В Пхёнчхане открылись зимние Паралимпийские игры. Фотографии
В южнокорейском Пхёнчхане прошла церемония открытия зимних Паралимпийских игр. В этом году онипобьют рекорд по числу участников - 567 спортсменов из 48 стран.
Международный паралимпийский комитет допустил до участия в Играх 30 российских спортсменов. Им придется участвовать в соревнованиях под паралимпийским флагом в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA).
Огонь Паралимпиады пронесли 800 факелоносцев, преодолевших в общей сложности 2018 км. Эстафета огня стартовала в Сеуле 3 марта. Огонь будет гореть над стадионом до закрытия Игр, которое состоится 18 марта.
На Паралимпиаде в Пхёнчхане впервые представлены сборные Грузии, Таджикистана и КНДР. Однако за день до открытия Северная Корея отказалась от предложения Международного паралимпийского комитета пройти на параде атлетов вместе со сборной Южной Кореи.
Помимо традиционного парада спортсменов и зажжения паралимпийского огня церемония открытия также включала в себя световое шоу, танцевальные номера и фейерверки.
На Паралимпиаде в Пхёнчхане будет разыграно 80 комплектов наград в шести видах спорта. Наибольшее количество медалей будет разыграно в горнолыжном спорте.
Зимние Паралимпийские игры проводятся с 1976 года. С 1992 года соревнования проходят в том же городе, где до этого проходили Олимпийские игры.
Соревнования на Паралимпийских играх проходят в трех категориях: для слабовидящих спортсменов, для участников, проходящих дистанцию стоя, и для атлетов, соревнующихся сидя на различных модификациях инвалидных колясок.
На церемонии открытия присутствовал в том числе президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который официально объявил Игры открытыми.
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