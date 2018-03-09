Трамп и Ким: эхо исторической встречи Никсона и Мао

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption До сих пор Дональд Трамп и Ким Чен Ын лишь обменивались язвительными эпитетами и угрозами

Президент США Дональд Трамп принял предложение лидера Северной Кореи Ким Чен Ына о встрече. До сих пор оба лидера лишь обменивались взаимными уколами, обвинениями и угрозами.

Встреча может произойти уже в мае. В этом случае на ее подготовку остается мало времени. Неразрешенными остаются вопросы, где именно пройдет встреча и какие конкретные вопросы будут на ней обсуждаться.

Историческое ли это событие?

Это будет беспрецедентным событием: впервые действующие главы США и Северной Кореи встретятся лицом к лицу. Бывшие американские президенты встречались с северокорейскими лидерами, но к тому времени они уже все покинули Белый дом.

"Это можно в какой-то мере сравнить со встречей президента Никсона с Мао Цзэдуном", - сказал в интервью Би-би-си Майкл Мадден из Института США и Кореи при университете Джонса Хопкинса.

Что нам известно об этой встрече?

Известно не так много. Белый дом заявил, что Дональд Трамп встретится с Ким Чен Ыном к маю, но пока подробности не известны.

По словам Майкла Маддена, есть теоретическая возможность, что оба лидера встретятся в Пханмунджоме в демилитаризованной зоне между обеими Кореями.

Однако профессор Джон Пак из Рабочей группы по Корее при Гарвардском университете считает, что встреча произойдет на "нейтральной территории", например в Китае или другой стране.

Последний раз США проводили переговоры с Северной Кореей по вопросу о ядерной программе Пхеньяна в 2012 году. За время своего правления Ким Чен Ын еще не встретился ни с одним иностранным лидером, хотя в апреле он должен встретиться в Пханмунджоме с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

О чем будут идти переговоры?

Основной темой, несомненно, будет ликвидация ядерной программы Северной Кореи.

Ким Чен Ын и заявляет, что поддерживает создание безъядерной зоны на всем Корейском полуострове, но отказывается пообещать, что Пхеньян избавится от своего ядерного оружия.

"США будут настаивать на ликвидации ядерной программы Пхеньяна. Южная Корея также заявляет, что этот вопрос для нее приоритетный", - говорит Брюс Беннетт из исследовательского центра Корпорация RAND.

"Но следует не забывать о том, что Ким Чен Ын много раз заявлял, что не откажется от ядерного оружия", - говорит он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ядерная программа Пхеньяна - один из основных камней преткновения

Могут обсуждаться и другие вопросы. Например, США хотят, чтобы Пхеньян позволил вернуться домой американским гражданам, захваченным Северной Кореей. Северная Корея хочет быть официально признанной ядерной державой и заключить договор о ненападении с США.

Пхеньян также хочет отмена режима санкций. По словам аналитиков, регулярно ужесточающийся режим санкций может привести к тому, что к октябрю этого года у Северной Кореи больше не останется иностранной валюты.

Почему президенты США не встречались с Кимами?

Теоретически подобные встречи могли быть возможными.

"Северная Корея более 20 лет пытается добиться соглашения на саммит с американским президентом", - говорит Джеффри Льюис, глава Программы по нераспространению ядерного оружия в Восточной Азии при институте международных отношений в Миддлбери.

"Это главная задача внешней политики Пхеньяна", - говорит он.

Среди многих препятствий подобной встречи находится тот факт, что обе страны официально все еще находятся в состоянии войны: после заключенного в 1953 году соглашения о прекращении огня мирный договор не был подписан.

Президент Билл Клинтон не встречался с отцом Ким Чен Ына - Ким Чен Иром, но, в надежде достичь дипломатического успеха к концу своего президентства, в 2000 году он отправил в Пхеньян своего госсекретаря Мадлен Олбрайт.

Переговоры Олбрайт в Пхеньяне длились два дня. В 2017 году Олбрайт написала в New York Times, что "Фундаментальная проблема состоит в том, что руководство Северной Кореи убеждено, что ему необходимо ядерное оружие для того, чтобы гарантировать свое собственное выживание".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Чен Ын встречался с представителями правительства Южной Кореи

Президент Джордж Буш-младший занял более жесткую позицию по отношению к Северной Корее, даже назвав ее частью "оси зла" в 2002 году. Но в 2006 Северная Корея в первый раз провела испытания ядерного оружия, и год спустя Президент Буш направил Ким Чен Иру личное письмо, в котором он предлагал Пхеньяну полную нормализацию отношений в обмен на отказ Северной Кореи от своей ядерной программы.

Президент Барак Обама заявлял, что готов идти на переговоры с Северной Кореей, но он не был убежден, что Пхеньян и в самом деле готов отказаться от своей ядерной программы.

Обама также был возмущен политикой Северной Кореи устраивать международные провокации в обмен на уступки со стороны Запада.

"Я скажу прямо: мы не будем вознаграждать такое провокационное поведение. Нельзя стучать ложкой по столу и после этого получать то, что вам хочется", - сказал Обама.

"Если встреча с Трампом состоится, то вообще говоря, что бы там ни обсуждалось, какие бы условия ни выдвигались, это успех. Потому что пройти путь от государства-изгоя, с которым стыдно общаться, а в лучшем случае надо уничтожить, как Трамп заявлял сам, до согласия с ним вести переговоры, что с самого начала было целью Северной Кореи, это большой путь вверх", - комментирует возможную встречу главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов.