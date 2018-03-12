Вашингтон судится с Калифорнией из-за нелегалов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Калифорния объявила себя "штатом-убежищем" и отказывается помогать федералам выявлять, задерживать и депортировать нелегалов, в том числе и преступников

Словесная война между правой вашингтонской администрацией и левым правительством Калифорнии перешла в юридическую плоскость: минюст США возбудил иск против Калифорнии, ее губернатора-демократа Джерри Брауна и генерального прокурора штата Хавьера Бесерры.

Федеральный минюст просит суд объявить три новых калифорнийских закона по защите нелегальных мигрантов противоречащими конституции США.

Калифорния объявила себя штатом-убежищем и отказывается помогать федералам выявлять, задерживать и депортировать нелегалов, в том числе и преступников.

Законы, вызывающие претензии минюста и его главы Джеффа Сешнса, запрещают калифорнийской полиции выяснять у задержанных, на каких основаниях они находятся в стране, и передавать нелегалов в руки погранохраны или иммиграционного ведомства ICE.

Предпринимателям запрещается сотрудничать с ICE, например, предоставлять федералам без судебного ордера документацию на своих работников. Нарушители запрета наказываются штрафом до 10 тысяч долларов.

Хозяева также обязаны предупреждать своих работников о готовящейся облаве за 72 часа.

Минюст говорит, что эти законы нарушают конституцию и федеральное законодательство, которое имеет преимущество над местным.

Сторонники этих законов доказывают, что если местная полиция будет помогать федералам, то нелегальные мигранты перестанут жаловаться ей на преступников и поставлять на них информацию.

Федералы и их сторонники возражают, что эти опасения не подтверждаются эмпирическим опытом или научными исследованиями, и говорят, что защитники нелегалов руководствуются идеологией открытых границ и желанием увеличить электорат Демократической партии, за которую в США голосует большинство латиноамериканцев.

Последние составляют подавляющее большинство нелегалов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вопрос о верховенстве законов штата или же федерального законодательства будет решен в суде

Иск, рассмотрение которого может затянуться на месяцы, а то и годы, возбужден в калифорнийской столице Сакраменто, чей федеральный суд считается более консервативным, чем суды Лос-Анджелеса и Сан-Франциско. Это, видимо, объясняет, почему выбор Сешенса остановился на Сакраменто.

С другой стороны, проигравшая сторона опротестует решение суда первой инстанции в апелляционном суде 9-го округа, который считается самым либеральным в стране. С третьей стороны, подавляющее большинство решений этого апелляционного суда потом отвергается Верховным судом США.

Исковое заявление минюста сопровождается докладной запиской Родни Скотта, который командует патрулями погранохраны в секторе Сан-Диего. В записке говорится, что Калифорния не только отказывается помогать федералам, но и активно саботирует их деятельность.

Скотт, например, рассказывает, как его люди остановили машину, подозревая, что у водителя нет вида на жительство в США. Подозрения не подтвердились, но оказалось, что водитель нетрезв. Пограничники позвонили в местную полицию, которая отказалась принять у них задержанного, поскольку он был остановлен на шоссе в рамках борьбы с нелегалами. Патрульным некуда было его девать, и они отпустили его на все четыре стороны, хотя он был явно пьян.

Или полицейский как-то остановил на шоссе фургон с фальшивыми номерами, в котором оказались 77 нелегалов. Мимо ехал подчиненный Скотта, который остановился, чтобы помочь коллеге-полицейскому. Как пишет суду Скотт, если бы пограничник проехал мимо, то калифорнийский полисмен просто отпустил бы водителя и его живой груз. Пограничник же их задержал. Дорожная полиция потом пожаловалась на произошедшее, поскольку не хотела, чтобы ей влетело от начальства за соучастие в задержании нелегалов.

По словам Скотта, пограничники и ICE больше не передают местным властям задержанных ими нелегалов отбывать срок за старые преступления: федералы опасаются, что по отбытии срока тех не вернут им для депортации.

Калифорнийский губернатор Браун, подписавший в прошлом году законы, вызвавшие протесты Сешнса, пренебрежительно называет того просто Джеффом и "парнишей из Алабамы", которую Сешнс раньше представлял в сенате США.

Браун говорит, что Сешнс подал против него иск с целью "подмазаться" к Трампу, который не может простить министру юстиции того, что тот самоустранился от "Рашагейта" и поэтому не в состоянии приструнить расследующего этот скандал спецпрокурора Роберта Мюллера.

Выступая на пресс-конференции, Браун заявил, что не слышал об упоминаемых в иске инцидентах, и отрицал, что новые калифорнийские законы осложняют борьбу против преступности.

"Это неправда! - отрезал губернатор. - Мы знаем, что в администрации Трампа полно лгунов. Они уже признались спецпрокурору".

Браун имел в виду таких сотрудников трамповского штаба, как Джордж Пападопулос, Рик Гейтс и Майкл Флинн, которые признались во лжи ФБР.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти Калифорнии и многих других штатов говорят, что защищая нелегальных иммигрантов, борются с преступностью

Одна из главных претензий федералов состоит в том, что администрация калифорнийских мест заключения не предупреждает их заранее об освобождении нелегалов по окончании срока или предупреждает всего за несколько минут. Поэтому те не успевают перехватить нелегала у ворот тюрьмы и вынуждены потом гоняться за ним по городу и задерживать с риском для жизни - как своей, так и окрестного населения. Так, во всяком случае, заявляет Сешенс.

По словам Брауна, калифорнийские законы не препятствуют федералам приходить в тюрьмы, которые не скрывают от них документацию по освобождению заключенных.

"То, что сказал Джефф Сешнс, - это просто неправда, и я призываю его принести калифорнийцам извинения", - заявил губернатор. Как пишет New York Times, Браун и генпрокурор Бесерра, которые являются рьяными оппонентами жесткой линии Трампа и Сешенса по миграции, "поклялись хранить прогрессивные ценности, которые, по их мнению, воплощает Калифорния".

Минюст США судится с отдельными штатами не впервые. Администрация Барака Обамы, например, подала в суд на Северную Каролину, которая разошлась с ней по поводу отдельных туалетов для трансгендеров. Сделавшись главой минюста, Сешнс отозвал этот иск.

Трения между калифорнийцами и федералами еще пуще обострились на днях, когда мэр Окленда Либби Шейф заранее и публично оповестила местных нелегалов о готовящейся облаве.

Глава ICE Томас Хоуман уподобил мэра "бандиту, который стоит на стреме и орет: "Полиция!". По его словам, благодаря этому предупреждению, федералы задержали в Окленде всего 200 нелегалов вместо ожидавшейся тысячи.

Правоведы оценивают перспективы иска Сешнса по-разному. Большинство говорит, что Вашингтон, согласно конституции, не имеет права заставлять правоохранительные органы штатов подчиняться федералам.

Запрет на то, чтобы частный бизнес помогал ICE охотиться за нелегалами, с другой стороны, вряд ли будет поддержан судами, считают юристы.