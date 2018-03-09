В Пхёнчхане открылись зимние Паралимпийские игры. Фотографии

  • 9 марта 2018
Открытие Паралимпиады Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта, будет разыграно 80 комплектов наград

В южнокорейском Пхёнчхане прошла церемония открытия зимних Паралимпийских игр. В этом году онипобьют рекорд по числу участников - 567 спортсменов из 48 стран.

Международный паралимпийский комитет допустил до участия в Играх 30 российских спортсменов. Им придется участвовать в соревнованиях под паралимпийским флагом в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA).

Открытие Паралимпиады Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Паралимпийцы из России

Огонь Паралимпиады пронесли 800 факелоносцев, преодолевших в общей сложности 2018 км. Эстафета огня стартовала в Сеуле 3 марта. Огонь будет гореть над стадионом до закрытия Игр, которое состоится 18 марта.

Открытие Паралимпиады Правообладатель иллюстрации Reuters

На Паралимпиаде в Пхёнчхане впервые представлены сборные Грузии, Таджикистана и КНДР. Однако за день до открытия Северная Корея отказалась от предложения Международного паралимпийского комитета пройти на параде атлетов вместе со сборной Южной Кореи.

Открытие Паралимпиады Правообладатель иллюстрации EPA

Помимо традиционного парада спортсменов и зажжения паралимпийского огня церемония открытия также включала в себя световое шоу, танцевальные номера и фейерверки.

Открытие Паралимпиады Правообладатель иллюстрации EPA

На Паралимпиаде в Пхёнчхане будет разыграно 80 комплектов наград в шести видах спорта. Наибольшее количество медалей будет разыграно в горнолыжном спорте.

Открытие Паралимпиады Правообладатель иллюстрации AFP

Зимние Паралимпийские игры проводятся с 1976 года. С 1992 года соревнования проходят в том же городе, где до этого проходили Олимпийские игры.

Открытие Паралимпиады Правообладатель иллюстрации AFP

Соревнования на Паралимпийских играх проходят в трех категориях: для слабовидящих спортсменов, для участников, проходящих дистанцию стоя, и для атлетов, соревнующихся сидя на различных модификациях инвалидных колясок.

Открытие Паралимпиады Правообладатель иллюстрации EPA

На церемонии открытия присутствовал в том числе президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который официально объявил Игры открытыми.

Открытие Паралимпиады Правообладатель иллюстрации Getty Images

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