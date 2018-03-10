Фото: "Юнона" заглянула вглубь атмосферы Юпитера

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM Image caption Центральный циклон на Северном полюсе окружен восемью другими облачными системами

Кадры, полученные на этой неделе благодаря комическому зонду "Юнона", показывают, насколько глубоко простирается атмосфера Юпитера.

Космический аппарат "Юнона", задача которого - исследование Юпитера, вышел на орбиту вокруг газового гиганта в июле прошлого года. Зонд фиксирует изменения в гравитационном поле планеты.

Эти измерения свидетельствуют о том, что в атмосфере Юпитера на глубине до 3 тысяч километров происходит движение значительных масс материи.

Media playback is unsupported on your device Юпитер предстал в новом свете благодаря "Юноне"

Это позволяет планетологам делать выводы о строении и динамике атмосферы огромной планеты.

Астрономы уже в течение столетий наблюдают струйные движения облаков в верхних слоях атмосферы. Но до сих пор ведутся споры о том, насколько глубока атмосфера.

"Новые данные дают ответ на старую загадку", - говорит член научной группы проекта "Юнона" Тристан Жилло из Обсерватории Лазурного берега во Франции.

"Мы в течение 40 лет не знали, простираются ли облачные системы до центра планеты, или же они располагаются только в верхних слоях атмосферы. Три тысячи километров - это очень большая глубина даже для планеты диаметром в 140 тысяч километров. Речь идет о 1% массы планеты. А это равно трем земным массам".

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill Image caption Мы знаем теперь, что атмосфера Юпитера простирается на глубину до 3 тысяч километров

"Это очень важно для понимания атмосферной динамики не только на Юпитере, но и на других газовых гигантах - Сатурне, Уране и Нептуне, а также на экзопланетах, открываемых сейчас", - говорит французский планетолог.

В глубинах такой атмосферы, состоящей в основном из водорода и гелия, эти газы под воздействием огромного давления начинают переходить в экзотические жидкие формы. Этот материал ведет себя как твердое тело - он вращается с равномерной скоростью, подобно динамо, и именно он генерирует мощнейшее магнитное поле планеты.

Одна из основных задач аппарата "Юнона" - получить данные о том, имеет ли Юпитер твердое ядро. Первоначальные данные указывают на то, что такое ядро действительно есть, но оно не совсем такое, как ранее предполагали ученые.

Оно может быть довольно рыхлым и состоять не из горных пород, а из того же металлического водорода.

Продление срока работы "Юноны" на орбите должно принести большую ясность в этом вопросе. НАСА должно в ближайшее время принять решение о том, выделять ли средства на продолжение проекта.

Пока что предполагается, что в июле этого года аппарат будет направлен в атмосферу планеты, где сгорит, чтобы избежать его столкновения с одним из крупных спутников Юпитера.

Ученые хотели бы, чтобы зонд совершил не менее 34 оборотов вокруг Юпитера - один оборот занимает 53 дня. Это означает, что зонд, который был выведен на орбиту в июле 2016 года, останется на ней до 2021 года.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Аппарат НАСА "Юнона" прибыл к Юпитеру в июле 2016 года

Это позволит получить полную карту магнитного поля и сделать выводы о глубине загадочного Большого Красного пятна.

Микроволновые измерения указывают на то, что эта огромная воронка в облачном слое в южном полушарии имеет глубину до 350 км. Гравитационные измерения могут показать, что ее глубина еще больше.

Аппарат "Юнона" является выдающимся достижением инструментальной планетологии - он стал вторым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту вокруг Юпитера после "Галилео", находившегося на орбите вокруг газового гиганта с 1995 по 2003 год.

Он движется по уникальной полярной орбите, что позволяет его приборам наблюдать облачную активность, не видимую с Земли.

Что мы знаем о Юпитере

Масса Юпитера в 300 раз превышает массу Земли

Год Юпитера равен 12 земным годам; оборот планеты вокруг оси, то есть длительность суток равна 10 часам

Юпитер похож скорее на звезду, чем на планету - он состоит в основном из водорода и гелия

В глубине атмосферы водород принимает под давлением форму металла

Металлический водород является источником мощного магнитного поля планеты

В верхних слоях атмосферы присутствует аммиак и сероводород

Облачные системы в виде разноцветных полос быстро двигаются в направлении с востока на запад под воздействием сильных ветров

Большое Красное пятно является устойчивой погодной системой; его диаметр больше диаметра Земли

Фотографии NASA.