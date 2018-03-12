Соцсети: что говорят об отравлении Скрипаля жители Британии и России

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История с отравлением экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери уже неделю не сходит с первых полос британских газет.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии на одной из скамеек в Солсбери в прошлое воскресенье. Как выяснило следствие, они были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что против Скрипаля было применено нервно-паралитическое вещество российского происхождения, и что с большой вероятностью за этой попыткой отравления стоит Россия.

Кремль причастность к отравлению Скрипаля категорически отвергает, равно как и к предыдущему аналогичному инциденту - отравлению бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко полонием в 2006 году.

Что думают о произошедшем в Солсбери жители Британии и России - в обзоре Русской службы Бы-би-си.

Реакция жителей Британии

В Британии пользователи соцсетей спорят о том, каким образом власти должны отреагировать на инцидент.

Русские безнаказанно распыляют нервно-паралитические вещества в одном из наших городов. Тереза Мэй бросит в них книжкой? Назовет это актом войны? Отзовет визы? Выгонит всех из российского посольства? Привлечет ООН или НАТО? Возмутительно! @JaneBurley22, пользователь "Твиттера"

"Пока мы не знаем точно, но подозрения падают на Путина. Если принимать меры, то мы должны заморозить все активы, принадлежащие Путину и его дружкам, и не позволять использовать Лондон для отмывания грязных российских денег", - @keithpp.

"Это аморально для правительства не принимать решительных мер против России, включая санкции и запрет на въезд. Степень вреда, нанесенного людям нервно-паралитическим газом, неизвестна, и против России должны быть применены строгие санкции", - @IsobelAura.

"Как мы можем ответить? Выслать нескольких дипломатов? Отозвать несколько виз? Мы не можем воздействовать дипломатическим путем, и Путин знает это", - @AndyGibson1982.

"Говорить об отказе от чемпионата мира по футболу, стоя на трибуне парламента, просто смехотворно. Вызов [российского] посла в министерство иностранных дел для объяснений имеет больше смысла", - @charlescross01.

"Ответ будет ограниченным до тех пор, пока по Лондону разгуливают сверхбогатые русские, а к британским берегам идет российский газ", - @SuperByrne.

"К сожалению, мы беспомощны. Нам нужен газ", - @WYSIW.

"Когда Британия прекратит продавать гражданство за деньги сомнительного происхождения и начнет защищать своих граждан? <...> Боюсь, что у правого крыла Консервативной партии гораздо больше общего с российскими олигархами, чем с защитой британских граждан. Будет много шума и фальшивых угроз, но ничего большего", - @harrymonsnr.

Бурную реакцию в соцсетях вызвала рекомендация властей постирать одежду тем, кто опасается, что унес с собой микрочастицы яда и беспокоится о своем самочувствии.

"Спустя неделю после инцидента в Солсбери власти советуют местным жителям постирать одежду. Это напоминает мне старое обучающее видео на случай ядерной атаки: спрячьтесь под столом", -@Charmersgrave2.

"Уверен, не только мне кажется, что советовать постирать одежду тем, кто был в ресторане Zizzi неделю назад, немного поздновато", - @DrMikeBDS.

"Справедливости ради: люди, которые ходили в паб на прошлой неделе и до сих пор не постирали свою одежду, уже вряд ли восприимчивы к каким-либо веществам", - @BaggJames.

"Не беспокойтесь, жители Солсбери, постирайте свою одежду и протрите электронные устройства влажными салфетками. Здесь не на что смотреть... защитные костюмы и маски? О, это просто защита от дождя", - @TheBunnyReturns.

Реакция жителей России

"Косвенные улики - смешно. Почему те, кто бежит в Лондон, там скоропостижно умирают? Березовский, Литвиненко, теперь Скрипаль, может что-то не так с Лондоном? В нашей тюрьме пока сидел - был живой и здоровый", - @XuTaHy.

"Да и зачем России нужен был этот Скрипаль? Он ничего не решал. Денег больших у него не было. Отсидеть он отсидел. Как всегда - ищи кому выгодно? А это выгодно Британии", - @toti_hi.

"Думаю, что шпион Скрипаль за десять своих жизней не сумел бы принести России столько вреда, сколько принесёт его убийство", -@roizmangbn.

Пропустить Twitter пост , автор: @Vityzeva Это прекрасно! Тем, кто опасается, что из-за отравления Скрипаля унес с собой частицы яда на одежде и это скажется на самочувствии, английская главврач посоветовала постирать одежду, а телефоны, сумки и украшения - протереть влажной салфеткой.

Тогда зачем весь этот цирк?👇 pic.twitter.com/GsUlRv2Rm2 — Юлия Витязева (@Vityzeva) 11 марта 2018 г.

"Такое ощущение, что нет места на земле, где бы не было российского следа", - @RusakovaTamara.

"Интеллигенты, хотят ввести санкции, а просто так не могут, придумывают предлог", - @ArtemiAleksee.

"В деле Скрипаля британская разведка явно демонстрирует "позднее зажигание". Следы "газа" в кафе найдены спустя неделю! Хотя в местах, где в день Х отметился "потерпевший", они должны были быть обнаружены сразу. Затягивают умышленно, чтоб было меньше фактов и больше домыслов", - @Vityzeva.

"Будет очередной пыфф - не поедут на футбол и выразят озабоченность", - @sirHolmes.

"Возможный бойкот Англии никак не повляет на ЧМ-2018 в России. От создателей "Санкции нам только на пользу", - @panmaximm.