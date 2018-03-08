Фото: как в мире отметили Международный женский день

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption На Васильевском спуске в центре Москвы в честь Международного женского дня запустили огромный воздушный шар в форме букета из тюльпанов

8 марта защитники прав женщин в разных странах мира традиционно устраивают акции за гендерное равноправие. В этом году география таких мероприятий была особенно широкой.

Более 100 женщин собрались в Овсянниковском саду Санкт-Петербурга. Участницы акции требовали равноправия женщин и мужчин, увеличения зарплат для женщин и расширения возможностей для карьерного роста.

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Группа активистов в Улан-Удэ организовала весьма необычный флэшмоб на центральной площади города: люди выстроились в шеренги, образующие поздравительную надпись вокруг огромного праздничного торта в виде цифры "8".

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Участницы феминистской акции в Киеве требовали от украинских властей ратифицировать Стамбульскую конвенцию о предотвращении насилия в отношении женщин.

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В столице Румынии Бухаресте прошла демонстрация под названием "Спасибо за цветы, но я требую уважения!" Несколько десятков женщин собрались перед зданием столичного МВД с красными гвоздиками в руках.

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В Тбилиси группа ЛГБТ-активисток вышла на пикет в поддержку трансгендера Миранды Пагавы, которая требует от властей поменять отметку о поле в своих паспортных данных с мужского на женский.

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В иракском Мосуле на молодежную акцию в поддержку женщин вышли в том числе и мужчины. Восемь месяцев назад иракские правительственные войска освободили Мосул от боевиков группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

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Необычную акцию провели женщины другой исламской страны - Саудовской Аравии. Активистки города Джедда решили организовать 8 марта женский марафон, чтобы привлечь внимание к правам женщин.

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В индийском Мумбаи акцию в поддержку женщин провела ассоциация Akhil Bharatiya Terapanth Mahila Mandal, которая занимается борьбой за гендерное равноправие и защитой женщин от пыток и домашнего насилия.

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