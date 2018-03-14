"Вдруг стало страшно за нашу Землю": Китай скорбит о Стивене Хокинге
Мир скорбит по британскому физику Стивену Хокингу, скончавшемуся в возрасте 76-ти лет. Особое отношение к нему питали в Китае, куда знаменитый популяризатор науки нередко наведывался с лекциями.
"Он будет блуждать по просторам Вселенной и ее галактикам и когда-нибудь снова станет ее самой яркой звездой", - написал один из его почитателей в китайской социальной сети микроблогов Weibo.
"Он принадлежит звездам и теперь вернулся домой", - выразился другой.
Многие в Китае выросли на его основополагающей книге "Краткая история времени", чьи тиражи на китайском языке уступают только английским.
Особый пиетет
О его визите в Китай в 2006 году газеты писали с придыханием, сравнивая великого ученого и излучаемое им обаяние с актером Томом Крузом.
В 2016 году Хокинг вступил в сообщество Weibo, приветствовав "своих друзей в Китае". В ответ миллионы фолловеров присоединились к аккаунту физика.
Профессора Хокинга, естественно, знали и любили во всем мире, но ничто не может сравниться с тем пиететом, с которым к нему относились в Китае.
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В китайской культуре, где ценятся трудолюбие и высокая рабочая этика, ученые и люди науки традиционно вызывают большое уважение.
"Все мы восхищаемся его творческой энергией и духом исследователя, несмотря на чрезвычайно тяжелые физические обстоятельства", - сказал Би-би-си профессор Ши-Тунь Юа из университета Цинхуа в Пекине.
Профессор Юа, помогавший организовать приезд Стивена Хокинга в КНР, добавляет: "Он был очень дружелюбным человеком и мог объяснить физику кому угодно. Его улыбка всех располагала...китайцы очень благодарны ему за его посещения".
Неожиданный пример для подражания
Визит профессора Хокинга совпал по времени с периодом, когда Китай начал наращивать свои амбиции в области науки и освоения космоса, и так внезапно возникла ролевая модель - идеальная в глазах китайских властей.
"У Хокинга в Китае статус чуть ли не суперзвезды, а китайское правительство учит, что научные достижения крайне важны для будущего страны", - написано в одном из материалов, опубликованных в государственных СМИ в 2006 году.
Также помогало и то, что Хокинг почти не критиковал Китай и был рад подыграть публике.
"Я люблю китайскую культуру, китайскую еду, а больше всего - китайских женщин. Они очень красивые", - сказал Хокинг во время своего последнего визита и похвалил китайцев за то, что они "такие умные, трудолюбивые и многого достигли в науке и технологиях".
А совсем недавно он потрафил юному поколению, когда стал вести в интернете диалог с другой звездой Weibo - солистом популярной мальчиковой группы TFBoys Кэрри Ваном.
В ноябре 2017 года Ван спросил Хокинга о межзвездных переселениях, и профессор Хокинг похвалил его за то, что тот задал "такой прекрасный вопрос".
После известия о смерти ученого Ван написал в соцсетях: "Вы всегда будете среди звезд во Вселенной. Ваше учение оставит неизгладимый след в моем сердце".
Тем не менее в последние годы профессор Хокинг неоднократно позволял себе и критические высказывания, в основном по поводу того, что больше всего его волновало - развития искусственного интеллекта.
Во время видеомоста с аудиторией в Пекине он предупредил Китай о том, что ИИ набирает силу, и призвал "делать все возможное для того, чтобы развитие робототехники в КНР было на пользу окружающей среде".
Китай - один из ведущих разработчиков технологий искусственного интеллекта, в особенности технологии распознавания лиц, чтобы обнаружить преступника и заодно приглядывать за населением.
"Без него страшно"
Профессор искренне верил в Китай, а в особенности в китайскую молодежь, и нередко общался с ними напрямую через Weibo.
В 2016 году Хокинг опубликовал специальное обращение в поддержку китайских студентов, которые должны были сдавать китайский ЕГЭ, и пожелал им "ничего не бояться".
Отвечая на вопрос Кэрри Вана, он похвалил миллениалов за их любознательность и заботу о будущем. "Я надеюсь, что по мере того, как вы будете осваивать науку и развивать другие идеи, ваша любознательность и уверенность в своих силах вас не оставят", - написал Хокинг.
А в одной из последних записей на Weibo он поблагодарил миллионы своих фолловеров: "Возможность пообщаться здесь со всеми вами - крайне поучительный опыт. Я с удовольствием предвкушаю те достижения в науке и в освоении космоса, которых добьется китайский народ с его способностями и пытливостью".
Очевидная любовь со стороны профессора Хокинга к Китаю, вероятно, только усилила то чувство потери, которое переживает теперь молодое поколение китайцев.
Среди наиболее трогательных слов прощания, написанных в его адрес пользователями соцсетей и отмеченных государственными СМИ, были, например, такие:
"Родился в земной пыли, вернулся к звездам на небо. Я впервые услышал об ученом, когда учился в средней школе. Он поведал мне о несокрушимой и легендарной стойкости, присущей человечеству. Он также раскрыл для меня тайны черных дыр Вселенной. Я слушал его пророчества, я верил в его научные открытия. Этот человек исчез с нашей Земли, он отправился исследовать Вселенную, к которой он так стремился. Счастливого пути, Стивен Хокинг!"
"Мне страшно, - написал другой его поклонник. - Вдруг стало страшно за нашу Землю".