Отравление Сергея Скрипаля: что говорят в Москве и Лондоне

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил, что отравленный в английском Солсбери в минувшее воскресенье - бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Джонсон заявил, что Лондон намерен принять жесткие ответные меры в случае, если удастся установить причастность России к инциденту.

В настоящее время криминалисты пытаются выяснить, был ли Скрипаль отравлен и что могло спровоцировать внезапное ухудшение его состояния.

Русская служба Би-би-си собрала реакцию на ситуацию с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, которая заставляет вспомнить историю с отравлением Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Лондон:

Марина Литвиненко, вдова Александра Литвиненко

"Это похоже на то, что произошло с моим мужем, но нужно больше информации. Необходимо узнать природу вещества. Радиоактивно ли оно? В настоящее время у нас недостаточно сведений о случившемся.

Логически очень странно предпринимать подобные шаги перед президентскими выборами. Действительно сложно понять, кто может стоять за этим. Но если это действительно отравление, то все, что я могу сказать по этому поводу, это то, что ничего не изменилось со времен смерти моего мужа".

Энтони Брентон, бывший посол Великобритании в России (2004-2008)

"Во-первых, мы до сих пор не знаем точно, что произошло с господином Скрипалем. Во-вторых, утверждение, что Россия виновата во всем плохом, что происходит в мире, конечно, преувеличено. Поэтому, прежде всего, нужно подождать.

Однако, есть основания подозревать, что Россия к этому причастна - параллели с делом Литвиненко довольно сильны, хотя есть и отличия. И если русские все-таки причастны к случаю со Скрипалем, мы должны продумать ответные действия.

Сделать это может быть довольно сложно, поскольку Великобритания уже принимала меры в отношении России в связи с событиями на Украине, в Сирии и других точках, но они не смогли изменить курс России".

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

"Сейчас звучат различные версии по поводу вызывающего беспокойство происшествия в Солсбери, где были обнаружены без сознания 66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия.

И хотя было бы неверным делать выводы до завершения расследования, я могу заверить палату, что если появятся доказательства причастности государства, правительство Ее Величества ответит решительно и должным образом.

Media playback is unsupported on your device Борис Джонсон о происшествии с Сергеем Скрипалем

Я боюсь, что всем давно понятно, что Россия во многих аспектах - злонамеренная и дестабилизирующая сила, и Великобритания является мировым лидером в стремлении противостоять этой активности.

Правительство предпримет все необходимое для защиты жизни людей в этой стране, защиты наших ценностей и свобод. Я не буду показывать пальцем, но я скажу властям других государств, что ни одно покушение на жизнь невинных людей на британской земле не останется безнаказанным".

Москва:

Дмитрий Ковтун, бизнесмен

"Если Скрипаля действительно кто-то отравил, если это не случайность, то это, конечно, провокация британских спецслужб, направленная на дискредитацию в первую очередь российских органов власти накануне президентских выборов.

Насколько известно из СМИ, сейчас Скрипаль находится в реанимации. У него в крови можно найти все, что угодно. Если он умрет, будет раскручиваться след кровавых русских, если останется жив благодаря британским медикам, то русский след в покушении на убийство тоже останется".

Андрей Луговой, депутат Госдумы

"Англичане страдают фобиями. Если что-то случается с русскими, сразу ищется российский след. Пока в отношении происшедшего со Скрипалем никаких официальных заявлений не было. Но исключать того, что СМИ попытаются раздуть вокруг этого очередной скандал с очередными обвинениями в адрес российских спецслужб, нельзя.

Между спецслужбами существуют и в основном соблюдаются некие неписаные правила. Скрипаль был осужден за госизмену, но в 2010 году помилован президентом России и выдан Великобритании в обмен на наших якобы разоблаченных агентов. Значит, между спецслужбами были соответствующие договоренности. Преследовать уже помилованного - абсурд.

Учитывая, что в Великобритании постоянно происходят какие-то истории со сбежавшими из России джентльменами, мало чему приходится удивляться".

Правообладатель иллюстрации MOSCOW DISTRICT MILITARY COURT/TASS Image caption Скрипаль в 2006 году был осужден на 13 лет тюремного заключения, а в 2010 году помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов

Посольство России в Великобритании

"Хотя британские правоохранительные органы не делали никаких субстантивных заявлений об обстоятельствах произошедшего, из СМИ может сложиться впечатление, будто речь идет о спланированной акции со стороны российских спецслужб, что абсолютно не соответствует действительности.

Однако ситуация в медийном пространстве быстро перерастает в новый виток ведущейся в Великобритании антироссийской кампании. Вниманию читателей предлагаются различные спекуляции, суть которых сводится, в конечном счете, к очернительству России".

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

"Сейчас мы видим, что произошла подобная трагическая ситуация, но, тем не менее, мы не располагаем информацией, что могло стать причиной, чем занимался этот человек, с чем это могло быть связано.

Никто не обращался с такой просьбой (содействовать раследованию), давайте дождемся. Москва всегда открыта к взаимодействию".