В Пхёнчхане открылись зимние Паралимпийские игры. Фотографии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Паралимпийские игры пройдут в Пхёнчхане с 9 по 18 марта, будет разыграно 80 комплектов наград

В южнокорейском Пхёнчхане прошла церемония открытия зимних Паралимпийских игр. В этом году онипобьют рекорд по числу участников - 567 спортсменов из 48 стран.

Международный паралимпийский комитет допустил до участия в Играх 30 российских спортсменов. Им придется участвовать в соревнованиях под паралимпийским флагом в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA).

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Огонь Паралимпиады пронесли 800 факелоносцев, преодолевших в общей сложности 2018 км. Эстафета огня стартовала в Сеуле 3 марта. Огонь будет гореть над стадионом до закрытия Игр, которое состоится 18 марта.

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На Паралимпиаде в Пхёнчхане впервые представлены сборные Грузии, Таджикистана и КНДР. Однако за день до открытия Северная Корея отказалась от предложения Международного паралимпийского комитета пройти на параде атлетов вместе со сборной Южной Кореи.

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Помимо традиционного парада спортсменов и зажжения паралимпийского огня церемония открытия также включала в себя световое шоу, танцевальные номера и фейерверки.

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На Паралимпиаде в Пхёнчхане будет разыграно 80 комплектов наград в шести видах спорта. Наибольшее количество медалей будет разыграно в горнолыжном спорте.

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Зимние Паралимпийские игры проводятся с 1976 года. С 1992 года соревнования проходят в том же городе, где до этого проходили Олимпийские игры.

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Соревнования на Паралимпийских играх проходят в трех категориях: для слабовидящих спортсменов, для участников, проходящих дистанцию стоя, и для атлетов, соревнующихся сидя на различных модификациях инвалидных колясок.

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На церемонии открытия присутствовал в том числе президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, который официально объявил Игры открытыми.

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