Что известно о массовом отравлении таллием в Таганроге

Правообладатель иллюстрации Valery Matytsin/TASS Image caption На заводе имени Бериева строят самолеты-амфибии Бе-200

Российские правоохранительные органы начали проверку в связи с массовым отравлением таллием работников авиационного завода в Таганроге. Откуда взялся яд и как он попал в организм людей, до сих пор неизвестно.

Случаи отравления были зафиксированы в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Бериева. По последним данным, всего за медпомощью обратились 37 работников предприятия, факт отравления был подтвержден у 28 человек.

На предприятии заявляют, что источник заражения работников пока не установлен.

Сотрудники комплекса начали жаловаться на здоровье еще в ноябре 2017 года, однако информация об отравлениях появилась в СМИ только в начале марта.

Русская служба Би-би-си собрала основную информацию об этом происшествии и о его возможных причинах.

Как токсичное вещество могло попасть на предприятие?

Комплекс имени Бериева основан в 1934 году, на нем ведется разработка новой авиационной техники, в том числе самолетов-амфибий Бе-200 для МЧС России.

Пресс-служба завода утверждает, что таллий вообще не используется в производственном процессе.

Как сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на сотрудников предприятия, токсичное вещество могло быть намеренно добавлено в кулер с питьевой водой в местной столовой.

Работники предполагают, что причиной добавления яда в воду могло быть желание мести, так как на заводе были сокращения. По одной из версий, яд предназначался для кого-то одного, а остальные сотрудники пострадали случайно.

"Основная версия - это то, что он [яд] туда был кем-то занесен умышленно. Это цель у человека - отравить этих людей", - пишет политический обозреватель портала "Блокнот Ростов" Елена Романова.

Администрация завода тоже полагает, что таллий на предприятие принес злоумышленник, и не исключают, что сам он может находиться среди отравившихся. Руководство предприятия также отмечает, что большинство отравившихся - это сотрудники подразделений, никак не связанных с производством.

Что рассказывают пострадавшие?

Тревогу по поводу состояния здоровья работников первой забила супруга одного из сотрудников завода, Константина Колесникова. 13 ноября он был госпитализирован в Таганроге с признаками острого отравления.

"Через два дня у него был зафиксирован факт аномально активного выпадения волос на голове. Диагнозы ставили разные, от гастрита до пневмонии. Но ситуация ухудшалась, и к 29 декабря Константин не смог передвигаться", - цитирует Елену Колесникову издание "Аргументы и факты".

По ее словам, после обследования у мужа было диагностировано аномально большое количество таллия в организме.

Сам Колесников рассказал "Комсомольской правде", что у него резко ухудшилось зрение, перестали двигаться ноги и самочувствие постоянно ухудшается.

Правообладатель иллюстрации Valery Matytsin/TASS Image caption Факт отравления был подтвержден у 28 сотрудников таганрогского авиазавода

Телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись, на которой юрист завода по имени Инна рассказывает, что за 12 дней она потеряла все свои волосы.

Мать еще одного сотрудника предприятия, слесаря-сборщика Максима Терещенко, в понедельник рассказала "Коммерсанту", что ее сын умер 30 декабря 2017 года от отека головного мозга и что его смерть могла быть вызвана отравлением таллием.

Она также отметила, что Терещенко с ноября жаловался на тяжелый запах на предприятии.

Однако мэр Таганрога Андрей Линицкий на следующий день заявил, что фактов смерти сотрудников завода после отравления таллием не зафиксировано.

Что говорят врачи и местные власти?

Генеральный конструктор ТАНТК имени Бериева Юрий Грудинин утверждает, что отравление сотрудников носит бытовой характер и никак не связано с производственной деятельностью.

Мэр Таганрога уточнил, что таллий не используется не только на этом авиазаводе, но и ни на одном другом предприятии города.

Андрей Лисицкий также пояснил журналистам, что информация о массовом отравлении сотрудников авиазавода долгое время не предавалась широкой огласке, так как угрозы распространения ядовитого вещества не было.

Главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов, в свою очередь, сообщил, что все отравившиеся подверглись кратковременному воздействию таллия.

"Общее мнение токсикологов и неврологов - это было кратковременное воздействие таллия на организм пострадавших. Все пострадавшие имеют легкую степень отравления таллием и имеют возможность полного восстановления после отравления ", - сказал Сафонов.

Специалисты Роспотребнадзора, приходившие на завод с проверкой, заявили, что не нашли прямой связи заболеваемости сотрудников с производственной деятельностью предприятия.

Представитель пресс-службы завода сообщил агентству РИА Новости, что после инцидента на предприятии был ужесточен контроль за питьевой водой.

"Бутылки стали закрывать опломбированными пробками. Если раньше питьевую воду просто развозили, то теперь бутилированную воду запечатывают намертво", - пояснил собеседник агентства.

Чем опасен таллий?

Таллий относится к группе тяжелых металлов. Как сам таллий, так и его соединения высокотоксичны.

Раньше таллий применялся при производстве пиротехники, флуоресцентных красок, а также входил в состав крысиных ядов. Начиная с середины 1970-х годов в США и других стран производство товаров широкого потребления с содержанием таллия стали запрещать из соображений безопасности.

В настоящее время таллий и его соединения используются в медицине, аналитической химии, а также при производстве оптических линз, осветительных и высокоточных приборов.

Попадая в человеческий организм, соединения таллия в первую очередь поражают периферическую нервную систему, желудочно-кишечный тракт и почки.

Одним из наиболее характерных симптомов отравления таллием является частичное, а при значительной дозе - полное выпадение волос. Также у отравленного человека могут появиться симптомы гастрита или пневмонии.

Отравление таллием описано в ряде остросюжетных романов и фильмов. Так, в детективном романе Агаты Кристи "Вилла Белый конь" убийцы подсыпают своим жертвам таллий, чтобы замести следы.