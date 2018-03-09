В Киеве заявили, что на Порошенко готовили покушение. Что нам известно

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Глава общественной организации "Офицерский корпус" Владимир Рубан арестован на два месяца по подозрению в подготовке терактов

Украинские власти заявили о предотвращении самых массовых террористических актов за время независимости страны: их жертвами, по словам главы Службы безопасности Украины, должны были стать тысячи мирных жителей, а также ряд местных политиков.

В числе предполагаемых объектов покушения украинская спецслужба называет президента страны Петра Порошенко, бывшего премьер-министра Арсения Яценюка, главу Совбеза Александра Турчинова и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Киевский суд арестовал на два месяца подозреваемого в подготовке к организации терактов и незаконном обращении с оружием Владимира Рубана - главу общественной организации "Офицерский корпус", которая занималась обменами пленных в ходе конфликта в Донбассе.

Накануне его задержали в Донбассе за рулем микроавтобуса, загруженного целым арсеналом боеприпасов.

Правообладатель иллюстрации ssu.gov.ua Image caption Рубан планировал во время пребывания Петра Порошенко на заседании Верховной рады обстрелять из минометов здание парламента, утверждают власти

Сам Рубан отвергает свою причастность к якобы готовившимся терактам и говорит, что не имеет отношения к оружию, которое он перевозил.

Адвокаты Рубана планируют подать апелляцию на избранную их подзащитному меру пресечения.

Кто такой Владимир Рубан?

Бывший офицер авиации, 50-летний Владимир Рубан стал известен в мае 2014 года после начала боевых действий в Донбассе.

На базе "Офицерского корпуса" - общественной организации, которую возглавлял Рубан, был создан одноименный Центр освобождения пленных.

Он провозгласил своей задачей ведение переговоров об обмене попавших в плен украинских силовиков бойцов и бойцов вооруженных формирований самопровозглашенных республик на юго-востоке Украины, а также проведение таких обменов.

В то время, когда ни один орган украинской власти не был способен координировать организацию таких обменов, Рубана называли главным переговорщиком с непризнанными республиками на эту тему.

"Мы держим слово офицера. Это самая высокая гарантия, которая может быть", - объяснял он в свое время причины доверия к нему со стороны властей непризнанной "ДНР".

Оценки деятельности Рубана на Украине неоднозначны. С одной стороны, в соцсетях можно найти свидетельства украинских солдат, которых вывез из неподконтрольных Киеву территорий лично Рубан. Сам глава "Офицерского корпуса" заявляет о том, что посодействовал обмену свыше 700 украинских военнослужащих.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Поддержать Рубана в суде пришла депутат Надежда Савченко

С другой стороны, его обвиняли в самоуправстве, из-за которого обмены пленными несколько раз срывались, а также в коммерциализации обменов - якобы помощники Рубана звонили родителям находящихся в плену солдат и предлагали посодействовать их обмену за деньги. Глава "Офицерского корпуса" отвергал эти обвинения.

Критиковали Рубана и за неоднозначные заявления в СМИ: в разных интервью он заявлял, что украинским властям выгодна война, что Киев чинит препятствия обмену пленных или что жители Украины "завидуют жителям "народных республик".

В конце концов, в феврале прошлого года, после того как Рубан вместе с депутатом Верховной рады Надеждой Савченко посетил украинских пленных в "ДНР", в Службе безопасности Украины заявили, что он не имеет отношения к процессу обмена и аннулировали его разрешение на пересечение линии соприкосновения.

Тем не менее, адвокат Рубана Виталий Погосян сообщил Би-би-си, что, по словам его подзащитного, он до сих пор занимается организацией обменов пленных.

Задержание, обвинение

Утром 8 марта Владимира Рубана задержали на пункте пропуска "Майорск" между контролируемой Киевом территорией Украины и самопровозглашенной "ДНР".

В микроавтобусе, за рулем которого пребывал Рубан, нашли целый арсенал оружия: речь шла об автоматах, ручных пулеметах, гранатометах, десятках гранат и тысячах патронов.

Правообладатель иллюстрации ssu.gov.ua Image caption СБУ опубликовала фото оружия, которое перевозил Рубан

В пятницу специальный брифинг по этому поводу провел глава Службы безопасности Украины Василий Грицак. По его словам, Рубан в сговоре с лидерами непризнанной "ДНР" готовил серию терактов в центре Киева.

Руководитель спецслужбы добавил, что первая порция боеприпасов для их осуществления была ввезена с неподконтрольной украинскому правительству территории еще в ноябре прошлого года.

"Жертвами этих терактов могли стать тысячи мирных граждан, а также отдельные политики, должностные лица и народные депутаты", - заявил Грицак.

Согласно тексту сообщения, опубликованного интернет-изданием "Страна", Рубан планировал во время пребывания Петра Порошенко на заседании Верховной рады обстрелять из минометов здания парламента, президентской администрации, а также жилых домов на центральных улицах Киева.

Кроме того, как утверждается в документе, Рубан планировал в ночное время захватить здание Верховной рады и одновременно напасть на места жительства Петра Порошенко, Александра Турчинова, Арсения Яценюка, Арсена Авакова "и других с целью их убийства".

Адвокат Рубана Виталий Погосян подтвердил Би-би-си, что его клиента подозревают в подготовке к этим преступлениям.

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что целью Рубана было "дестабилизировать ситуацию, показать, что Украина - территория сплошного хаоса, что тут есть гражданская война".

Вместе с тем он назвал руководителя "Офицерского корпуса" "просто механизмом в чужих руках", предположив, что за действиями Рубана могли стоять некие "кураторы из Москвы".

В пятницу Шевченковский районный суд города Киева постановил арестовать Рубана на два месяца без права внесения залога.

"Заговор спецслужб"

Сам Владимир Рубан отвергает обвинения в свой адрес. По его словам, он стал жертвой "заговора спецслужб".

По словам Рубана, организатором провокации против него является "старший офицер" одного из украинских силовых ведомств с позывным "Кедр", который, по словам главы "Офицерского корпуса", "когда-то прикрывал нас на обменах".

Якобы по распоряжению "Кедра" Рубана, которого лишили права пересечения границы между подконтрольной Киеву территории и "ДНР", пропустили через линию соприкосновения.

"Я должен был перевезти один товар на ту сторону (в "ДНР"), а оттуда, по словам "Кедра", я должен был перевезти мебель", - заявил Рубан на суде, позднее отказавшись уточнить, о каком именно "товаре" идет речь.

Правообладатель иллюстрации unian Image caption В ответ на вопрос журналистов, действительно ли он хотел убить президента, Рубан сказал: "Теперь я задумываюсь об этом"

"О наличии этого оружия я не знал", - продолжил он.

Рубан рассказал, что упомянутый им "Кедр" является владельцем микроавтобуса, за рулем которого его задержали, а сам он был всего лишь водителем этого транспортного средства.

В ответ на вопрос журналистов, действительно ли он хотел убить президента, находящийся в клетке для обвиняемых Рубан ответил: "Теперь я задумываюсь об этом".

Глава СБУ Василий Грицак заявил, что Рубан имеет право называть любые фамилии, однако спецслужба пока не имеет права разглашать все детали его дела.

"У нас есть много доказательств, которые нами будут сыграны тогда, когда мы будем предъявлять следующие подозрения", - заявил Грицак журналистам.

Тем не менее, защитники Рубана называют представленные обвинением материалы "макулатурой".

"Сторона обвинения не доказала, что это оружие принадлежит ему", - сказал на суде адвокат Виталий Погосян.

В разговоре с Би-би-си он заявил, что обжалует решение об аресте Рубана в предусмотренный законом пятидневный срок.

След Медведчука?

Президент Украины Петр Порошенко приказал главе СБУ Василию Грицаку взять под личный контроль расследование дела Рубана.

"Вы получите абсолютно неопровержимые доказательства того, какие масштабные террористические акты готовились в Украине, и какая для этого была задействована сеть", - заявил он в ходе встречи с главой украинской спецслужбы.

Сам Василий Грицак на своем брифинге отказался сообщить, кто еще может оказаться в поле зрения украинских силовиков в связи с расследованием дела Рубана.

В то же время он показательно упомянул о том, что арестованный имеет связи с движением "Украинский выбор" Виктора Медведчука и даже раздал журналистам материалы, которые должны были свидетельствовать о таких связях.

Медведчук является украинским политиком и общественным деятелем. В последние годы он принимает активное участие в переговорах об обменах пленными между Украиной, самопровозглашенными республиками и Россией.

Тем не менее, в пресс-службе движения "Украинский выбор" Би-би-си заявили, что Рубан "никогда не был помощником Виктора Медведчука и не является членом организации".

"Между ними [Рубаном и Медведчуком] - пропасть", - заявили Би-би-си в "Украинском выборе".

Отрицает связи с Медведчуком и сам Рубан.

"Мы не родственники. Я не работал с ним никогда. Нет у меня большего врага, чем он", - заявил Рубан журналистам на суде.