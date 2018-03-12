Поколение Путина. Что восемнадцатилетние думают о жизни при одном президенте

В России выросло поколение молодых людей, которые родились, когда Владимир Путин был у власти, и в первый раз будут голосовать 18 марта на его же выборах.

Би-би-си нашла шесть юношей и девушек в возрасте около восемнадцати лет и спросила их о том, чем они отличаются от своих родителей, чего ждут от себя и от своего будущего в России, и каково это жить всю жизнь при одном президенте. Своими историями поделились жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Воронежа и даже один обладатель двух гражданств.

О чем думают и как относятся к политике современные восемнадцатилетние - читайте в спецпроекте Би-би-си.