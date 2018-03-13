Нефтяник и бойскаут. Впоминая карьеру Рекса Тиллерсона

Правообладатель иллюстрации AFP / Getty Images Image caption Рекс Тиллерсон пришел в Госдепартамент из ведущей нефтяной компании ExxonMobil

В Вашингтоне ни для кого не было секретом, что теперь уже бывший госсекретарь США Рекс Тиллерсон испытывал сложности в общении с президентом Дональдом Трампом задолго до своего увольнения.

В октябре Трамп раскритиковал Тиллерсона за попытки наладить диалог с Северной Кореей, заявив в своем "Твиттере", что тот "тратит время на маленького человека-ракету".

В том же месяце Тиллерсон опроверг слухи о своем возможном грядущем увольнении, собрав пресс-конференцию, которую транслировали все американские телеканалы.

Однако примечательно, что при этом Тиллерсон не стал оспаривать сообщений о том, что он якобы употребил в адрес президента слово "идиот", о чем рассказал американский телеканал NBC со ссылкой на источники в американской администрации. На прямой вопрос об этом госсекретарь ответил уклончиво, назвав весь скандал "мелкими глупостями".

Через неделю Тиллерсон заявил, что мог бы набрать больше очков, чем Трамп, в тесте на умственные способности.

Пять месяцев спустя их рабочие отношения неожиданно закончились. Спустя день после того как Тиллерсон внезапно прервал визит в Африку, Трамп сообщил в "Твиттере", что новым главой Госдепартамента станет директор ЦРУ Майк Помпео.

В Госдепе говорят, что Тиллерсон сам узнал о своем увольнении из "Твиттера" Трампа. Еще в пятницу глава аппарата Белого дома Джон Келли позвонил ему и сказал, чтобы тот ждал президентский твит, который будет касаться его, пишет агентство Ассошиэйтед пресс со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников. Однако Келли не уточнил, о чем именно будет твит или когда он будет опубликован.

Язык жестов

Выдвигая Тиллерсона на пост госсекретаря в декабре 2016 года, Трамп осыпал нового главу американской дипломатии похвалами. В частности, он называл Тиллерсона "одним из немногих действительно великих бизнесменов в мире".

И хотя Трамп и Тиллерсон старались не критиковать друг друга на публике, вскоре появились сообщения о том, что между ними есть разногласия.

Как сообщали СМИ, Тиллерсона привели в шок знания Трампа в области международной политики. Президент якобы никак не мог понять ее основ.

Трампа, с другой стороны, раздражали жесты Тиллерсона на переговорах, сообщали СМИ. Как писала New York Times, когда Тиллерсон был несогласен с решениями начальника, он закатывал глаза и начинал оседать на стуле.

Media playback is unsupported on your device Тиллерсон о России и Донбассе

За время своей работы на посту главного дипломата США, Тиллерсон стал свидетелем беспрецедентного исхода американских дипломатов из Госдепартамента.

Бывшая глава Госдепа Медлен Олбрайт, проработавшая на этом посту с 1997 по 2001 годы, говорила, что дипломаты уходят "с умопомрачительной скоростью", и называла кадровый дефицит в Госдепе "чрезвычайной ситуацией для национальной безопасности".

Тиллерсон комментировал увольнения, заявляя, что они укладываются в его план "реорганизации ведомства" и соответствуют обещаниям президента "осушить болото" вашингтонской демократии.

Он называл реорганизацию департамента одним из самых значимых своих достижений.

Нефтяник и бойскаут

Большую часть своей жизни до назначения главой Госдепа 65-летний Тиллерсон проработал в одной из крупнейших нефтяных компаний мира - ExxonMobil.

Со временем Тиллерсон дорос до поста главы компании, параллельно став президентом движения бойскаутов США.

Тиллерсон уже готовился вскоре выйти на пенсию, когда президент США предложил ему одну из главных ролей в своей администрации.

Выдвижение Тиллерсона на пост совпало с объявлением американских спецслужб о подозрениях в адрес России по поводу возможного вмешательства Москвы в президентские выборы.

Сам Тиллерсон - лауреат российского Ордена дружбы, врученного ему после заключения нескольких многомиллиардных сделок с "Роснефтью" в 2013 году. Кроме того, по некоторым данным, Тиллерсон близко дружит с главой компании Игорем Сечиным.

В ходе слушаний в сенате перед назначением Тиллерсону пришлось ответить на множество вопросов о своих связях с Россией.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Тиллерсон (слева) во время работы нефтяником не раз встречался с Владимиром Путиным

Тиллерсон получил одобрение сената на федеральную должность, но лишь с небольшим перевесом: только несколько демократов проголосовало за его назначение главой Госдепа.

Перед визитом в Москву Тиллерсон обильно критиковал действия Кремля в Сирии, однако высказался против международных санкций, наложенных на Москву из-за аннексии Крыма.

С журналистами из пула Госдепа у Тиллерсона не сложилось близких отношений. В ходе своего первого официального визита в Азию в марте Тиллерсон разрешил сопровождать себя только одному репортеру консервативного издания.

"Я не слишком плотно общаюсь с прессой. Лично мне это не нужно", - сказал тогда Тиллерсон в беседе с репортером.

Теперь Тиллерсон - женатый отец четверых детей с состоянием, оцениваемым в 325 млн долларов, - сможет насладиться спокойной пенсией на своем ранчо в Техасе.