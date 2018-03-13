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Компания, которая финансируется одним из основателей Google Ларри Пейджем, продемонстрировала прототип беспилотного электросамолета с возможностью вертикального взлета и посадки, который способен развивать скорость до 180 км в час.

Аппарат, получивший название "Кора", имеет дальность полета в 100 км после каждой подзарядки батарей.

На сайте компании Kitty Hawk говорится, что аппарат был разработан в Новой Зеландии. Он будет иметь автоматическое управление с возможностью вмешательства человека.

Правительство Новой Зеландии поддержало разработчиков, так как стремится к снижению выбросов парниковых газов в атмосферу.

"В Новой Зеландии мы проводим радикальную политику по снижению до нуля выбросов парниковых газов к 2050 году", - заявила министр науки доктор Меган Вудс.

Компания сообщила, что поддерживает контакт с регулирующими органами в Новой Зеландии, однако отказалась назвать дату начала эксплуатации летательного аппарата.

В настоящее время разрабатывается множество разновидностей аппаратов вертикального взлета и посадки на электротяге, но "Кора" обладает рядом интересных свойств.

"Вертикальный взлет и затем переход к горизонтальному полету с помощью крыльев является непростым проектным решением, - говорит Стив Райт, профессор авиастроение в университете западной Англии. - Такие конструкции известны давно, но это не делает их простыми. А применение электротяги особенно впечатляет".

Крупное достижение

Однако он считает, что отсутствие достаточно ёмких электробатарей является сдерживающим фактором.

"В течение 150 лет инженеры использовали в качестве топлива углеводороды - бензин и керосин, - потому что они позволяют концентрировать в малом объеме колоссальные количества энергии", - говорит профессор Райт.

"Они мечтают о батарее, которая могла бы запасать в 10-15 раз больше энергии, чем существующие", - продолжает он.

"По этой причине у "Коры" такой небольшой радиус полета, но это не страшно, потому что в будущем ее будут использовать в районах густой городской застройки".

Однако на практике беспилотные аппараты такого типа пока не получили распространения.

В январе на технической выставке CES был отменен из-за дождя испытательный полет аппарата SureFly, предназначенного для перевозки пассажиров. Дубай собирался ввести в строй службу беспилотных авиатакси еще к июлю 2017 года, однако это так и не было сделано.

В сентябре фирма Volocopter, которая разрабатывала такие аппараты, заявила, что первые авиатакси появятся в течение пяти лет.