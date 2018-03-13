Отравление Скрипаля - серьезный вызов для МИ-6

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Отравление Сергея Скрипаля - серьезный вызов для британских спецслужб. Этот человек был осужден за шпионаж в пользу Британии, помилован, освобожден, а затем подвергся покушению на британской земле. Мотив преступления остается ключевым вопросом следствия.

Считается, что Скрипаль был завербован британскими спецслужбами в 1990-е годы во время службы в ГРУ - Главном разведывательном управлении минобороны России.

В то время он, вероятно, поставлял Британии секретную информацию, в том числе раскрывал личности других агентов, работающих за рубежом.

Скрипаль покинул ГРУ около 2000 года, в 2004-м был арестован, а позже приговорен к тюремному заключению.

После освобождения в 2010 году в результате обмена шпионами Скрипаля должны были допросить британские спецслужбы, однако пока мало признаков того, что он участвовал в серьезной оперативной работе.

Image caption Скрипаль и его дочь Юлия остаются в критическом состоянии

Сообщалось, что в Британии Скрипаль иногда читал лекции о ГРУ. Но вряд ли он мог обладать какой-либо актуальной информацией о работе спецслужбы, поскольку как уволился оттуда почти 20 лет назад, а последние 14 лет провел сначала в тюрьме, а затем в Британии, где получил убежище.

Звучали даже предположения, что Скрипаль каким-то образом связан со знаменитым досье на Дональда Трампа, собранным бывшим сотрудником МИ-6 Кристофером Стилом. Однако источники, близкие к Orbis - компании Стила, - сказали Би-би-си, что у них никогда не было контактов со Скрипалем.

Так что же остается в качестве возможного мотива?

Возможно, месть. Месть тому, кого бывшие коллеги из ГРУ определенно могли считать предателем за передачу секретных данных МИ-6.

А также, возможно, послание тем, кто подумывает заняться тем же.

Послание заключается в том, что в один прекрасный день Россия придет за тобой, где бы ты ни был.

Это тема, к который периодически возвращается Владимир Путин, сам бывший сотрудник спецслужб.

Хотя случай Скрипаля отличается от других подобных - он был формально помилован и освобожден в результате обмена шпионами.

А убивать кого-то после обмена противоречит неписаным законам спецслужб.

Image caption Скрипаль попал в ГРУ из воздушно-десантных войск (ВДВ)

Image caption Сергей Скрипаль со своим отцом

Хотя это может быть правдой. При Владимире Путине Россия продемонстрировала готовность расширить границы того, что ранее считалось приемлемым.

То же самое происходит и в киберпространстве.

Здесь Россия, как утверждается, участвовала в кибератаках на французское телевидение и энергосистемы Украины, что выходит далеко за рамки традиционного кибершпионажа.

И даже после обвинений во взломе серверов Демпартии США и электронной почты американских чиновников группа хакеров, связанная с ГРУ, где служил Скрипаль, продолжает свою деятельность, взламывая системы других государств, в том числе Франции и Германии.

Кажется, те, кто стоит за всеми этими действиями, совершенно не беспокоятся о том, что их могут раскрыть и призвать к ответу.

Раньше разведслужбы пытались поддерживать хотя бы "правдоподобное отрицание" причастности к секретным операциям - возможность утверждать, что они не стоят за теми или иными событиями.

Однако российским спецслужбам, как отмечают наблюдатели, достаточно "неправдоподобного отрицания" - даже если их причастность к тому или иному событию кажется очевидной, они просто требуют доказательств обратного и стараются как можно сильнее запутать ситуацию с помощью дезинформации.

Если версия о мести Скрипалю верна, то это вызывает серьезные вопросы к британским спецслужбам.

МИ-6 добывает секреты, полагаясь на завербованных агентов - таких, как Скрипаль, - и всегда гордилась тем, что обеспечивает таким тайным агентам должную защиту.

Однако, если возникнет ощущение, что служба не может защитить своих агентов - даже тех, что находятся на территории Британии, - то МИ-6 станет значительно сложнее выполнять свою работу и вербовать разведчиков.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption После обмена шпионами Скрипаль поселился в Солсбери

Обычно МИ-6 проводит оценку рисков для агентов, которых перевозят в Британию или куда-либо еще. И вероятно, оценка рисков для Скрипаля в 2010 году была разумной, учитывая поведение России на тот момент и тот факт, что бывший офицер ГРУ был обменян.

Однако возникают вопросы относительно того, была ли сделана переоценка рисков, исходя из изменившегося поведения России.

Проблема встает и перед британской контрразведкой - службой безопасности МИ-5.

Основная часть ее ресурсов, по понятным причинам, направлена на борьбу с терроризмом, но уже давно возникают вопросы о том, уделяет ли служба достаточно внимания другой части своей работы - отслеживанию деятельности иностранных разведывательных служб в Великобритании.

Контршпионаж когда-то был основой работы МИ-5, но его масштабы придется существенно нарастить, если служба будет вынуждена в своей работе учитывать возможностью использования иностранными государствами нервно-паралитических веществ для убийства людей на британской земле.