Станут ли летающие автомобили реальностью?

Правообладатель иллюстрации PAL-V Image caption Liberty - летающий автомобиль голландской компании Pal-V

Теперь, когда голландская компания Pal-V представила на женевском автосалоне свой новый автомобиль-гироплан, нам впору задаться вопросом: неужели мечта о летающем автомобиле может стать реальностью?

"007 был здесь" - гласит граффити на стенде Pal-V Женевского автосалона. А рядом стоит транспортное средство, которое сделало бы честь и самому Джеймсу Бонду.

Фирма из Голландии только что выпустила на рынок первый летающий автомобиль.

Это компактная трехколесная машина, которая может показать себя на шоссе, а потом взлететь, воспользовавшись складным винтом.

Так означает ли появление такого аппарата, что аэропутешествия станут более доступными, или же летающие автомобили будут игрушками для богачей?

Машина получила имя Liberty. Согласно существующей классификации летательных аппаратов, это автожир, или гирокоптер.

Иными словами голландский автомобиль для создания вертикальной тяги использует несущий винт наподобие вертолетного, а горизонтальную скорость ему сообщает расположенный в задней части толкающий пропеллер. Машина оснащена двумя двигателями мощностью в 100 лошадиных сил.

Помнится, на чем-то подобном передвигался Джеймс Бонд в фильме "Живёшь только дважды". То юркое средство передвижения звалось Малышка Нелли (Little Nellie) - и сегодня голландской компании явно льстит такое сравнение.

Но Liberty больше, комфортабельнее и может ездить по дорогам - то есть не является автожиром в обычном понимании.

И по небу и по земле

На земле машина использует один из двух двигателей и способна разогнаться до 160 км/ч - водитель может приземлиться и сразу продолжить путь до места назначения по дороге.

По словам инженеров Pal-V, такое стало возможным благодаря конструкции, позволяющей машине наклоняться в поворотах, сохраняя устойчивость, несмотря на трехколесный дизайн.

Правообладатель иллюстрации LEON NEAL/AFP/GETTY IMAGES Image caption "Малышка Нелли" - гирокоптер Джеймса Бонда из фильма "Живёшь только дважды"

Эта особенность должна стать главным преимуществом автомобиля на рынке.

Исполнительный директор голландской компании говорит, что основным неудобством, связанным с использованием малой авиации, является невозможность взлетать, откуда вам хочется, и приземляться там, где вам нужно.

"Но если у вас есть возможность не только лететь, но и ехать по земле, то вы можете начать свое путешествие прямо от дверей гаража и направляться прямо туда, куда вы хотите, - говорит он. - Это то, что мы называем 3D-мобильностью".

Но у гиропланов имеется целый ряд недостатков, утверждает профессор Гарри Хостер, глава Центра исследований энергии Университета Ланкастера.

"Гиропланы могут приземляться на очень маленьком пятачке, в отличие от обычных вертолетов, - говорит он. - Но при взлете им все же требуется, хоть и не большое, но пространство для разбега, поэтому они не могут взлетать с вертолетных площадок на вершинах зданий".

Кроме того, у вас возникнут проблемы в густонаселенных районах, потому что для работы винта нужно свободное пространство", - добавляет он.

По его мнению, еще одной проблемой при использовании гиропланов в городе может стать шум.

Правообладатель иллюстрации BarcroftMedia/TASS Image caption Летающий автомобиль TF-X компании Terrafugia

Pal-V - не единственная компания, которая пытается сделать летающие автомобили доступными. Другие направления, в которых ведутся разработки, - использование схем с крыльями, в том числе складными.

Например, американская Terrafugia, чей контрольный пакет акций недавно приобрела одна из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний Geely, разработала летающий автомобиль, крылья которого складываются после полета.

Глава Terrafugia Крис Джаран заявил в беседе с корреспондентом Би-би-си: "Вы можете поставить нашу машину в гараж, можете доехать на ней до аэропорта, разложить крылья, перелететь в любой другой аэропорт, снова сложить крылья и доехать до места назначения".

Машина с бензиновым двигателем развивает скорость в 113 км/ч на шоссе, 160 км в час в воздухе и соответствует всем стандартам, принятым в США, для автомобилей и летательных аппаратов, утверждает Джаран.

Основатели компании Terrafugia Анна и Карл Дитрихи надеются, что их аппарат приблизит время, когда персональная авиация станет доступной. Но вот цену этого транспортного средства - 280 тыс. долларов - доступной никак не назовешь.

Необходимость отправляться в аэропорт, чтобы взлететь, - также является существенным недостатком этой конструкции, признают создатели.

По этой причине в разработке находится новая версия TF-X, оснащенная винтом для вертикального взлета и посадки.

Правообладатель иллюстрации Aeromobil Image caption Летающий автомобиль словацкой компании AeroMobil может поступить в продажу в 2020 году по цене около 1,2 млн долларов

Словацкая компания AeroMobil также работает над созданием крылатого автомобиля. Его крылья убираются назад после приземления. Передвигаясь на колесах по земле, аппарат использует электродвигатель, а в воздухе его приводит в движение бензиновый мотор. Он может стать вашим за каких-то 1,2 млн долларов.

Ник Уирт, технический директор компании Wirth Research, которая помогает создавать гоночные автомобили и беспилотники, считает, что главным препятствием на пути внедрения летающих автомобилей станут не технологические проблемы, а вопросы правового регулирования.

"Чтобы разработать правила пользования и управления летательными аппаратами потребовалось сто лет. Нужны годы для того, чтобы получить четкие инструкции, которые могут использоваться пилотами. Потому что цена ошибки или поломки при управлении самолетом намного выше, чем при управлении автомобилем", - говорит Уирт.

Пробки в воздухе

"Между вождением и обслуживанием автомобиля и самолета существует огромная разница", - подчеркивает он.

Существующие нормы потребуют от всех владельцев летающих автомобилей наличия летной лицензии - это еще один потенциальный барьер для массового распространения таких аппаратов.

"Проблема в том, что производство такого продукта требует настолько серьезного регулирования и таких сложных технологий, что в конечном итоге его себестоимость вырастает до заоблачных высот, - добавляет Уирт. - Существует ли спрос на такую продукцию? Возможно, но он будет крайне ограниченным".

Ему вторит заместитель главного редактора журнала Королевского общества аэронавтики Aerospace Билл Рид: "Если таких машин станет много, то в воздухе вы получите аналог дорожных пробок, вам придется устанавливать воздушные коридоры, определять высоту полетов и вводить другие правила, регулирующие движение летательных аппаратов такого типа над городами".

Летающие такси представляются ему более реальной перспективой, чем общедоступные летающие автомобили.

По словам представителей Pal-V, модель Liberty изначально разрабатывалась с учетом всех требований к автомобилям и летательным аппаратам со стороны регулирующих органов. Но так же, как и у его основных конкурентов, цену этой машины нельзя назвать доступной.

Автомобили ограниченной серии, которые сначала поступят в продажу, будут стоить более 600 тысяч долларов, но и цена стандартной версии способна неприятно удивить вас: около 370 тысяч долларов. При этом компания планирует продавать около тысячи машин в год.

Интересно, новые Джеймс Бонды уже выстроились в очередь?