовить эксперта из сторонней организации.

Доктор Чарли Уэллер - руководитель отдела вакцин Wellcome Trust, позиционирующей себя в качестве международной благотворительной организации в сфере здравоохранения.