Пресса Британии: Россия - страна-изгой?

В обзоре британских газет:

Полномасштабная стратегия

Daily Telegraph публикует статью бывшего лидера консервативной партии Великобритании Уильяма Хейга под заголовком "Больно признать, что российская угроза вернулась с удвоенной силой".

Главной новостью сейчас остается, как выразилась премьер-министр Тереза Мэй, жестокое и безответственное использование нервно-паралитического вещества против Сергея Скрипаля и его дочери, но в будущем, пишет Хейг, это будет лишь очередным штрихом вырисовывающейся картины, в которую уже входят убийство Александра Литвиненко, кибератаки на Эстонию, аннексия Крыма, дестабилизация ситуации на юго-востоке Украины и разработка новых видов обычного и кибероружия для нападения на Запад.

С точки зрения истории возмутительное происшествие в Солсбери демонстрирует типичные признаки поведения режима Владимира Путина: мстительность, отрицание своего участия и понимание того, где находятся слабые точки в свободных и открытых обществах.

Успех Москвы частично зиждется на том, что в эту эпоху "после правды" все факты можно легко оспаривать. Но она также пользуется слабой чертой Запада, а именно тем, что мы (Запад) не хотим признать, что перед нами возникли новые угрозы, соперничающие с нами политические системы и альтернативные идеологии, пишет автор.

"Мы все еще думаем, что все осталось позади.

Признать, что Россия стала серьезной, долгосрочной угрозой нашей безопасности, чрезвычайно тяжело для множества людей.

Правда ли, что Россия готовится к возможности перерезать подводные кабели, от которых зависят наши коммуникационные и финансовые системы? К сожалению, да.

Пытается ли она совершать кибератаки на нашу инфраструктуру - с тем, чтобы та перестала работать? Похоже на то.

Может ли Россия заниматься шпионажем в западных странах на том же уровне, что и Советский Союз? Несомненно.

Нарушает ли Россия наше воздушное пространство с тем, чтобы проверить нашу обороноспособность? Да.

Разрабатывает ли она новые ядовитые вещества и химическое оружие? Само собой.

Россия стала соперничающей политической системой, авторитарным капитализмом, в котором существует рыночная экономика, но при этом разрешаются убийства, вымогательства и агрессия против других стран.

Какие бы контрмеры не объявила Великобритания в связи с делом Скрипаля, настоящим ответом была бы полномасштабная стратегия всего Запада, готового продемонстрировать силу и уверенность перед лицом неприемлемого поведения.

Этого не произойдет на этой неделе. Одной лишь химической атаки в Солсбери для этого недостаточно".

"Но это нападение откроет глаза тем, кто не хочет ничего замечать", - заключает Уильям Хейг в Daily Telegraph.

Изгой и пария

Times публикует редакционную статью под заголовком "Страна-изгой".

Газета пишет, что Россия уже более 10 лет безнаказанно нарушает международное право, но мировое сообщество должно признать, что в деле Скрипаля она зашла слишком далеко.

Россия применила чрезвычайно смертоносный яд в попытке убить двойного агента в английском графстве Уилтшир.

Это означает, пишет газета, что либо российское государство спонсирует терроризм, либо каким-то авантюристам удалось получить доступ к ее запасам химического оружия для того, чтобы спровоцировать международный кризис.

Как бы то ни было, Британия должна быть готова немедленно, конкретно и гарантированно на это ответить.

Либо государство-изгой, либо российские авантюристы совершили нападение на британской земле, потому что они считают Великобританию легкой мишенью.

Отношения между двумя странами не были столь плохими за более чем 10 лет.

Премьер-министр Тереза Мэй была абсолютно права, заявив, что следует опираться лишь на достоверные доказательства.

Президент Путин может - а может быть и нет - замешан в этом нападении. Но не следует забывать о том, что он регулярно нарушал дипломатические нормы и международное право.

Премьер-министр перечислила более десяти его наиболее постыдных поступков, от его возможного приказа убить Александра Литвиненко до аннексии Крыма, когда впервые после Второй мировой войны границы в Европе были изменены силой.

Она также напомнила о том, что российские хакеры взломали компьютерные системы министерства обороны Дании, а также Бундестага, и пытались повлиять на исход президентских выборов в США.

Идеальным поворотом событий была бы четкая координация действий и солидарность западных союзников.

Британский парламент должен в скорейшем порядке одобрить так называемый закон Магнитского, который позволил бы накладывать санкции на конкретных представителей российских властей.

Великобритания также должна быть готова выслать из страны всех российских дипломатов, которые знали о готовящемся нападении в Солсбери, в первую очередь сотрудников российской военной разведки, работающих здесь под прикрытием дипломатического статуса.

Возможно, пишет газета, это преступление будет связано не с Кремлем, а с фрилансерами, работавшими по заказу российских спецслужб, которые намеревались ухудшить российско-британские отношения.

Именно поэтому столь важны санкции против конкретных людей.

И это подчеркнет как британцам, так и россиянам, что подобное преступление мог совершить лишь пария, пишет Times.

Призыв к союзникам

Daily Telegraph в своей редакционной статье призывает союзников по НАТО помочь Великобритании.

Ответ премьер-министра Терезы Мэй на отравление Сергея Скрипаля и его дочери стал обвинением другого государства в организации теракта.

Она подтвердила то, что все и так подозревали: речь идет о попытке убийства при помощи самого мощного нервно-паралитического вещества.

Обвинение в адрес России в том, что она незаконно применила силу против Соединенного Королевства при помощи химического оружия, чрезвычайно серьезно.

Лишь объявление войны было бы серьезнее, пишет газета. Если действия России и не были вооруженной агрессией, это было чем-то очень на это похожим.

Но подобное заключение влечет за собой определенные последствия, пишет Times.

Поскольку президент Путин до сих пор не демонстрировал привычек сдавать свои позиции или извиняться, то в распоряжении Терезы Мэй должны быть все возможные серьезнейшие контрмеры к моменту, когда Кремль будет отрицать все выдвигающиеся против него обвинения.

Назвав это враждебным нападением на Великобританию, Тереза Мэй также подготавливает почву для того, чтобы задействовать пятый пункт договора НАТО, согласно которому нападение на одного члена альянса рассматривается как нападение на все страны НАТО.

Хотя никто не говорит о военном ответе на действия России, так как это было бы непропорционально, Великобритания, очевидно, нуждается в помощи других стран, чтобы как-то наказать Россию, и наказать ее коллективно.

После убийства Александра Литвиненко Британия выслала из страны четырех российских дипломатов.

На этот раз, учитывая серьезность обвинений, выдвигаемых в адрес России, британское правительство должно выслать как минимум российского посла и большинство сотрудников посольства и пользоваться услугами других стран для поддержки связей с Москвой.

Бойкот чемпионата мира по футболу в России также нанес бы удар по России и самому президенту Путину, для которого этот чемпионат является предметом гордости.

Но сможет ли Великобритания убедить другие страны присоединиться к бойкоту? Если ей не удастся убедить союзников по НАТО, Британия будет выглядеть слабой и изолированной страной, в особенности после того, как она объявила, что на нее было совершено нападение со стороны другого государства.

Теперь Тереза Мэй должна разбираться не только с переговорами по "брекситу", но и с вероятно крупнейшим внешнеполитическим кризисом со времен Фолклендской войны.

Ей понадобится поддержка всей страны, пишет Daily Telegraph.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com