Станут ли отношения между Лондоном и Москвой еще хуже?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сергей Скрипаль был арестован в России в 2004 году

Отношения между Великобританией и Россией и без того не самые теплые. Попытка убийства в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля может привести к еще большему похолоданию в этих отношениях.

Подробности инцидента в Солсбери еще не известны, но обе стороны уже перешли в наступление.

Британский министр иностранных дел Борис Джонсон заявил в парламенте, что нападение на Сергея Скрипаля напоминает убийство в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко по приказу Кремля.

"Ясно, что Россия, к сожалению, во многих отношениях стала злонамеренной и дестабилизирующей силой", - сказал Джонсон. По его словам, Москва также стоит за кибератаками на британскую инфраструктуру, которые, как выразился министр, все чаще напоминают вооруженную агрессию.

В ответ представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова Джонсона "дикостью".

"Такие заявления главы внешнеполитической службы - это дикость. Потому что есть какие-то процессуальные нормы, какое-то следствие, какое-то уважение к законам. Как человек, который занимается внешней политикой и не имеет отношение к правоохранительным органам, делает такие заявления?" - сказала Захарова.

"Честно говоря, иную оценку, кроме как провокационные вбросы с целью осложнения отношений между нашими странами, дать сложно", - продолжила она.

Что дальше?

Но насколько это все важно? Ведь отношения между Лондоном и Москвой и так можно назвать постоянной конфронтацией. Они уж точно куда более напряженные, чем отношения России с другими крупными европейскими странами - например, Германией или Францией.

Великобритания резко критиковала Россию за аннексию Крыма и интервенцию на востоке Украины, а также поддержала жесткие санкции ООН и ЕС, наложенные на Москву в результате.

Британия также резко критикует оказываемую Россией военную помощь президенту Сирии Башару Асаду, которая привела к гибели тысяч людей среди гражданского населения. Лондон выражает беспокойство и по поводу возможного российского вмешательства в выборы в странах Запада, а также считает, что действия России представляют собой угрозу мировому правопорядку.

Кибератаки российского происхождения на британскую инфраструктуру также серьезно беспокоят Лондон.

Но если окажется, что российские власти имели хоть какое-то отношение к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери, то британское правительство будет вынуждено принять меры, что, в свою очередь, еще больше осложнит двусторонние отношения. Борис Джонсон уже пообещал ответить в этом случае "решительным и должным образом".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Александр Литвиненко был убит в Лондоне в 2006 году

Какие именно меры может предпринять Великобритания? Например, Лондон может выслать некоторых российских дипломатов, как это было сделано в 2006 году после убийства Александра Литвиненко. Впрочем, это редко как-либо влияет на поведение России.

Лондон мог бы наложить санкции на каких-то граждан России или российские компании. Но в подобном случае Британии вряд ли удастся заручиться поддержкой других стран ЕС. С одной стороны, "брексит" и без того усложняет любые переговоры Лондона с европейскими странами, а с другой, многие члены ЕС уже пытаются смягчить свою позицию по отношению к Москве.

Британия может в целом ужесточить визовый режим для российских граждан. Это, несомненно, стало бы болезненной мерой. Но болезненной она может оказаться и для самой Британии, так как, во-первых, это затруднит жизнь российских диссидентов, которых Великобритания охотно принимает, а во-вторых, затронет богатых российских бизнесменов, на отмытые деньги которых британские власти закрывают глаза, так как эти инвестиции идут на пользу лондонскому рынку недвижимости.

Мало кто из аналитиков считает, что конфискация незаконно приобретенного имущества богатых россиян что-либо изменит, так как они просто выведут капиталы из страны.

Правительство может изменить законодательство, как того требуют некоторые депутаты парламента, чтобы властям было легче накладывать индивидуальные санкции на граждан России, замешанных в нарушениях прав человека. Но это, скорее всего, затронет лишь очень небольшую группу людей.

Кроме того, как намекнул Борис Джонсон, Великобритания может отменить визит членов королевской семьи или министров на чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в этом году.

Риски

Все вышеперечисленные варианты несут те или иные риски - в зависимости от того, какие именно контрмеры примет Россия. Начнут проявлять беспокойство британские пенсионные фонды, сделавшие значительные инвестиции в компании, имеющие тесные связи с Россией. Лондонские риелторы также начнут переживать, так как вывод российских денег из страны неизбежно отразится на лондонском рынке недвижимости.

Великобритания и сама не захочет вносить чрезмерное напряжение в дипломатические отношения с Россией. Несмотря на все разногласия, Британии придется вести переговоры с Россией о восстановлении Сирии, если (или, скорее, когда) в этой стране закончится вооруженный конфликт. Лондон должен обсуждать с Москвой северокорейскую ядерную программу. И Британии нужна поддержка Москвы для сохранения ядерной сделки с Ираном.

Конечно, Великобритания могла бы тут положиться на другие западные страны, так как переговоры с Россией по всем этим вопросам проходят на многосторонней основе. Но это противоречило бы официальной позиции Лондона, настаивающего, что британская внешняя политика должна быть глобальной.

Так что, несмотря на резкие и громогласные заявления - как в британском парламенте, так и в Кремле, - вполне вероятно, что любые конкретные британские меры будут сдержанными и рассчитанными на долгосрочную перспективу.

Все будет зависеть от окончательных выводов о том, что же именно произошло в Солсбери. А на такие расследования уходит немало времени.