Пресса Британии: шпионскую войну с Путиным Британии не выиграть

В обзоре британских газет:

Проверка яда

Британские газеты продолжают публиковать статьи о загадочной болезни бывшего сотрудника российского ГРУ, ставшего британским шпионом и жившего с 2010 года в Британии тихой и уединенной жизнью пенсионера.

"В прошлый раз, когда бывший российский шпион оказался отравлен в Лондоне, установление причин его гибели заняло слишком много времени. Мы не должны повторить ту же ошибку", - так начинает свою редакционную статью, озаглавленную "Проверка яда" газета Times.

Александр Литвиненко умер лишь через три недели после того, как в 2006 году был отравлен полонием в лондонском отеле. Если Сергей Скрипаль и его дочь Юлия стали объектами такого же нападения, то их и нас всех может ожидать долгое и мучительное испытание, прежде чем станет известно, останутся ли они в живых.

В этом есть большие сомнения. Могут быть, конечно, и другие причины критического состояния, в котором отец и дочь находятся в больнице города Солсбери. Бывший офицер российской разведки и единственный оставшийся в живых член его семьи могли стать жертвами случайной передозировки или оказаться одновременно поражены внезапной, но не вызывающей подозрения болезнью. Они могли стать жертвой покушения, но не со стороны иностранного государства.

"Следственные органы должны оставлять все версии открытыми, но они не должны проявляться наивность, - пишет Times. - Учитывая прошлое Скрипаля и известную приверженность путинского режима к убийствам на чужой территории, самое зловещее объяснение причин произошедшего нужно считать вполне вероятным. Если оно подтвердится, серьезность последствий трудно переоценить. Станет очевидно, что на сей раз от нас потребуются куда более решительные меры, в том числе и карательного характера - персональные санкции против всех виновных в убийстве лиц".

Есть все основания считать, что устранение человека, находящегося в положении Скрипаля, не стоит усилий президента Путина, говорится далее в статье. В отличие от Литвиненко, получившего британское гражданство, бывший агент британской разведки не был открытым критиком российского правительства. Поселившись в Британии после обмена на выявленных в США российских шпионов, он жил тихой жизнью пенсионера в небольшом городе Солсбери, лишь изредка выступая с лекциями перед офицерами британской армии.

Его смерть нарушит неписаный закон разведывательных ведомств, по которому обмененных шпионов не убивают, считает газета. Действует этот закон в интересах обеих сторон. За нарушение его придется заплатить высокую цену. И все же, как сказал представитель ведущей расследование лондонской полиции, Британия должна осознать факт государственной угрозы.

"В течение последнего десятилетия никакие сомнения и никакие международные нормы не удерживали президента Путина от попрания привычных принципов отношений между государствами, - говорится далее в статье. - После вторжения в Южную Осетию в день открытия Олимпийских игр 2008 года он проявляет опасную склонность к поигрыванию мускулами за границей - во многом для того, чтобы запугать своих оппонентов внутри страны. Было бы глупо исключать такую возможность в качестве мотива мести Скрипалю за передачу секретов британской разведке, даже если в конечном счете выяснится, что они с дочерью стали жертвами самовольно действующих оперативников без каких бы то ни было или с недоказуемыми связями с российским государством".

Тайны - живительная среда шпионажа. Неизбежно будет давление со стороны разных стран с целью уберечь от предания гласности все обстоятельства дела Скрипаля. Это было бы недопустимо, и для того, чтобы этого не случилось, после завершения следственных действий правоохранительных органов должно быть проведено общественное расследование.

После смерти Литвиненко различные правительства Британии одно за другим отвергали призывы к проведению такого расследования, которое, по словам находившейся в должности министра внутренних дел нынешнего премьера Терезы Мэй, может повредить российско-британским отношениям. Когда такое расследование все же было проведено, вину за убийство оно возложило на российские спецслужбы с "возможным" потворством со стороны президента Путина.

"Обнаруженные в Солсбери следы могут привести куда угодно, но если они действительно будут вести к России, то правительство должно само требовать ответа, - говорится в заключение статьи. - Усмирение зарвавшихся государств нельзя перекладывать на плечи их жертв".

Жесткая реакция Британии ни к чему не приведет

Guardian, в отличие от Times, занимает далеко не столь жесткую позицию. "Шпионскую войну с Путиным Британии не выиграть" - гласит заголовок ее статьи. "Если Россия действительно стоит за отравлением Скрипаля, жесткая реакция с нашей стороны ни к чему не приведет", - проясняет эту мысль подзаголовок.

"Предположим, - пишет газета, - что за нападением на Скрипаля и его дочь Юлию на самом деле стоит Россия - будь это самовольной инициативой непрощающих предательства его бывших коллег, или же они получили молчаливое одобрение со стороны самого Путина".

Что, за исключением отчаянно панической риторики, может в таком случае предпринять британское правительство? Экономические санкции и без того уже введены в ответ на военное вмешательство России на Украине. Объектом их стал целый ряд официальных лиц и людей из непосредственного окружения Путина, но не сам Путин.

Правительство может пойти на разрыв дипломатических отношений или в очередной раз прибегнуть к принципу око-за-око, выслав шпионов. Есть риск, однако, что все это сыграет на руку Путину, считает газета. Он не устает говорить, что c момента распада СССР Запад только и делает, что пытается унизить Россию. Неудивительно, что он не упускает ни малейшей возможности в ответ унизить Запад. И Британия - поглощенная и расколотая "брекситом", с ее постоянно снижающейся дипломатической, экономической и военной мощью для него лакомый кусок.

"Это вовсе не означает, что он каким бы то ни было образом причастен к ужасному покушению на Скрипаля, - пишет Guardian. - Это только означает, что, если мы будем исходить из такой его причастности, то он сможет легко игнорировать, более того, даже высмеивать все наши протесты. Особенно сейчас, в преддверии предстоящего через несколько дней его переизбрания на новый президентский срок".

Британские генералы, при восторженной поддержке министра обороны Гэвина Уильямсона, всячески нагнетают разговоры о военной угрозе со стороны России. Москва незамедлительно охарактеризовала все эти предостережения как "нечто в духе Монти Пайтона".

Незадолго до этого начальник штаба обороны Стюарт Пич предупредил о растущей угрозе нападения на подводные коммуникационные кабели, что, по его словам, служит катастрофической угрозой интернету и международной торговле.

Все это отдает неприкрытым стремлением заполучить побольше средств в военный бюджет.

Марк Седвилл, советник правительства по национальной безопасности, обращаясь прошлым летом к аудитории из высокопоставленных военных, призвал их попытаться взглянуть на ситуацию с точки зрения Москвы. "Когда Запад говорит о сдерживании России, русские понимают это как окружение их", - сказал он.

"Подобного рода позиция высших фигур в системе безопасности страны говорит о многом, - считает Guardian. - Она отражает раздражение и недовольство неспособностью Запада и Британии в частности хоть каким бы то образом воздействовать на Кремль.

Сможет ли взаимодействие с Путиным положить конец попыткам устранить бывших российских шпионов на территории Британии? Скорее всего, нет. Но британское правительство должно успокоиться и начать побуждать британскую разведку к взаимодействию с ее российскими коллегами. Такого рода официальные встречи проходили ведь и в самый разгар холодной войны. Быть может, это заставит Путина и его профессиональных шпионов относиться к Британии более серьезно".

Новое отравление и старые правила

Guardian также публикует статьи двух своих бывших корреспондентов в Москве - Люка Хардинга и Шона Уокера.

Хардинг считает, что прежние правила шпионажа, принятые в эпоху холодной войны, больше не действуют. По мнению журналиста, российские спецслужбы ничего не забывают и ничего не прощают.

С другой стороны, Скрипаль никак не был вовлечен в последние расследования, связанные с российскими делами в Британии и США.

Собеседники журналиста - адвокат Александр Гольдфарб и писатель Виктор Суворов, считают, что у Кремля все равно могли быть мотивы для убийства.

Но Игорь Сутягин, переправленный в Британию в рамках того же "шпионского обмена", что и Скрипаль, полагает, что если смотреть на ситуацию рационально, то станет очевидно, что "кремлевскую версию" стоит отмести. За несколько дней до президентских выборов в России такой инцидент - последнее, что нужно Москве.

Шон Уокер напоминает, что со времен окончания холодной войны закончилось и время идеологически мотивированных перебежчиков, вербовка происходит по более меркантильным соображениям.

В такой ситуации демонстративное отравление предателя может быть предупреждающим сигналом для молодых сотрудников спецслужб, которые, будучи раздражены коррупцией наверху своих ведомств и в стране в целом, могут быть очарованы дружелюбными иностранцами, предлагающими немножко кэша в обмен на секретные материалы.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com