Дело Скрипаля: следует ли опасаться бывшим разведчикам?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британская полиция пока не называет случившееся "покушением". Стоит ли волноваться другим перебежчикам?

Глава британского МИД Борис Джонсон обещал решительный ответ России в случае, если окажется, что она причастна к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Скрипаль, осужденный в России за государственную измену в 2006 году и обменянный впоследствии на пойманных в США российских шпионов, попал в больницу в критическом состоянии, и власти подозревают отравление.

В Кремле уже сообщили, что там ничего не знают о произошедшем, но британская пресса попробует "раздуть вокруг этого очередной скандал с очередными обвинениями в адрес российских спецслужб".

Британская пресса не замедлила оправдать ожидания Кремля: Times пишет, что различного рода трудноопределимые яды становятся излюбленным оружием Кремля.

Разумеется, параллели с делом Александра Литвиненко, умершего в 2006 году от отравления полонием, напрашиваются сами собой. Но так ли они очевидны? Об этом обозреватель Би-би-си Михаил Смотряев спросил Найджела Уэста, историка спецслужб.

Найджел Уэст: Взгляните на ситуацию с точки зрения России. В июле 2006 года Дума приняла закон, разрешающий устранение "экстремистов" за рубежом.

Вскоре после этого в отеле "Хилтон" в Лондоне полицейские силы наружного наблюдения обезвредили чеченского стрелка, напавшего на Бориса Березовского. Нападавшему, кстати, так и не предъявили никаких обвинений, его разоружили и отвезли в аэропорт. Не знаю, почему.

Затем покушение на Александра Литвиненко, и совершенно ясно, что Андрей Луговой как минимум был свидетелем случившегося, и в отношении него действует европейский ордер на арест.

С российской точки зрения Скрипаль - осужденный изменник. Он отбыл половину своего тюремного срока. Когда его обменивали в 2010 году в Вене, он не получил помилования от Кремля (Скрипаль был помилован указом президента перед обменом - прим. Би-би-си), и сегодня его официальный статус - "укрывающийся от правосудия".

С моей точки зрения, в этих обстоятельствах нет ничего неожиданного в том, что российские власти рассматривают Скрипаля как законный объект преследования.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дело Скрипаля немедленно дошло до парламента

Би-би-си: Если это действительно покушение, Скрипаль попал под удар, потому что представлял собой угрозу, или это сигнал для всех прочих перебежчиков и предупреждение будущим предателям?

Найджел Уэст: Сложный вопрос. Все зависит от того, насколько очевиден сам факт покушения. Если взять случай с Александром Литвиненко, использование полония-210 позволяет думать, что ответственные за него не хотели, чтобы это было некое послание, и надеялись, что полоний не будет обнаружен, что в итоге едва и не случилось.

Так что вопрос о том, считать ли такие происшествия сигналом, непрост.

Би-би-си: Практика наказания предателей даже после отбытия ими сроков заключения и обмена или высылки из страны - это особенность всех спецслужб?

Найджел Уэст: Возьмите случай чеченского лидера, убитого не так давно в Дохе двумя сотрудниками ГРУ (речь идет о Зелимхане Яндарбиеве, убитом в 2004 году - прим. Би-би-си). В Катаре их осудили пожизненно, но спустя шесть месяцев отправили в Россию отбывать остальной срок там. По прибытии в Москву их освободили прямо в аэропорту и относились как к национальным героям. Вот вам пример отношения к таким людям.

С другой стороны, я бы не сказал, что в российских или советских спецслужбах существует такая традиция.

Она, скорее, присуща странам-сателлитам: мы знаем, что румынские спецслужбы атаковали сотрудников "Радио Свободная Европа" в Мюнхене плутониевой пылью, болгары атаковали Владимира Костова в Париже и Георгия Маркова в Лондоне с помощью рицина.

Болгарские спецслужбы, как мы теперь знаем, были причастны к покушению на Папу Римского Иоанна Павла II.

Как видите, в этих делах замешаны не только Россия или СССР.

Би-би-си: Насколько, по-вашему, другим бывшим шпионам или лицам, считающимся таковыми, - Олегу Калугину, Олегу Гордиевскому, Игорю Сутягину, - следует беспокоиться о своей безопасности?

Найджел Уэст: Калугин никогда не был перебежчиком, он был политическим оппонентом Путина. Он публично переехал в США и был политической фигурой. После ухода из КГБ он был депутатом Думы. Так что я бы не включал его в эту группу.

Но Олег Гордиевский недавно обращался с заявлением о том, что на него напали. Насколько мне известно, дело хода не получило.

Но я бы сказал, что обязанности британских властей по защите перебежчиков должны восприниматься очень серьезно. И я полагаю, что в свете последних событий, особенно накануне выборов в России к ним действительно будет очень серьезное отношение.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На Олега Гордиевского - кавалера британского Ордена святого Михаила и святого Георгия, - недавно тоже было совершено нападение

Би-би-си: Очевидно, британские власти вряд ли раскроют полный список мер по защите этих людей. Но, основываясь на вашем опыте, что может быть сделано?

Найджел Уэст: Обычно перебежчику предоставляются новые документы. В МИ-6 и секретной разведке очень хороший отдел по переселению и защите.

Но перебежчики - люди особенные, им не всегда удается приспособиться к жизни на Западе.

Но можете не сомневаться, потеря находящихся под защитой перебежчиков - это очень сильный удар по репутации структур, которым была поручена охрана их жизни.

Так что к охране относятся очень серьезно: новые документы, круглосуточная охрана, кнопки вызова полиции в каждой комнате.

Би-би-си: Имея в виду профессионализм структур, которые охотятся за перебежчиками, кнопок в комнатах и даже круглосуточной охраны может оказаться недостаточно.

Найджел Уэст: Это так. Существует даже такой эвфемизм "пенсионный план 38-го калибра", и это может быть что-то примитивное, вроде постучать в дверь и напасть на человека с оружием.

Такое уже случалось - однажды человека застрелили прямо в аэропорту Гатвик, и убийца улетел из страны уже через два часа.