Почему сторонников евроинтеграции в Грузии становится все меньше

Image caption У непризнанной границы сегодня многие не верят во вступление Грузии в НАТО и ЕС, по крайней мере в ближайшем будущем

Власти Грузии надеются, что страна сможет стать членом Евросоюза и НАТО, и называют Россию оккупантом 20% территории страны. В то же время, согласно опросам, почти треть населения желает вступления в Евразийский экономический союз. Многие считают это тревожным сигналом для прозападного курса страны, который по-прежнему поддерживает большинство грузин.

"Вот тут, в моем дворе, каждый год пять тонн яблок я собирал, столько деревьев было. Ни одного не осталось, все засохли, все уничтожено было пулями", - жалуется 78-летний Эрванд Члачидзе, житель села Эргнети, расположенного у непризнанной границы с отколовшейся от Грузии Южной Осетией.

Во время российско-грузинской войны в августе 2008 года он вынужден был бежать из родного села, а когда вернулся, обнаружил, что его дом, как и большинство соседних, сожжен.

Сейчас дом отремонтирован, а в Эргнети дежурят грузинские полицейские. Но Члачидзе опасается, что военное противостояние с Россией повторится, и тогда жителей села никто не сможет защитить.

"Если мы с Россией не договоримся, не помиримся, если вступим [в НАТО], я знаю, что опять начнется сумятица и этот дом опять полностью разрушат. Может, я и спастись не успею. Тогда успел, а сейчас не успею, потому что уже в Ленингори [в 60 км к востоку от Эргнети, на территории непризнанной Южной Осетии - Би-би-си] стоят их войска и танки. Перекроют путь в Тбилиси, и не убежишь никуда", - говорит он.

Страх военного противостояния с Россией, по словам аналитиков, разделяют многие в стране, и это одна из основных причин скепсиса в отношении европейского и евроатлантического будущего Грузии.

От Европейского к Евразийскому

Результаты опроса общественного мнения Национально-Демократического Института (NDI), проведенного Кавказским центром исследовательских ресурсов (CRRC) в декабре прошлого года, встревожили сторонников прозападного курса Грузии.

Согласно исследованию, большая часть населения Грузии по-прежнему поддерживает стремления страны стать членом НАТО и ЕС. Но почти треть населения (29%) считают, что Грузии следует вступить в Евразийский экономический союз (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия) - это на восемь процентных пунктов выше показателя аналогичного опроса, который был проведен в апреле прошлого года.

В два раза больше (60%) тех, кто выступает за вступление Грузии в ЕС, но этот показатель снизился по сравнению с апрелем на пять процентов.

"Это, конечно, тревожная тенденция, тем более когда мы фактически находимся в эпицентре гибридной войны", - говорит в интервью Би-би-си исполнительный директор Атлантического совета Грузии Георгий Мучаидзе.

Он, как и многие грузинские аналитики, одним из главных факторов, вызвавших снижение популярности прозападного курса, называет российскую пропаганду.

Ранее Коалиция за Евроатлантическую Грузию, в которую входит и Атлантический совет Грузии, назвала подобную динамику крайне тревожной.

Путь в Европу: мифы и опасения

У директора офиса NDI в Грузии Лоры Торнтон изменения в показателях опроса опасений не вызывают. По ее словам, разница не столь значительна, а поддержка европейской и евроатлантической интеграции в Грузии по-прежнему высока.

"Я не думаю, что в целом мы должны быть встревожены, но, я считаю, мы должны обратить внимание на сохранение уровня этой поддержки", - говорит она.

Как показали исследования организации, часть граждан плохо осведомлена о процессе, связанном со вступлением в ЕС, а также подвержена дезинформации.

"Мы слышим много мифов, которые, как мы знаем, укореняются посредством российской или даже внутренней антизападной пропаганды [...] Много ложной информации о Европе, США, а также о преимуществах России и Евразийского Союза", - отмечает она.

Согласно проведенному весной прошлого года исследованию NDI и CRRC, главной причиной для вступления в НАТО опрошенные называли безопасность страны, но в то же время 72% участников исследования считает, что интеграция в НАТО может привести к российской агрессии.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Многие в Грузии опасаются повторения военного конфликта с Россией

42% считает, что НАТО диктует "западные ценности", а 20% полагает, что НАТО угрожает Грузинской церкви.

Противники членства Грузии в ЕС в числе прочего опасаются конфликта с Россией, который, по их мнению, последует за евроинтеграцией, и ослабления культурной идентичности Грузии.

Сторонники, напротив, полагают, что членство в ЕС поможет развитию грузинской экономики и демократии и укреплению безопасности страны.

При этом большинство населения (78%) считают Россию военной угрозой для соседних стран.

Борьба за умы?

По словам министра иностранных дел Михаила Джанелидзе, проводить информационную кампанию среди грузин становится сложнее.

"Как мы видим, антизападная пропаганда активизировалась во всем мире, в том числе и странах-членах ЕС. Наша цель - развеять среди населения Грузии это недоверие, страх, нигилизм, которые она сеет", - заявил министр на презентации ежегодного отчета Информационного Центра о НАТО и ЕС.

Центр, который сегодня находится в подчинении МИД, был открыт в 2005 году для распространения информации о НАТО и ЕС и процессе евроинтеграции Грузии. По словам директора Центра Нино Болквадзе, только за прошлый год центр провел встречи примерно с 28 тыс. человек.

Российская пропаганда в Грузии, утверждает она, распространяется как посредством различных онлайн СМИ, политических сил и общественных организаций, так и путем "сарафанного радио".

"Когда человек не информирован и где-то читает или слышит, что Европа якобы нас заставляет узаконить гей-браки в Грузии, и верит в это, он начинает распространять это в своем обществе. [...] Зачастую можно услышать "перлы" российской пропаганды от абсолютно обычных людей, которые искренне болеют за Грузию и действительно являются патриотами нашей страны. У них просто нет правдивой информации", - говорит она.

Согласно докладу Института развития и свободы информации (IDFI), опубликованному в 2016 году, российская информационная кампания усилилась в Грузии с 2013 года, и именно с тех пор поддержка прозападного курса страны стала снижаться, а пророссийские настроения начали расти.

В докладе отмечается, что, кроме различных СМИ, пропаганду в Грузии распространяет сеть пророссийских неправительственных организаций, которые отличаются антизападной риторикой, в том числе и Институт Евразии.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Image caption Падению популярности курса на евроинтеграцию способствует и пассивность ЕС

Его основатель Гулбаат Рцхиладзе не скрывает, что выступает против прозападного курса Грузии, и соглашается с тем, что скептицизм в отношении Запада растет. Но, по его словам, российской пропаганды он в Грузии не видит.

"Этот скептицизм абсолютно здоровый и обоснованный, поскольку люди видят, что, кроме разговоров, ничего не делается. Западные дипломаты только говорят, тянут до бесконечности все вопросы, которые существенны для Грузии, и Грузия ничего от этого реально не получает", - говорит он Би-би-си.

По его словам, параллельно росту скептических настроений в отношении Запада грузинское общество видит и позитивно оценивает эффект расширения экономических связей с Россией.

"Если бы сейчас не было торговли с Россией, не приезжали бы российские туристы, наша экономика бы была в еще более плачевном состоянии, чем сейчас", - говорит он.

Долгий путь в альянс

В правительстве говорят о верности прозападному курсу, но, по мнению директора программы IDFI Левана Авалишвили, борьба с дезинформацией требует более пристального внимания со стороны властей.

"В том же ЕС есть специальное подразделение, созданное для борьбы с дезинформацией, у наших прибалтийских партнеров есть такие службы, в Чехии, - то есть во многих странах, где в этом видят необходимость, - говорит он. - В Грузии, я считаю это еще более актуальным, потому что у нас Россия применяет не только мягкую, но и жесткую силу, а в совокупности это еще больше влияет на население".

Если поддержка европейской и евроатлантической интеграции будет продолжать снижаться такими темпами, прозападный курс Грузии окажется под угрозой, отмечает он.

Но, по словам директора Центра европейских исследований фонда Рондели Кахи Гоголашвили, все страны, которые стояли на пути европейской интеграции, проходили подобный этап.

"С одной стороны, в Грузии, конечно, работает российская пропаганда, но, с другой, люди получают больше информации и начали понимать, что интеграция в НАТО и ЕС не может осуществиться за один день, и стране придется пройти через трудный период. Так что страхи возникают не только из-за незнания, но и из-за знания того, что членство в ЕС требует определенных усилий и долгой работы", - говорит он.

"Чем больше людей начинает понимать, с чем связана интеграция в ЕС и НАТО, тем больше появляется у них скепсиса [...] Но как только появится реальная возможность войти в ЕС, она [поддержка европейской интеграции] очень быстро вернется и наберет силу", - добавляет Гоголашвили.

У непризнанной границы сегодня многие не верят во вступление Грузии в НАТО и ЕС, по крайней мере в ближайшем будущем.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Южная Осетия объявила о выходе из состава Грузии в начале 1990-х годов

На вопрос о том, согласен ли он с устремлением Грузии в НАТО и ЕС, 46-летний Мераб Маисурадзе прямо не отвечает.

"Знаете, у всех свое мнение, но я лично считаю, что если мы с Россией не будем в хороших отношениях, мы еще больше проиграем от этого", - говорит он, стоя около своего дома в Эргнети, откуда виден Цхинвали, столица непризнанной республики.

"Вот слышите, это звук стрельбы… Тренируются они там, наверное, - говорит он, показывая в сторону Южной Осетии, откуда раздается звук, прервавший нашу беседу. - Конечно, это действует, но мы же не можем влиять на то, что у них там внутри происходит... А страх, ну он у каждого человека есть".

Нужно приложить больше усилий для того, чтобы жители лучше понимали преимущества, которые получит Грузия от членства в ЕС и НАТО, говорит член Сакребуло [представительный орган - Би-би-си] Горийского муниципалитета, жительница Эргнети Лия Члачидзе.

Но скептические настроения местного населения в отношении евроатлантической интеграции подпитывает и пассивность самого Североатлантического альянса, признает она.

"Столько времени мы стучимся, стучимся в эту дверь, и никак. Какой-то шаг НАТО тоже должно сделать, чтобы убедить этих людей, что, да, альянс действительно принимает Грузию, но надо выполнить то и то. Европа тоже должна подключиться к этому, - говорит она. - Наши мальчики участвуют в миссиях, некоторые погибают, возвращаются инвалидами, а ты только обеспокоенность хочешь выражать? Не только обеспокоенность нужна, но и практический шаг навстречу".