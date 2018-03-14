История футбольных бойкотов. Британцы не поедут в Россию, а кто еще это делал и почему?

Правообладатель иллюстрации Jack Taylor Image caption Британия дала России два дня на то, чтобы дать объяснения в связи с отравлением в Солсбери

Выступая в среду в парламенте, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сказала, что британские официальные лица, а также члены королевской семьи намерены бойкотировать чемпионат мира, который в этом году пройдет в России.

Это лишь одна из мер, которые Британия намерена предпринять в отношении России в ответ на отравление бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Установлено, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом, и по-прежнему находятся в реанимации в критическом состоянии.

Призывы бойкотировать чемпионат мира по футболу в России зазвучали в некоторых британских СМИ сразу после вопиющего происшествия в английском городке Солсбери.

"Как мы теперь сможем поехать на ЧМ Путина?" - спрашивала в своем заголовке ежедневная газета Daily Mail. Бойкотировать турнир в России сразу призвал и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

И вот решение принято. Правда, следует подчеркнуть, что оно касается только официальной делегации, а не национальной сборной.

Но даже если бы в Россию отказались ехать сами игроки, это был бы не первый раз, когда прошедшая отборочный тур команда снялась с финальной стадии чемпионата.

Уругвай - 1934 год

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Первый в истории чемпионат мира, прошедший в Уругвае в 1930 году, выиграли хозяева-уругвайцы. Затем до 1950 года они не принимали участие в мировых первенствах, а в 1950-м снова победили

Начало истории футбольных бойкотов положили победители самого первого чемпионата мира - уругвайцы. В 1930 году они заняли первое место в турнире, проходившем у них на родине, но отказались от попытки защитить титул на следующем ЧМ.

Турнир 1934 года проходил в Италии. Отказавшись от участия, уругвайцы выразили недовольство тем, что на их домашний чемпионат приехало недостаточно европейских команд.

По сей день сборная Уругвая остается единственным чемпионом, не попытавшимся защитить титул.

Сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии проигнорировали три первых в истории чемпионата мира - 1930, 1934 и 1938 годов. Британские футбольные функционеры заявили тогда, что их домашний чемпионат гораздо лучше любого турнира, организованного FIFA. А представитель Британии в FIFA назвал тогда идею проведения мирового чемпионата насмешкой.

Аргентина -1938 год

Правообладатель иллюстрации STAFF Image caption На чемпионате мира во Франции победила сборная Италии. Такое доминирование европейцев в футболе вызвало недовольство во многих странах, особенно в Аргентине

В 1938 году сборная Уругвая снова проигнорировала ЧМ, проводившийся в Европе, на этот раз во Франции. Тогда их поддержала Аргентина, которой не понравилось, что второй раз подряд турнир проводится на европейском континенте.

Аргентинцы думали, что право проведения ЧМ будут поровну делить Южная Америка и Европа, и турнир 1938 года рассчитывали провести у себя. Поэтому когда страной-хозяйкой была объявлена Франция, аргентинцы громко протестовали и отказались от участия.

Потом, правда, они подали заявку на восстановление в списке участников, получили одобрение, но затем повторно снялись с соревнований.

Индия - 1950 год

Правообладатель иллюстрации Central Press Image caption Сборная Индии отказалась от участия в ЧМ не из-за обуви, хотя такая легенда живет в футбольном мире

Отказ сборной Индии от участия в ЧМ 1950 года породил целый миф. Считалось, что индийские футболисты отказались от турнира из-за того, что им не позволили играть босиком.

На Олимпийских играх 1948 года они, действительно, играли босиком (или в носках) и показали хороший результат. Это был момент настоящей национальной гордости. Кроме того, Игры в Лондоне стали первыми международными соревнованиями, в которых Индия принимала участие после обретения независимости от Великобритании.

В рамках чемпионата мира 1950 года, проводившегося в Бразилии, предусматривалось участие одной команды из Азии, и FIFA предложила сборным Индии, Индонезии, Филиппин и Бирмы разыграть между собой путевку на турнир.

Три последние команды отказались, и Индия автоматически квалифицировалась на ЧМ, но вскоре и она отказалась. Тогда FIFA действительно не согласилась с условием сборной играть босиком, что и породило легенду. Однако проведенное газетой LA Times расследование показало, что индийские спортивные чиновники просто-напросто считали чемпионат мира недостаточно важным спортивным событием, чтобы из-за него суетиться.

С тех пор сборной Индии ни разу не удалось пройти отборочный турнир на ЧМ.

В том же 1950 году место в финальной сетке ЧМ было предложено сборной Шотландии, но она также отказалась ехать в Бразилию. Шотландцы говорили, что поедут только, если выиграют чемпионат Англии, но в финальном матче уступили англичанам и не захотели ехать на мировое первенство.

Турция, Индонезия, Египет, Судан - 1958 год

Правообладатель иллюстрации STAFF Image caption Благодаря победе над сборной Израиля, Уэльс попал на ЧМ 1958 года в Швеции и встретился на поле с командой Бразилии. На фото - 17-летний Пеле

Отборочный этап в преддверии чемпионата мира 1958 года сопровождался серьезными проблемами, большая часть которых была обусловлена участием в нем сборной Израиля.

На тот момент Израиль классифицировался как команда из Азии и должен был играть матчи квалификации со сборными стран Азии и Африки. Но Турция, Индонезия, Египет и Судан (именно в таком порядке) отказались играть с израильтянами по политическим соображениям.

Ситуация не решена и по сей день: власти Ирана, например, запрещают своим спортсменам в любом виде спорта выступать на одной площадке с израильскими атлетами. Один из последних случаев произошел в ноябре прошлого года на чемпионате мира по вольной борьбе в Польше. Иранец Алиреза Карими-Махиани признался, что специально проиграл схватку россиянину Алихану Жабраилову, чтобы в следующем раунде не попасть на борца из Израиля.

Но вернемся к ЧМ 1958 года: тогда израильские футболисты получили путевку на турнир среди всех команд Азии, ни разу не ударив по мячу. Однако правила FIFA запрещают любой команде кроме сборной страны-хозяйки квалифицироваться на чемпионат, не сыграв хотя бы один матч.

Поэтому был назначен специальный стыковой матч между Израилем и одной из вторых команд в группах УЕФА, которой оказалась сборная Уэльса. Израиль проиграл, и Уэльс в первый и пока единственный раз в истории прошел в финальную стадию чемпионата мира.

Африка - 1966 год

Image caption Официальное письмо руководства Кубка африканских наций FIFA

В 1966 году от участия в чемпионате мира в Англии отказался целый континент. В январе 1964-го FIFA постановила, что 16 финалистов ЧМ должны включать 10 команд из Европы, в том числе хозяйку турнира Англию, 4 команды из Латинской Америки, одну из региона Центральной Америки и Карибских островов. А за последнее место в финальной стадии должны были бороться команды сразу из трех конфедераций - Африки, Азии и Океании.

Футбольные чиновники Африки посчитали, что это крайне несправедливо. Особенно на фоне того, что ради возможности участвовать в отборе на ЧМ Кубок африканских наций дисквалифицировал сборную ЮАР, после установления там режима апартеида.

В октябре 1964 года все 15 сборных африканского континента отказались от участия в отборочном турнире. Самым большим ударом это оказалось для команды Ганы.

Гана становилась чемпионом Африки в 1963 и 1965 годах, в тот период имела очень сильную сборную и хорошие шансы на мощное выступление на ЧМ. Некоторые специалисты даже полагают, что ганцы могли бы стать чемпионами мира.

СССР - 1974 год

Правообладатель иллюстрации MARTIN BERNETTI Image caption Этот мемориал посвящен тем, кто был казнен на стадионе "Сантьяго" в 1973 году

Несмотря на то, что сборная СССР никогда не выигрывала чемпионаты мира, в 1960-70 годы она была очень сильной, а голкипер Лев Яшин вообще вошел в историю мирового футбола как один из лучших вратарей всех времен.

В разгар холодной войны команда не попала в финальную стадию проводившегося в ФРГ чемпионата мира, отказавшись от матча против сборной Чили в отборочном туре.

Годом ранее, в 1973-м, в результате военного переворота к власти в Чили пришел Аугусто Пиночет, и на стадионе "Сантьяго", там, где впоследствии и должен был проходить матч между Чили и СССР, были казнены активисты левого движения.

Руководство Советского Союза обратилось к FIFA с просьбой хотя бы перенести матч на любой другой стадион. Когда в этом было отказано, сборная СССР отказалась лететь на игру.

При этом матч все равно состоялся: чилийские футболисты вышли на поле, в несколько пасов вошли в штрафную несуществующего противника и забили гол в пустые ворота. В тот же момент раздался свисток судьи, возвещающий окончание матча.

Англия, Шотландия, Северная Ирландия - 1982 год

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фолклендская война закончилась незадолго до того, как сборная Англии вышла на поле чемпионата мира

В преддверии чемпионата мира 1982 года в Испании власти Великобритании вели напряженные переговоры с FIFA, опасаясь, что сборная Англии на каком-то этапе должна будет играть против Аргентины.

Шла Фолклендская война - борьба между Аргентиной и Великобританией за две британские заморские территории в Южной Атлантике. Британский кабинет во главе с Маргарет Тэтчер опасался неизбежных беспорядков на улицах, если бы сборные противоборствующих стран сошлись на поле.

Министр по делам спорта того времени Майкл Хезелтайн, впоследствии ставший министром обороны Великобритании, решил тогда, что "у правительства нет полномочий запрещать спортивные контакты", но добавил, что футбольные функционеры дали понять, что "откликнутся на призыв правительства к бойкоту".

Фолклендская война закончилась в день открытия чемпионата мира. Все три британские команды - Англии, Шотландии и Северной Ирландии приехали на турнир, но выбыли на ранних стадиях, избежав потенциальной возможности встретиться с Аргентиной в плей-офф.