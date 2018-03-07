Навальный пытался наблюдать за выборами через свое СМИ. У него отозвали лицензию

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Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что основанное его сторонниками издание "Левиафан" не получила от российского Центризбиркома аккредитацию, необходимую для отправки наблюдателей на президентские выборы.

По мнению политика, причиной мог стать отзыв у "Левиафана" свидетельства о регистрации. Он был осуществлен через суд, о котором, по словам Навального, ни он, ни его сторонники ничего не знали. Факт отзыва лицензии подтверждается информацией в реестре Роскомнадзора.

Оппозиционер отмечает, что через "Левиафан" он планировал направить на выборы около четырех с половиной тысяч наблюдателей. Кроме того, оппозиционер утверждает, что ЦИК не аккредитовал и издание "Молния", через которое отправляло на выборы своих наблюдателей движение "Голос".

Центризбирком эту информацию пока официально не прокомментировал. Глава Роскомнадзора Александр Жаров отказался давать устный комментарий Би-би-си и попросил прислать письменный запрос.

По словам Навального, помимо "Левиафана" на выборы не аккредитовали и издание "Молния", от которого на выборы посылало наблюдателей движение "Голос".

Проблемы с аккредитацией

В разговоре с "Медиазоной" сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц подтвердил, что у организации возникли проблемы с аккредитацией на выборах наблюдателей, зарегистрированных от "Молнии". По его словам, они коснулись 850 человек, которые заключили с изданием договоры в прошлом октябре.

Мельконьянц рассказал, что "Молния" в конце февраля подала документы для аккредитации в Центризбирком. В ответ комиссия направила ответ по почте, хотя раньше просто приглашала представителей "Голоса" забрать необходимые документы. С точки зрения сопредседателя "Голоса", это говорит о том, что наблюдателям от "Молнии" в допуске на участки откажут.

При этом Мельконьянц добавил, что у наблюдателей есть и другой путь - зарегистрироваться от кандидатов. Сейчас "Голос" занимается этим.

"Абсурдные, странные и безумные"

Что касается "Левиафана", его сторонники Навального зарегистрировали в ноябре 2015 года - тогда Фонд борьбы с коррупцией сделал это, чтобы аккредитоваться на пресс-конференцию президента России Владимира Путина и задать ему вопрос по собственному расследованию о сыновьях генпрокурора Юрия Чайки.

Теперь издание, как говорится на его сайте, представляет собой "ежедневно обновляемую ленту, состоящую из абсурдных, странных и безумных новостей про Россию и россиян". В реестре Роскомнадзора есть запись о том, что действие лицензии "Левиафана" прекращено по решению суда.

Сам Навальный в своем блоге отметил, что о ни о каком суде в его штабе "знать не знали": "Никто нас не уведомлял, не вызывал. Ещё несколько дней назад (мы это мониторим) в реестре Роскомнадзора "Левиафан" был как действующее СМИ".

В воронежском штабе политика Би-би-си объяснили, что большинство несовершеннолетних волонтеров должны были наблюдать на участках именно как представители от "Левиафана". "Несмотря на это [лишение аккредитации] они будут наблюдателями-счетчиками - то есть будут наблюдать за трансляциями с избирательных участков", - объяснили в штабе, добавив, что проблема коснулась многих регионов.

"Активная забастовка"

Алексей Навальный собирался принять участие в президентских выборах, однако ЦИК отказался регистрировать его из-за судимости по делу "Кировлеса", которое сам он называет политическим. После этого оппозиционер призвал своих сторонников к так называемой "активной забастовке".

Штабы политика, которые были запущены во время предвыборной кампании, с января призывают не участвовать в голосовании. Помимо бойкота выборов сторонники Навального также готовили сеть наблюдателей, которые будут работать на избирательных участках 18 марта.

В феврале Мосгоризбирком назвал распространяемые сторонниками Алексея Навального материалы с призывом бойкотировать президентские выборы незаконной предвыборной агитацией. В избиркоме добавили, что собираются обратиться в Следственный комитет "на предмет наличия в организации этого мероприятия состава преступления".