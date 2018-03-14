"Вдруг стало страшно за нашу Землю": Китай скорбит о Стивене Хокинге

Правообладатель иллюстрации China Photos/Getty Images Image caption 18 июня 2006 года Стивен Хокинг побывал в храмово-монастырском комплексе Храм Неба в Пекине

Мир скорбит по британскому физику Стивену Хокингу, скончавшемуся в возрасте 76-ти лет. Особое отношение к нему питали в Китае, куда знаменитый популяризатор науки нередко наведывался с лекциями.

"Он будет блуждать по просторам Вселенной и ее галактикам и когда-нибудь снова станет ее самой яркой звездой", - написал один из его почитателей в китайской социальной сети микроблогов Weibo.

"Он принадлежит звездам и теперь вернулся домой", - выразился другой.

Многие в Китае выросли на его основополагающей книге "Краткая история времени", чьи тиражи на китайском языке уступают только английским.

Особый пиетет

Правообладатель иллюстрации Weibo Image caption Тысячи человек подписались на аккаунт Стивена Хокинга в китайской соцсети Weibo

О его визите в Китай в 2006 году газеты писали с придыханием, сравнивая великого ученого и излучаемое им обаяние с актером Томом Крузом.

В 2016 году Хокинг вступил в сообщество Weibo, приветствовав "своих друзей в Китае". В ответ миллионы фолловеров присоединились к аккаунту физика.

Профессора Хокинга, естественно, знали и любили во всем мире, но ничто не может сравниться с тем пиететом, с которым к нему относились в Китае.

В китайской культуре, где ценятся трудолюбие и высокая рабочая этика, ученые и люди науки традиционно вызывают большое уважение.

"Все мы восхищаемся его творческой энергией и духом исследователя, несмотря на чрезвычайно тяжелые физические обстоятельства", - сказал Би-би-си профессор Ши-Тунь Юа из университета Цинхуа в Пекине.

Профессор Юа, помогавший организовать приезд Стивена Хокинга в КНР, добавляет: "Он был очень дружелюбным человеком и мог объяснить физику кому угодно. Его улыбка всех располагала...китайцы очень благодарны ему за его посещения".

Неожиданный пример для подражания

Правообладатель иллюстрации Weibo Image caption Картинка на Weibo со знаменитым креслом профессора Хокинга и надписью: "Счастливого пути тебе, пребывающему в параллельном мире".

Визит профессора Хокинга совпал по времени с периодом, когда Китай начал наращивать свои амбиции в области науки и освоения космоса, и так внезапно возникла ролевая модель - идеальная в глазах китайских властей.

"У Хокинга в Китае статус чуть ли не суперзвезды, а китайское правительство учит, что научные достижения крайне важны для будущего страны", - написано в одном из материалов, опубликованных в государственных СМИ в 2006 году.

Также помогало и то, что Хокинг почти не критиковал Китай и был рад подыграть публике.

"Я люблю китайскую культуру, китайскую еду, а больше всего - китайских женщин. Они очень красивые", - сказал Хокинг во время своего последнего визита и похвалил китайцев за то, что они "такие умные, трудолюбивые и многого достигли в науке и технологиях".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Книга Хокинга "Краткая история времени" много лет является бестселлером в КНР

А совсем недавно он потрафил юному поколению, когда стал вести в интернете диалог с другой звездой Weibo - солистом популярной мальчиковой группы TFBoys Кэрри Ваном.

В ноябре 2017 года Ван спросил Хокинга о межзвездных переселениях, и профессор Хокинг похвалил его за то, что тот задал "такой прекрасный вопрос".

После известия о смерти ученого Ван написал в соцсетях: "Вы всегда будете среди звезд во Вселенной. Ваше учение оставит неизгладимый след в моем сердце".

Тем не менее в последние годы профессор Хокинг неоднократно позволял себе и критические высказывания, в основном по поводу того, что больше всего его волновало - развития искусственного интеллекта.

Во время видеомоста с аудиторией в Пекине он предупредил Китай о том, что ИИ набирает силу, и призвал "делать все возможное для того, чтобы развитие робототехники в КНР было на пользу окружающей среде".

Китай - один из ведущих разработчиков технологий искусственного интеллекта, в особенности технологии распознавания лиц, чтобы обнаружить преступника и заодно приглядывать за населением.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Профессор Хокинг признался в 2006 году, что ему очень нравятся китаянки

"Без него страшно"

Профессор искренне верил в Китай, а в особенности в китайскую молодежь, и нередко общался с ними напрямую через Weibo.

В 2016 году Хокинг опубликовал специальное обращение в поддержку китайских студентов, которые должны были сдавать китайский ЕГЭ, и пожелал им "ничего не бояться".

Отвечая на вопрос Кэрри Вана, он похвалил миллениалов за их любознательность и заботу о будущем. "Я надеюсь, что по мере того, как вы будете осваивать науку и развивать другие идеи, ваша любознательность и уверенность в своих силах вас не оставят", - написал Хокинг.

А в одной из последних записей на Weibo он поблагодарил миллионы своих фолловеров: "Возможность пообщаться здесь со всеми вами - крайне поучительный опыт. Я с удовольствием предвкушаю те достижения в науке и в освоении космоса, которых добьется китайский народ с его способностями и пытливостью".

Очевидная любовь со стороны профессора Хокинга к Китаю, вероятно, только усилила то чувство потери, которое переживает теперь молодое поколение китайцев.

Среди наиболее трогательных слов прощания, написанных в его адрес пользователями соцсетей и отмеченных государственными СМИ, были, например, такие:

"Родился в земной пыли, вернулся к звездам на небо. Я впервые услышал об ученом, когда учился в средней школе. Он поведал мне о несокрушимой и легендарной стойкости, присущей человечеству. Он также раскрыл для меня тайны черных дыр Вселенной. Я слушал его пророчества, я верил в его научные открытия. Этот человек исчез с нашей Земли, он отправился исследовать Вселенную, к которой он так стремился. Счастливого пути, Стивен Хокинг!"

"Мне страшно, - написал другой его поклонник. - Вдруг стало страшно за нашу Землю".