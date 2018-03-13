Отравление Скрипаля - серьезный вызов для МИ-6
Отравление Сергея Скрипаля - серьезный вызов для британских спецслужб. Этот человек был осужден за шпионаж в пользу Британии, помилован, освобожден, а затем подвергся покушению на британской земле. Мотив преступления остается ключевым вопросом следствия.
Считается, что Скрипаль был завербован британскими спецслужбами в 1990-е годы во время службы в ГРУ - Главном разведывательном управлении минобороны России.
В то время он, вероятно, поставлял Британии секретную информацию, в том числе раскрывал личности других агентов, работающих за рубежом.
Скрипаль покинул ГРУ около 2000 года, в 2004-м был арестован, а позже приговорен к тюремному заключению.
После освобождения в 2010 году в результате обмена шпионами Скрипаля должны были допросить британские спецслужбы, однако пока мало признаков того, что он участвовал в серьезной оперативной работе.
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Сообщалось, что в Британии Скрипаль иногда читал лекции о ГРУ. Но вряд ли он мог обладать какой-либо актуальной информацией о работе спецслужбы, поскольку как уволился оттуда почти 20 лет назад, а последние 14 лет провел сначала в тюрьме, а затем в Британии, где получил убежище.
Звучали даже предположения, что Скрипаль каким-то образом связан со знаменитым досье на Дональда Трампа, собранным бывшим сотрудником МИ-6 Кристофером Стилом. Однако источники, близкие к Orbis - компании Стила, - сказали Би-би-си, что у них никогда не было контактов со Скрипалем.
Так что же остается в качестве возможного мотива?
Возможно, месть. Месть тому, кого бывшие коллеги из ГРУ определенно могли считать предателем за передачу секретных данных МИ-6.
А также, возможно, послание тем, кто подумывает заняться тем же.
Послание заключается в том, что в один прекрасный день Россия придет за тобой, где бы ты ни был.
Это тема, к который периодически возвращается Владимир Путин, сам бывший сотрудник спецслужб.
Хотя случай Скрипаля отличается от других подобных - он был формально помилован и освобожден в результате обмена шпионами.
А убивать кого-то после обмена противоречит неписаным законам спецслужб.
Хотя это может быть правдой. При Владимире Путине Россия продемонстрировала готовность расширить границы того, что ранее считалось приемлемым.
То же самое происходит и в киберпространстве.
Здесь Россия, как утверждается, участвовала в кибератаках на французское телевидение и энергосистемы Украины, что выходит далеко за рамки традиционного кибершпионажа.
И даже после обвинений во взломе серверов Демпартии США и электронной почты американских чиновников группа хакеров, связанная с ГРУ, где служил Скрипаль, продолжает свою деятельность, взламывая системы других государств, в том числе Франции и Германии.
Кажется, те, кто стоит за всеми этими действиями, совершенно не беспокоятся о том, что их могут раскрыть и призвать к ответу.
Раньше разведслужбы пытались поддерживать хотя бы "правдоподобное отрицание" причастности к секретным операциям - возможность утверждать, что они не стоят за теми или иными событиями.
Однако российским спецслужбам, как отмечают наблюдатели, достаточно "неправдоподобного отрицания" - даже если их причастность к тому или иному событию кажется очевидной, они просто требуют доказательств обратного и стараются как можно сильнее запутать ситуацию с помощью дезинформации.
Если версия о мести Скрипалю верна, то это вызывает серьезные вопросы к британским спецслужбам.
МИ-6 добывает секреты, полагаясь на завербованных агентов - таких, как Скрипаль, - и всегда гордилась тем, что обеспечивает таким тайным агентам должную защиту.
Однако, если возникнет ощущение, что служба не может защитить своих агентов - даже тех, что находятся на территории Британии, - то МИ-6 станет значительно сложнее выполнять свою работу и вербовать разведчиков.
Обычно МИ-6 проводит оценку рисков для агентов, которых перевозят в Британию или куда-либо еще. И вероятно, оценка рисков для Скрипаля в 2010 году была разумной, учитывая поведение России на тот момент и тот факт, что бывший офицер ГРУ был обменян.
Однако возникают вопросы относительно того, была ли сделана переоценка рисков, исходя из изменившегося поведения России.
Проблема встает и перед британской контрразведкой - службой безопасности МИ-5.
Основная часть ее ресурсов, по понятным причинам, направлена на борьбу с терроризмом, но уже давно возникают вопросы о том, уделяет ли служба достаточно внимания другой части своей работы - отслеживанию деятельности иностранных разведывательных служб в Великобритании.
Контршпионаж когда-то был основой работы МИ-5, но его масштабы придется существенно нарастить, если служба будет вынуждена в своей работе учитывать возможностью использования иностранными государствами нервно-паралитических веществ для убийства людей на британской земле.