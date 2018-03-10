Фото: "Юнона" заглянула вглубь атмосферы Юпитера
Кадры, полученные на этой неделе благодаря комическому зонду "Юнона", показывают, насколько глубоко простирается атмосфера Юпитера.
Космический аппарат "Юнона", задача которого - исследование Юпитера, вышел на орбиту вокруг газового гиганта в июле прошлого года. Зонд фиксирует изменения в гравитационном поле планеты.
Эти измерения свидетельствуют о том, что в атмосфере Юпитера на глубине до 3 тысяч километров происходит движение значительных масс материи.
- Зонд “Юнона" приблизился на минимальное расстояние к Юпитеру
- Зонд "Юнона" прислал новые поразительные снимки Юпитера
Это позволяет планетологам делать выводы о строении и динамике атмосферы огромной планеты.
Астрономы уже в течение столетий наблюдают струйные движения облаков в верхних слоях атмосферы. Но до сих пор ведутся споры о том, насколько глубока атмосфера.
"Новые данные дают ответ на старую загадку", - говорит член научной группы проекта "Юнона" Тристан Жилло из Обсерватории Лазурного берега во Франции.
"Мы в течение 40 лет не знали, простираются ли облачные системы до центра планеты, или же они располагаются только в верхних слоях атмосферы. Три тысячи километров - это очень большая глубина даже для планеты диаметром в 140 тысяч километров. Речь идет о 1% массы планеты. А это равно трем земным массам".
"Это очень важно для понимания атмосферной динамики не только на Юпитере, но и на других газовых гигантах - Сатурне, Уране и Нептуне, а также на экзопланетах, открываемых сейчас", - говорит французский планетолог.
В глубинах такой атмосферы, состоящей в основном из водорода и гелия, эти газы под воздействием огромного давления начинают переходить в экзотические жидкие формы. Этот материал ведет себя как твердое тело - он вращается с равномерной скоростью, подобно динамо, и именно он генерирует мощнейшее магнитное поле планеты.
Одна из основных задач аппарата "Юнона" - получить данные о том, имеет ли Юпитер твердое ядро. Первоначальные данные указывают на то, что такое ядро действительно есть, но оно не совсем такое, как ранее предполагали ученые.
Оно может быть довольно рыхлым и состоять не из горных пород, а из того же металлического водорода.
Продление срока работы "Юноны" на орбите должно принести большую ясность в этом вопросе. НАСА должно в ближайшее время принять решение о том, выделять ли средства на продолжение проекта.
Пока что предполагается, что в июле этого года аппарат будет направлен в атмосферу планеты, где сгорит, чтобы избежать его столкновения с одним из крупных спутников Юпитера.
Ученые хотели бы, чтобы зонд совершил не менее 34 оборотов вокруг Юпитера - один оборот занимает 53 дня. Это означает, что зонд, который был выведен на орбиту в июле 2016 года, останется на ней до 2021 года.
Это позволит получить полную карту магнитного поля и сделать выводы о глубине загадочного Большого Красного пятна.
Микроволновые измерения указывают на то, что эта огромная воронка в облачном слое в южном полушарии имеет глубину до 350 км. Гравитационные измерения могут показать, что ее глубина еще больше.
Аппарат "Юнона" является выдающимся достижением инструментальной планетологии - он стал вторым космическим аппаратом, вышедшим на орбиту вокруг Юпитера после "Галилео", находившегося на орбите вокруг газового гиганта с 1995 по 2003 год.
Он движется по уникальной полярной орбите, что позволяет его приборам наблюдать облачную активность, не видимую с Земли.
Что мы знаем о Юпитере
- Масса Юпитера в 300 раз превышает массу Земли
- Год Юпитера равен 12 земным годам; оборот планеты вокруг оси, то есть длительность суток равна 10 часам
- Юпитер похож скорее на звезду, чем на планету - он состоит в основном из водорода и гелия
- В глубине атмосферы водород принимает под давлением форму металла
- Металлический водород является источником мощного магнитного поля планеты
- В верхних слоях атмосферы присутствует аммиак и сероводород
- Облачные системы в виде разноцветных полос быстро двигаются в направлении с востока на запад под воздействием сильных ветров
- Большое Красное пятно является устойчивой погодной системой; его диаметр больше диаметра Земли
Фотографии NASA.