Домашнее насилие. "Как фотосессия вдохнула в меня жизнь"

Правообладатель иллюстрации Alexander Vasiukovich, Dasha Buben Image caption "Я чувствовала, что где-то она есть, уверенная в себе женщина с сильным взглядом. И, взглянув на снимки, я поняла - она здесь"! - говорит Ольга, участница проекта

Минский фотограф Даша Бубен помогает женщинам, пережившим насилие, увидеть собственную красоту и поверить в себя.

Русская служба Би-би-си поговорила с участницами и организаторами проекта "Выжившая" о том, как фотосессия поднимает самооценку, позволяет почувствовать себя женщиной и вдохновляет помогать другим.

"Я стеснялась, когда на меня смотрели"

"До съемок я чувствовала себя бесполым телом для битья, которое бродит по улицам, в надежде стать кем-то", - говорит 22-летняя Алина из Минска.

Алина - одна из тысяч белорусских женщин, которым знакомо ощущение ежедневного сковывающего страха перед возвращением домой. В ее случае - из-за постоянных угроз и избиений со стороны младшего брата.

"В моей семье все мужчины - агрессоры, - рассказывает минчанка. - В детстве у меня была черепно-мозговая травма. Брат каждый день говорил: как жаль, что я не умерла тогда".

Не в силах терпеть постоянные издевательства и побои, Алина ушла из дома к своей сестре, но и там подверглась домогательствам от ее мужа.

"Каждый день, когда поворачивался ключ в двери, я замирала от страха, притворялась спящей, но это не всегда помогало", - вспоминает Алина. - Сестра часто работала в ночную смену, он напивался, начинал приставать, спрашивал, девственница я или нет".

Media playback is unsupported on your device Каждая третья женщина в мире сталкивается с домашним насилием

В январе 2017 года 22-летняя минчанка, которая уже давно думала уйти из дома, обратилась в убежище (временное место проживания для жертв насилия - Би-би-си), где пробыла несколько месяцев.

Позже Алина приняла участие в фотосессии для женщин, переживших домашнее насилие, - в рамках проекта общественного объединения "Радислава", оказывающего помощь женщинам, попавшим в схожую ситуацию.

Двое суток фотограф, визажист и парикмахеры работали в помещении без отопления, оборудованном под фотостудию, пытаясь при помощи художественной фотосъемки помочь жертвам насилия обрести уверенность в себе и стать сильнее.

"Мне хотелось показать, что из этой ситуации есть выход, представить женщин как сильных и смелых героинь, перейти на сторону света", - говорит Даша Бубен, фотограф проекта.

Однако сделать это оказалось непросто, как для организаторов, так и для самих участниц съемок.

Правообладатель иллюстрации Darya Buben Image caption "На съемках мне сделали прическу и макияж, показали, что я могу быть симпатичной", - говорит 22-летняя Алина, участница фотосессии

Задача - слепить из себя человека

"Я стеснялась, когда на меня смотрели. Стеснялась своих неловких поз, своего тела, потому что у меня есть лишние килограммы", - вспоминает Алина, страдающая пограничным расстройством личности.

После пережитого травматического опыта Алина стала наносить себе телесные увечья при помощи лезвия и бритвы. Чтобы показать свое тело перед камерой, ей потребовалось немало усилий.

"В обычной жизни я забитая, ненакрашенная, в растянутом свитере. На съемках мне сделали прическу и макияж, показали, что я могу быть симпатичной", - вспоминает она.

Статистика домашнего насилия в Беларуси 35% женщин считают ревность проявлением психологического насилия. С этим утверждением согласен каждый четвертый мужчина.

45,5% опрошенных мужчин считают возможным оскорблять и ругать жену или партнершу

48,5% женщин считают прекращение отношений с партнером самым эффективным методом борьбы с домашним насилием

2,5 раза больше женщин обращается за помощью, чем мужчин

Нет однозначной зависимости между возрастом и подверженностью насилию.

"Я смогла принять свое тело, хоть и не до конца, - отмечает Алина, которая еженедельно посещает психолога. - А теперь моя задача - найти себя, слепить из себя человека".

"Когда я показывала фотографии, женщина плакала"

"В Беларуси даже обычных женщин среднего возраста фотографировать тяжело, - рассказывает фотограф Даша Бубен. - Как правило, они закомплексованы по поводу своей внешности. А во время работы над проектом я столкнулась с женщинами, перенесшими физические травмы. Мне самой потребовался огромный запас уверенности, чтобы вселить ее в окружающих".

Правообладатель иллюстрации Izimon Tsimashpolskaya Image caption "Женщины приходили и прятались от камеры. Всем было страшно. Мне нужно было их разговорить, заручиться их доверием", - вспоминает Даша Бубен, фотограф проекта

Перед началом съемок Даша, которая также работала фоторедактором в журнале и куратором галереи, сама прошла консультацию психолога, чтобы правильно общаться с героинями и, как она говорит, случайно не надавить на болевые точки.

"Женщины приходили и прятались от камеры. Всем было страшно. Мне нужно было их разговорить, заручиться их доверием", - вспоминает Даша.

Фотограф здоровалась с каждой женщиной за руку, чтобы создать ощущение спокойствия и безопасности. Однако это удавалось сделать не сразу и не с каждой героиней.

Правообладатель иллюстрации Izimon Tsimashpolskaya Image caption За два дня в фотосессии приняли участие 18 женщин, пострадавших от домашнего насилия

"К нам пришла одна очень закрытая девушка. Настоящий съежившийся комок, - вспоминает Даша. - Пока наносили макияж, она боялась пошевелиться и не реагировала на вопросы визажиста. Трудно было поверить, что ей чужды элементарные знаки внимания, она чувствовала себя недостойной заботы".

"Когда мы начали фотографироваться, я попросила участницу снять очки-хамелеон, через которые не было видно глаз. Это заняло 10 минут. Когда я показывала ей фотографии, она плакала", - добавляет Даша.

"Больше не дам себя в обиду"

"В жизни я не такая. Менее симпатичная", - рассказывает 43-летняя Елена, глядя на один из собственных снимков.

Елена, которая приехала в убежище вместе с сыном из небольшого городка, спасаясь от угроз сожителя, вспоминает, как пришла на съемки, отработав на двух работах, и едва могла стоять на ногах от усталости, но вскоре оказалась полностью захвачена процессом.

"Фотограф сказала мне, что таких добрых глаз, как у меня, никогда не видела. А потом заплакала. И я тоже заплакала", - вспоминает женщина.

Правообладатель иллюстрации Darya Buben Image caption "У меня появилось чувство собственного достоинства. Больше я не дам себя в обиду", - говорит жертва домашнего насилия Елена

Больше Елена не намерена плакать, и с удовольствием готова принять участие в будущих проектах: "У меня появилось чувство собственного достоинства. Больше я не дам себя в обиду. Разве этого не видно по фотографии"?

Комментарии в "Фейсбуке" как часть терапии

"Мы решили пофотографировать женщин, у которых не то, что нет на это денег, но даже и мысли нет, что фотосессия может как-то помочь", - рассказывает Ольга Горбунова, руководитель организации "Радислава".

Ольга 15 лет занимается вопросами женского насилия. По ее словам, не последнюю роль в реабилитации сыграла реакция пользователей социальных сетей, куда героини выкладывали собственные снимки и получали десятки одобрительных комментариев.

"Сколько бы наши психологи ни работали c пострадавшими, спонтанные и искренние реакции людей в интернете в некоторых случаях оказывали более сильное влияние на женщин. Для меня это было настоящим открытием", - вспоминает Ольга, которая сама пережила домашнее насилие в детстве.

"Дети стали больше мне доверять"

"Я - живая", - пронеслось в голове у Ольги, когда она впервые взглянула в объектив фотокамеры.

38-летняя минчанка оказалась в убежище после того, как вынужденная необходимость жить под одной крышей с бывшим супругом начала угрожать не только ей, но и детям.

На фотосессию Ольга пришла вместе с детьми, хотя знакомые выражали опасения по поводу их участия в проекте.

Контент недоступен

"Дети стали больше мне доверять, - отмечает Ольга. - Для меня главное - быть честной, не скрывать происходящего. Дети должны знать, в какой ситуации они находятся и почему".

Фотографии помогли многодетной матери взглянуть на себя со стороны - теперь уже в новом образе: "Я чувствовала, что где-то она есть, уверенная в себе женщина с сильным взглядом. И, взглянув на снимки, я поняла - она здесь"!

Правообладатель иллюстрации Darya Buben Image caption Участница фотосессии Ольга отмечает, что после съемок дети стали ею гордиться и больше доверять

Ольга, которая получила диплом юриста и сейчас помогает другим женщинам в "Радиславе", отмечает, что справиться с проблемой, как это удалось ей, под силу не каждой.

"Потенциал у всех разный. Многое идет из детства. У меня очень любящие родители, друзья, поддержка которых сильно помогла мне. Как поверить в себя, когда в детстве не ценили родители? Это очень сложно".

"Впереди у нас много работы"

За плечами у Даши Бубен 13 лет работы профессиональным фотографом. Но этот проект стал одним из самых трудных испытаний за всю ее карьеру.

К окончанию проекта она постриглась почти под корень - чтобы, как она говорит, избавиться от стресса и переживаний.

У нее нет сомнений в полезности подобных проектов.

Правообладатель иллюстрации Izimon Tsimashpolskaya Image caption "Мне хотелось показать, что из этой ситуации есть выход, представить женщин как сильных и смелых героинь, перейти на сторону света", - говорит фотограф проекта Даша Бубен

"Съемка портретов - это прежде всего психологическая помощь, процесс принятия себя и развития уверенности", - говорит Даша, добавляя, что в будущем планирует провести фотосессию в разных стилистических образах для пострадавших.

"Впереди у нас много работы. К сожалению, женщин, переживших домашнее насилие, меньше не становится", - добавляет она.

Задача - помочь другим

"Проблема насилия слишком масштабна, чтобы искоренить ее внутренними усилиями. Креативные проекты делают ее более видимой для окружающего мира", - отмечает руководитель проекта Ольга Горбунова.

"Многие женщины говорят, что хотят участвовать в подобных проектах для того, чтобы помочь другим жертвам насилия обратиться за помощью", - говорит Ольга.

"Для меня настоящий результат - когда пострадавшая женщина не только справляется со свой проблемой, но и готова помогать другим", - добавляет она.