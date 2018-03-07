Что говорят рабочие Уралвагонзавода, которых не пускают к Путину

Правообладатель иллюстрации MIKHAIL METSEL/TASS Image caption Путин пообщался с рабочими коротко, но дружелюбно

"Уралвагонзавод", ставший символом ядерного электората Путина, нуждается в поддержке, а рабочие судятся из-за невыплат зарплат. Русская служба Би-би-си встретилась с теми рабочими, которых не позвали на предвыборную встречу с президентом.

Кандидат в президенты Владимир Путин побывал в Нижнем Тагиле, где находится единственный в России производитель танков "Уралвагонзавод", за две недели до выборов и через несколько дней после самого воинственного послания федеральному собранию за три своих президентских срока. Правда, цитадель российских танков он осмотрел всего за час, успев за это время поговорить с рабочими и с участниками "Форума рабочей молодежи".

Встретившие Путина рабочие просили Путина решить проблему закрывающихся вузов и построить легкоатлетический манеж. Путин кратко пообещал решить проблемы, посмотрел, что делает завод, и похвалил продукцию: "Какие красивые вагоны вы делаете".

Впервые Путин побывал тут в 1999 году, и нынешний его визит на "Уралвагонзавод" - уже четвертый, вспоминает мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Он напоминает, что в 2009 году, когда у завода начались серьезные экономические проблемы, премьер-министр Путин решил выделить на его поддержку 26 млрд рублей, что позволило спасти предприятие. И спустя три года благодарные рабочие ответили Путину взаимностью.

В 2011 году, после массовых митингов протестов против фальсификаций на выборах Госдумы, начальник сборочного цеха "Уралвагонзавода" Игорь Холманских предложил Путину "выйти с мужиками и отстоять свою стабильность".

Мужики, правда, доехали митинговать только до Екатеринбурга. Холманских спустя несколько месяцев был назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе.

Со стабильностью тоже оказалось непросто.

"Кто-то зашатался"

Евгений и Максим Соложнины работают в цеху по сборке вагонов. С 1936 года там не проводилась реконструкция, и условия работы они называют просто ужасными.

Максим - сварщик, а его отец Евгений - обрубщик. Их работа - делать боковую раму тележки вагона.

За шум, пыль и тяжелые условия труда им полагалась компенсация: в их цеху зарплата была самой высокой на заводе, где в среднем рабочие получают по 50-70 тысяч рублей в месяц.

Но в прошлом году высокие компенсации закончились, а цех остался прежним. "Осенью прошлого года руководство завода кардинально снизило нам зарплату. Мне на 70%, отцу - на 40%", - рассказывает Максим Соломин.

Правообладатель иллюстрации Aleksei Druzhinin/TASS Image caption Группа рабочих, которым позволили пообщаться к Путиным, оказалась немногочисленной

По их мнению, руководство завода таким образом попыталось снизить себестоимость вагона, чтобы конкурировать с Тихвинским заводом. "Но там производство роботизировано, а на "Уралвагонзаводе" все по старинке и делается вручную, как и 70 лет назад", - говорит Евгений.

Сначала Соложнины пытались обратиться к руководству завода, но безуспешно. В конце прошлого года вместе с 30 другими рабочими подали два коллективных иска к "Уралвагонзаводу".

В начале 2018 года суд отклонил их иски, указав на недостаточность аргументации. Сейчас они ожидают решения по апелляции в областном суде.

Пресс-секретарь Уралвагонзавода Дмитрий Калениченко в ответ на просьбу прокомментировать иск заявил, что на предприятии пересмотрели нормы выработки в связи с тем, что была повышена технологичность производства боковых рам и обрубщики стали тратить меньше времени на исправление дефектов.

При этом, по словам Калениченко, уровень зарплат работников остался на прежнем уровне, а документы, представленные ими в суде, отностятся к месяцу, когда на заводе проводилась забастовка и многие сотрудники ушли на больничные.

62-летнего Евгений отстранили от работы, объяснив это заботой о здоровье (Соложнин подчеркивает, что медосмотр перед этим не проводили). "Обещали перевести на какую-то другую работу. Надеюсь все же, что что-то предложат", - кивает Евгений.

Сокращения зарплат - только одна из проблем завода. За последние несколько лет он взял несколько кредитов, которые не может погасить. Компания теряет заказы и испытывает трудности с закупкой оборудования из-за западных санкций. А в прошлом году УВЗ был передан в госкорпорацию "Ростех", что объяснялось "сложным финансово-экономическим положением предприятия".

"Поддержать шатающихся"

Рабочие завода, пожаловавшиеся на невыплату зарплат, пытались обратиться к Путину "через разных посредников", но ответа не получили. Они уверены, что Путину о ситуации на заводе просто не докладывают, иначе бы он обязательно разобрался и вернул справедливость.

"Но он сейчас больше в международных делах. Лучше бы он уже обратно переключился на то, что у нас внутри страны происходит", - разводят руками Соложнины, хотя подчеркивают, что полностью поддерживают решение присоединить Крым и начать военную операцию в Сирии.

На встречу с Путиным на заводе Евгений и Максим Соложмины не попали. Впрочем, из нескольких почти тридцати тысяч сотрудников комплекса чести встретиться с главой государства удостоились лишь пара десятков. "Нас на такие мероприятия, особенно с президентом, никто не пустит. Потому что мы не молчим, мы говорим о своих проблемах", - говорит Максим Соложмин.

Те, кто попал на встречу с главой государства, о таких проблемах и правда не говорили. "Зарплаты на "Уралвагоне" растут, а условия работы улучшаются", - такими словами попрощались с Путиным участники встречи.

Мэр Нижнего Тагила уверяет, что стабильность все-таки рабочие отстояли. "Стабильность уже есть в России. И это к удивлению наших западных партнеров, как бы кто ни старался", - улыбается в разговоре с корреспондентом Би-би-си Сергей Носов. Но и сейчас в случае чего жители города, многие из которых работают на Уралвагонзаводе, готовы ее гарантировать своей силой духа, уверяет он.

"В 2011-12 годах, наверное, кто-то дрогнул, кто-то зашатался. Но Урал - опорный край державы. Поэтому мы всегда готовы поддержать шатающихся, чтоб не шатались", - говорит Носов.

Поддержка Путина по прежнему важна не только Соложниным, но и заводу в целом.

За последние несколько лет в завод вложены миллиарды рублей, но годовые отчеты предприятия говорят о том, что финансовые вливания никак не повлияли на рентабельность предприятия, отмечает представитель профсоюза "Солидарность" Павел Сергиеня.

УВЗ погорел на вагонах и вагонных тележках, надежды на господдержку в виде ужесточения регулирования этого рынка на протяжении нескольких лет не оправдывались, говорил газете "Ведомости" редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. По его словам, большая часть долгов УВЗ была обусловлена инвестициями в производство гражданской продукции, прежде всего вагонов, а также дорожной и строительной техники

"Всем очевидно, что без поддержки федерального центра завод просто не выживет. Или придется закрыть половину завода - весь сборочный конвейер вагонов сейчас фактически субсидируется. Это будет иметь катастрофические последствия для города. Без работы останутся около 5 тысяч человек. Основная часть людей занята именно на производстве вагонов", - отмечает Сергиеня.

В пресс-службе Уралвагонзавода Русской службе Би-би-си подтвердили, что от предыдущего менеджмента предприятию достались серьезные долги.

Кроме того, пресс-секретарь предприятия Дмитрий Калениченко отметил, что непростое финансовое положение Уралвагонзавода также было во многом связано со стагнацией на рынке вагоностроения. "Сегодня ситуация стабилизировалась. Предприятие избавляется от непрофильных активов", - сообщил Калиниченко.