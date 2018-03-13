Нефтяник и бойскаут. Впоминая карьеру Рекса Тиллерсона
В Вашингтоне ни для кого не было секретом, что теперь уже бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон испытывал сложности в общении с президентом Дональдом Трампом задолго до своего увольнения.
В октябре Трамп раскритиковал Тиллерсона за попытки наладить диалог с Северной Кореей, заявив в своем "Твиттере", что тот "тратит время на маленького человека-ракету".
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В том же месяце Тиллерсон опроверг слухи о своем возможном грядущем увольнении, собрав пресс-конференцию, которую транслировали все американские телеканалы.
Однако примечательно, что при этом Тиллерсон не стал оспаривать сообщений о том, что он якобы употребил в адрес президента слово "идиот", о чем рассказал американский телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации. На прямой вопрос об этом госсекретарь ответил уклончиво, назвав весь скандал "мелкими глупостями".
Через неделю Тиллерсон заявил, что мог бы набрать больше очков, чем Трамп, в тесте на умственные способности.
Пять месяцев спустя их рабочие отношения неожиданно закончились. Спустя день после того как Тиллерсон внезапно прервал визит в Африку, Трамп сообщил в "Твиттере", что новым главой Госдепартамента станет директор ЦРУ Майк Помпео.
В Госдепе говорят, что Тиллерсон сам узнал о своем увольнении из "Твиттера" Трампа. Еще в пятницу глава аппарата Белого дома Джон Келли позвонил ему и сказал, чтобы тот ждал президентский твит, который будет касаться его, пишет агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников. Однако Келли не уточнил, о чем именно будет твит или когда он будет опубликован.
Язык жестов
Выдвигая Тиллерсона на пост госсекретаря в декабре 2016 года, Трамп осыпал нового главу американской дипломатии похвалами. В частности, он называл Тиллерсона "одним из немногих действительно великих бизнесменов в мире".
И хотя Трамп и Тиллерсон старались не критиковать друг друга на публике, вскоре появились сообщения о том, что между ними есть разногласия.
Как сообщали СМИ, Тиллерсона привели в шок знания Трампа в области международной политики. Президент якобы никак не мог понять ее основ.
Трампа, с другой стороны, раздражали жесты Тиллерсона на переговорах, сообщали СМИ. Как писала New York Times, когда Тиллерсон был несогласен с решениями начальника, он закатывал глаза и начинал оседать на стуле.
За время своей работы на посту главного дипломата США, Тиллерсон стал свидетелем беспрецедентного исхода американских дипломатов из Госдепартамента.
Бывшая глава Госдепа Медлен Олбрайт, проработавшая на этом посту с 1997 по 2001 годы, говорила, что дипломаты уходят "с умопомрачительной скоростью", и называла кадровый дефицит в Госдепе "чрезвычайной ситуацией для национальной безопасности".
Тиллерсон комментировал увольнения, заявляя, что они укладываются в его план "реорганизации ведомства" и соответствуют обещаниям президента "осушить болото" вашингтонской демократии.
Он называл реорганизацию департамента одним из самых значимых своих достижений.
Нефтяник и бойскаут
Большую часть своей жизни до назначения главой Госдепа 65-летний Тиллерсон проработал в одной из крупнейших нефтяных компаний мира - ExxonMobil.
Со временем Тиллерсон дорос до поста главы компании, параллельно став президентом движения бойскаутов США.
Тиллерсон уже готовился вскоре выйти на пенсию, когда президент США предложил ему одну из главных ролей в своей администрации.
Выдвижение Тиллерсона на пост совпало с объявлением американских спецслужб о подозрениях в адрес России по поводу возможного вмешательства Москвы в президентские выборы.
Сам Тиллерсон - лауреат российского Ордена дружбы, врученного ему после заключения нескольких многомиллиардных сделок с "Роснефтью" в 2013 году. Кроме того, по некоторым данным, Тиллерсон близко дружит с главой компании Игорем Сечиным.
В ходе слушаний в сенате перед назначением Тиллерсону пришлось ответить на множество вопросов о своих связях с Россией.
Тиллерсон получил одобрение сената на федеральную должность, но лишь с небольшим перевесом: только несколько демократов проголосовало за его назначение главой Госдепа.
Перед визитом в Москву Тиллерсон обильно критиковал действия Кремля в Сирии, однако высказался против международных санкций, наложенных на Москву из-за аннексии Крыма.
С журналистами из пула Госдепа у Тиллерсона не сложилось близких отношений. В ходе своего первого официального визита в Азию в марте Тиллерсон разрешил сопровождать себя только одному репортеру консервативного издания.
"Я не слишком плотно общаюсь с прессой. Лично мне это не нужно", - сказал тогда Тиллерсон в беседе с репортером.
Теперь Тиллерсон - женатый отец четверых детей с состоянием, оцениваемым в 325 млн долларов, - сможет насладиться спокойной пенсией на своем ранчо в Техасе.