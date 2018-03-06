Отравление Сергея Скрипаля: что говорят в Москве и Лондоне
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что отравленный в английском Солсбери в минувшее воскресенье - бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту.
В настоящее время криминалисты пытаются выяснить, был ли Скрипаль отравлен и что могло спровоцировать внезапное ухудшение его состояния.
- "Он знал, что может плохо закончиться". Были ли отравлены Сергей Скрипаль и его дочь?
- Дело Скрипаля: Лондон обещает решительный ответ, если Москва причастна
- "На это было страшно смотреть". Экс-полковник ГРУ Скрипаль попал в больницу
Русская служба Би-би-си собрала реакцию на ситуацию с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которая заставляет вспомнить историю с отравлением Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.
Лондон:
Марина Литвиненко, вдова Александра Литвиненко
"Это похоже на то, что произошло с моим мужем, но нужно больше информации. Необходимо узнать природу вещества. Радиоактивно ли оно? В настоящее время у нас недостаточно сведений о случившемся.
Логически очень странно предпринимать подобные шаги перед президентскими выборами. Действительно сложно понять, кто может стоять за этим. Но если это действительно отравление, то все, что я могу сказать по этому поводу, это то, что ничего не изменилось со времен смерти моего мужа".
Энтони Брентон, бывший посол Великобритании в России (2004-2008)
"Во-первых, мы до сих пор не знаем точно, что произошло с господином Скрипалем. Во-вторых, утверждение, что Россия виновата во всем плохом, что происходит в мире, конечно, преувеличено. Поэтому, прежде всего, нужно подождать.
Однако, есть основания подозревать, что Россия к этому причастна - параллели с делом Литвиненко довольно сильны, хотя есть и отличия. И если русские все-таки причастны к случаю со Скрипалем, мы должны продумать ответные действия.
Сделать это может быть довольно сложно, поскольку Великобритания уже принимала меры в отношении России в связи с событиями на Украине, в Сирии и других точках, но они не смогли изменить курс России".
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон
"Сейчас звучат различные версии по поводу вызывающего беспокойство происшествия в Солсбери, где были обнаружены без сознания 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия.
И хотя было бы неверным делать выводы до завершения расследования, я могу заверить палату, что если появятся доказательства причастности государства, правительство Ее Величества ответит решительно и должным образом.
Я боюсь, что всем давно понятно, что Россия во многих аспектах - злонамеренная и дестабилизирующая сила, и Великобритания является мировым лидером в стремлении противостоять этой активности.
Правительство предпримет все необходимое для защиты жизни людей в этой стране, защиты наших ценностей и свобод. Я не буду показывать пальцем, но я скажу властям других государств, что ни одно покушение на жизнь невинных людей на британской земле не останется безнаказанным".
Москва:
Дмитрий Ковтун, бизнесмен
"Если Скрипаля действительно кто-то отравил, если это не случайность, то это, конечно, провокация британских спецслужб, направленная на дискредитацию в первую очередь российских органов власти накануне президентских выборов.
Насколько известно из СМИ, сейчас Скрипаль находится в реанимации. У него в крови можно найти все, что угодно. Если он умрет, будет раскручиваться след кровавых русских, если останется жив благодаря британским медикам, то русский след в покушении на убийство тоже останется".
Андрей Луговой, депутат Госдумы
"Англичане страдают фобиями. Если что-то случается с русскими, сразу ищется российский след. Пока в отношении происшедшего со Скрипалем никаких официальных заявлений не было. Но исключать того, что СМИ попытаются раздуть вокруг этого очередной скандал с очередными обвинениями в адрес российских спецслужб, нельзя.
Между спецслужбами существуют и в основном соблюдаются некие неписаные правила. Скрипаль был осужден за госизмену, но в 2010 году помилован президентом России и выдан Великобритании в обмен на наших якобы разоблаченных агентов. Значит, между спецслужбами были соответствующие договоренности. Преследовать уже помилованного - абсурд.
Учитывая, что в Великобритании постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами, мало чему приходится удивляться".
Посольство России в Великобритании
"Хотя британские правоохранительные органы не делали никаких субстантивных заявлений об обстоятельствах произошедшего, из СМИ может сложиться впечатление, будто речь идет о спланированной акции со стороны российских спецслужб, что абсолютно не соответствует действительности.
Однако ситуация в медийном пространстве быстро перерастает в новый виток ведущейся в Великобритании антироссийской кампании. Вниманию читателей предлагаются различные спекуляции, суть которых сводится, в конечном счете, к очернительству России".
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
"Сейчас мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но, тем не менее, мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек, с чем это могло быть связано.
Никто не обращался с такой просьбой (содействовать раследованию), давайте дождемся. Москва всегда открыта к взаимодействию".