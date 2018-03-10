“Город мусорной славы”: жители подмосковного Волоколамска требуют закрыть свалку

Несколько десятков человек третий день держат осаду у свалки "Ядрово" под Волоколамском в Московской области. 3 марта в городе прошел крупный митинг. На акцию протеста вышли пять тысяч человек. Жители Волоколамска требуют закрыть свалку, из-за которой в городе нечем дышать.

Мусорный полигон "Ядрово" расположен в нескольких километрах от Волоколамска. Жители уже год жалуются на резкий запах в городе.

Власти не скрывают, что на полигоне выделяются свалочные газы, в связи с чем в городе не раз было зафиксировано повышенное содержание сероводорода и других вредных веществ.

На ухудшение здоровья жалуются аллергики и даже те, у кого раньше все было в порядке. Люди говорят, что мучаются от тошноты, частых головных болей и кашля.

В 2017 году активисты дважды устраивали митинги, но самой массовой стала демонстрация 3 марта 2018 года, на которую, по подсчетам организаторов, пришли около 5000 жителей города и Волоколамского района.

Участники митинга требовали, чтобы власти перестали свозить на полигон в "Ядрово" мусор из других районов области. Демонстранты держали плакаты с надписями "Свалке - нет" и "Волоколамск - город мусорной славы" (Волоколамск носит звание города воинской славы).

6 марта губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил министру экологии области Александру Когану выяснить причину запаха.

Начали ходить слухи о том, что в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. На следующий день стало известно, что это правда, но режим введен только в границах полигона, а не во всем Волоколамске.

Несколько десятков возмущенных жителей 8 марта отправились к полигону и встали у ворот. Мусоровозы несколько часов не могли проехать на полигон. Вскоре к свалке подъехала полиция и бойцы в защитном снаряжении. Активистов оттеснили с дороги, около 10 человек были задержаны. Весь день полиция охраняла дорогу и обеспечивала провоз мусора на полигон.

"Как миллион в Москве"

Протест в Волоколамске привлек внимание политиков. Оппозиционер Алексей Навальный назвал демонстрацию 3 марта "классическим оппозиционным митингом".

Он сравнил количество митингующих с населением Волоколамска (20 тысяч человек) и Волоколамского района (43 тысяч человек). "Это как если бы в Москве миллион человек вышел на улицу", - восхищался политик.

Навальный услышал на митинге призывы к бойкоту выборов. "Это особенно приятно, что народ разбирается в политике и понимает, что к чему", - писал он.

Далеко не все противники полигона "Ядрово" выдвигают политические требования. Хотя в телеграм-чате, где обсуждается ситуация со свалкой, порой вспыхивают традиционные для таких сообществ дискуссии о политике.

Одни жители просят обойтись без агитации. Другие говорят, что власть зашевелится только в том случае, если будут политические требования, поэтому, по их мнению, надо голосовать за оппозиционных кандидатов.

Третьи убеждают всех, что федеральный центр оценивает работу местных и региональных властей по явке, поэтому, считают они, надо бойкотировать президентские выборы, чтобы показать свой протест против местной власти.

Противники политической агитации предлагают отправить "бойкотчиков" в отдельный чат.

Без политики

В субботу к протестующим приехала кандидат в президенты России, телеведущая Ксения Собчак.

Возле свалки, которую на этот день закрыли, организаторы поставили грузовик. На него забирались активисты и выступали, стоя в кузове. "Ленин на броневике, а Собчак на мусоровозе", - шутили участники митинга, вспоминая известную историю о выступлении вождя мирового пролетариата в 1917 году.

Пока ждали Собчак, члены ее штаба пытались раскачать толпу. Люди охотно подхватывали призывы отправить в отставку главу Волоколамского муниципального района Евгения Гаврилова и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Кричалка "Путина в отставку" поддержки у аудитории не нашла.

- Гаврилова на свалку! - говорила в мегафон координатор столичного штаба Собчак Люся Штейн.

- Даааа! - кричала толпа.

- Воробьева на свалку!

- Дааааа!

- Путина на свалку!

- Неееееет!

У членов штаба Собчак были плакаты "Путина в отставку". Некоторые участники митинга просили их убрать. А один мужчина взобрался на грузовик и вырвал плакаты из рук члена штаба Собчак Дмитрия.

Часть митингующих выкрикивала: "Не надо политики!". И вслед за этим дружно повторяла "Воробьева в отставку". Мужчина спорил с оппозиционерами, что президент тут ни при чем: "Пусть эти провокационнее выходки не кричат. Не надо тут про Путина. Не может он все видеть!"

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Собчак опоздала из-за долгой проверки документов, которую затеяли сотрудники дорожной полиции, и пробки, созданной участниками митинга. Она говорила около 20 минут и потом решила пообщаться с руководством ООО "Ядрово", которое эксплуатирует полигон.

Через ворота делегатов не пустили. Участники митинга начали стучать по воротам. Водитель автозака завел двигатель и подъехал к воротам, а через дыру внизу ворот показались ноги омоновцев. В полицию полетели снежки.

В итоге делегатов пустили на полигон. Собчак вернулась через десять минут и рассказала, что пообщалась с руководителями ООО "Ядрово", которые являются "всего лишь исполнителями". Руководители компании не вышли пообщаться с участниками митинга. Кандидат в очередной раз призвала закрыть свалку и уехала, народ начал расходиться.

По оценкам организаторов, на митинг добрались около 3-4 тысяч человек. "Я на день города столько народу не видел", - восхищенно говорил участник митинга товарищу.

Рекультивация к лету

Расходившиеся жители Волоколамска задавали друг другу вопрос: "А что дальше?" Договорились, что группа активистов будет дежурить и следить за выгрузкой мусора.

Ранее Роспотребнадзор зафиксировал превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в отношении ООО "Ядрово" проводится административное расследование.

Гендиректором компании является бывший заместитель главы Волоколамского района по ЖКХ Алексей Сулимов. В 2016 году он участвовал в выборах главы Волоколамска. Владеют компанией комитет по управлению имуществом Волоколамского района (25%) и ООО "ЦПМТ" (75%). ЦПМТ принадлежит четырем физическим лицам.

10 марта в министерстве экологии Московской области сообщили, что губернатор Андрей Воробьев поручил "решить проблему локализации неприятных запахов с полигона до 15 июня".

В апреле 2018 года в районе Ядрово будет открыт новый участок для сбрасывания отходов, сообщал министр экологии области Александр Коган. На старом будет проведена рекультивация, на которую потребуется около трех месяцев.

Через две недели власти обещают начать работы по дегазации свалки - в теле полигона будут пробурены скважины, через которые свалочный газ будет выходить на поверхность и сжигаться в факелах. Впоследствии старый полигон накроют непроницаемыми материалами, чтобы запах и фильтрат не просачивались наружу, сообщил Коган.

Министр заверил, что на новом участке отходы будут приниматься по всем правилам, и свалочный газ на поверхность выходить не будет.