Пресса США: встреча с Кимом для Трампа - шанс для войти в историю

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Говорящие головы консервативного телеканала Fox News дружно пели Дональду Трампу осанны, доказывая, что именно его жесткий курс и угрозы в адрес Пхеньяна подвигли Ким Чен Ына предложить американскому президенту встречу, притом на весьма заманчивых условиях. Иного от Fox и не ожидали.

Однако было неожиданно, когда о Трампе хорошо заговорили Си-эн-эн и MSNBC.

"Это просто исключительный вечер, - сказала либеральная ведущая Си-эн-эн Эрин Бернет, - который, конечно, поднимает важный вопрос: если президент Трамп действительно сможет решить эту проблему, то, как ни крути, он войдет в историю как великий президент".

Ей вторила корреспондент-международник канала Элайза Лабот: "Я думаю, президенту Трампу, как вы сказали, нужно отдать должное за его кампанию "максимального нажима", которая приносит плоды".

"Это на самом деле момент, увидеть который мало кто из нас ожидал", - заметил MSNBC известный эксперт по ядерным вооружениям Джон Сиринсиони.

Критическую ноту тут же внесли в дискуссию бывшие сотрудники администрации Барака Обамы, такие как Саманта Виноград, работавшая при Обаме в Совете национальной безопасности, а сейчас являющаяся консультантом Си-эн-эн.

"Немыслимо, чтобы Трамп смог подготовиться к судьбоносным майским переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова", - сказала Виноград.

По ее словам, при Обаме к самым дежурным переговорам они готовились месяцами.

"Такие вещи не делаются по наитию, - продолжала она. - Ким Чен Ын же будет подготовлен как следует. Я думаю, он использует лесть, чтобы сыграть на самомнении президента и на его слабостях..."

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Виноград уверена, что саммит принесет лишь то, что нужно Киму. А именно - групповую фотографию с президентом США.

Джон Кирби, бывший пресс-секретарь обамовского Госдепа, заявил, что главная заслуга принадлежит на самом деле президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину.

Сам Трамп на сей раз изменил своему обыкновению бахвалиться и сдержанно заметил в "Твиттере", где на него подписано почти 50 млн человек: "Ким Чен Ын говорил с представителями Южной Кореи о денуклеаризации, а не просто о замораживании. В этот период также не будет ракетных испытаний Северной Кореи. Имеют место большие сдвиги, но санкции останутся в силе, пока не будет достигнуто соглашение. Встреча планируется".

Пропустить Twitter пост , автор: @realDonaldTrump Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 марта 2018 г.

Обозреватель сайта Politico Майкл Кроули напечатал в пятницу большое эссе, в котором объяснял особенности внешнеполитического стиля Трампа. Он начинает с рассказа об ответе американского президента, который тот дал в мае прошлого года на вопрос, встретится ли он когда-нибудь с Кимом.

Помнится, Трамп покоробил многих, быстро заявив, что - конечно, встретится и почтет это за честь. А потом прихвастнул, что произвел этим сенсацию. "Большинство людей в политике такого бы никогда не сказали!" - гордо бросил он.

По словам Кроули, это была ранняя иллюстрация инстинктивной склонности Трампа говорить то, чего не скажут другие, и делать то, чего они не рискнуть сделать.

"Он любит быть первым, - подтвердил Кроули один из помощников Трампа. - Ему нравится делать такое, чего до него не делал никто".

В декабре эта склонность Трампа проявилась в его решении, наконец, признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда американское посольство. Такое обещание давали до него несколько президентов, которые потом - по наущению советников или рекомендации лидеров других стран - спускали эту идею на тормозах.

Его сотрудники усматривают этот побудительный мотив в заявлении Трампа от 6 декабря, когда он сказал, что его предшественники давали такое обещание в ходе предвыборной кампании, а потом клали его под сукно. "Сегодня я его выполняю!" - гордо провозгласил он.

Склонность к драматическим жестам подтолкнула Трампа и к тому, чтобы нанести прошлой весной удар по сирийскому аэродрому, с которого поднялись самолеты с химическими боеприпасами.

Администрация Обамы несколько лет подряд дискутировала по поводу военных операций в Сирии, но так ни одной и не совершила, пишет Кроули. А Трамп взял и сделал это, притом сидя в своем поместье Мар-а-Лаго во Флориде.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Двойники Дональда Трампа и Ким Чен Ына во время зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане

По мнению автора, эта же черта Трампа проявляется и в его упорном нежелании заклеймить Москву за вмешательство в американские выборы, и в его регулярных попытках подружиться с Путиным, которые осуждает вся политическая элита Америки. Все это вполне вписывается в склонность Трампа идти наперекор внешнеполитическому истеблишменту США.

Кроули предсказывает, что теперь очередной шанс ошеломить мир представится Трампу в мае, когда он должен будет снова продлить ядерную сделку с Ираном. Он резко критиковал ее в ходе избирательной кампании - и может, наконец, ее похерить.

По данным Кроули, советники Трампа предупредили европейских участников сделки с Ираном, что если те не найдут способа ее улучшить, то президент США из нее выйдет.

Сторонники Трампа доказывали в четверг, что именно его склонность идти наперекор общепринятым мнениям в конце концов и побудила Ким Чен Ына пригласить его на встречу. Все в Вашингтоне считают военный конфликт с КНДР немыслимым, поскольку в результате могут погибнуть буквально миллионы корейцев; Ким же мог решить, что Трамп и тут пойдет всем наперекор.

СМИ цитируют северокорейского перебежчика, который в среду заметил в Вильсоновском центре в Вашингтоне: "Ким боится, что США нанесут превентивный удар".

Но другие эксперты доказывали в четверг, что Ким вовсе не испуган, а, напротив, чувствует себя на коне и заманивает Трампа в ловушку, чтобы покрасоваться перед своими подданными, выиграть время и заработать политические очки в Южной Корее.

Washington Post ежедневно печатает несколько разносных или иронических материалов о Трампе, но сейчас газета вышла с редакционной статьей, которая констатирует успех президентской тактики "максимального давления" на Пхеньян. Впрочем, как и большинство других комментаторов, редколлегия газеты настроена скептически.

"Если Северная Корея действительно готова к переговорам, - говорится в статье, - то, скорее всего, она ставит перед собой краткосрочные и тактические цели: добиться смягчения международных санкций и новых экономических уступок от Южной Кореи. Или вогнать клин между союзниками. В прошлые раунды переговоров, начиная с 2005 года, Пхеньян обещал сделать шаги к денуклеаризации, но затем нарушал слово, как только получал экономическую помощь".

Газета находит знаменательным то, что на сей раз КНДР не потребовала отмены совместных весенних учений США и Южной Кореи. "Но большинство экспертов считает, - оговаривается Washington Post, - что конечная цель режима - это добиться вывода американских войск из Южной Кореи".

Тем не менее, продолжает газета, Трампу есть смысл воспользоваться предоставленной возможностью. Даже если переговоры с Кимом приведут лишь к длительному перерыву в беспрецедентной череде ядерных и ракетных испытаний, которые поставили Пхеньян на грань обретения баллистической ракеты в ядерном снаряжении, способной поразить США, это будет шагом вперед.

Обозреватель Элай Лейк напечатал на сайте агентства Блумберг статью под заголовком "Принимать предложение Северной Кореи всерьез пока еще рано". Подзаголовок гласит "Конечно, подтолкните Пхеньян к переговорам о ликвидации его ядерной программы, но на успех не рассчитывайте".

По словам автора, велик соблазн отреагировать на случившееся с облегчением и надеждой. В ноябре КНДР испытывала ракеты, способные долететь до США, а Трамп грозил ей "огнем и яростью" - и "мир наблюдал за этим в ужасе".

Сейчас же южные корейцы сообщают, что Пхеньян готов отказаться от своей ядерной программы в обмен на гарантии безопасности. "Орлы летают с голубями, - насмешливо пишет Лейк. - ...Но есть причины для скептицизма".

По словам автора, у КНДР свои представления о "гарантиях безопасности".

"Исторически северные корейцы всегда заявляли, что гарантии безопасности означают отсутствие ядерного оружия на Юге, - говорит Николас Эберштадт, эксперт по Корее в аналитическом центре American Enterprise Institute. - И пока США являются союзниками Юга, это будет рассматриваться как угроза безопасности".

Как писал в июне прошлого года бывший американский посол Кристофер Хилл, который возглавлял делегацию США на переговорах с КНДР во второй срок Буша-младшего, "тезис о том, что Северная Корея откажется от своего ядерного оружия в обмен на обещание безопасности и сохранения ее режима, на поверку всегда оказывался несостоятельным".

Во второй срок Буша Хилл вел переговоры с КНДР, сильно похожие на те, что она предлагает Трампу сейчас, пишет Лейк. США соблазнили Пхеньян на те переговоры, вернув ему авуары, замороженные из-за американских санкций, и вычеркнув КНДР из списка террористических государств.

Под конец Северная Корея не согласилась на самую элементарную проверку того, что Пхеньян действительно разоружился. Американские уступки уже не в первый раз пропали даром.

Пока, пишет Лейк, администрация Трампа настроена осмотрительно и не собирается прекращать эскалацию санкций или "максимальное давление" на КНДР и ее союзников. Совместные учения с Южной Кореей по-прежнему запланированы на середину апреля.