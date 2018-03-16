Российская молодёжь о Хокинге: он помогает поднимать глаза в небо

Правообладатель иллюстрации Rex Features Image caption Признаки бокового амиотрофического склероза начали проявляться у Хокинга в университете

Весь мир откликнулся на смерть, вероятно, известнейшего британского физика современности Стивена Хокинга глубокими соболезнованиям. Что думают об ученом молодые россияне?

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг стал одним из самых уважаемых и известных ученых своего времени, несмотря на тяжелое нейродегенеративное заболевание. Он умер у себя дома в Кембридже, в возрасте 76 лет в среду, 14 марта - как поспешили заметить в соцсетях, это произошло в день рождения Альберта Эйнштейна и числа Пи.

Его книга "Краткая история времени", изданная в 1988 году, стала мировым бестселлером.

За 20 лет было продано более 10 миллионов экземпляров, хотя Хокингу было известно, что ее окрестили "самой популярной книгой, которую никогда не читали".

Для многих молодых ученых во всем мире британский физик стал примером, а его жизнь - источником вдохновения. Русская служба Би-би-си пообщалась с молодыми российскими учеными и специалистами, которых новость о смерти Хокинга не оставила равнодушными.

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Иван Утешев, педагог-организатор Физтех-Лицея имени Капицы, студент факультета общей и прикладной физики МФТИ:

Далеко не каждый учёный способен объяснить простыми словами дисциплину, строгое описание которой выходит далеко за рамки университетского курса. Особенные проблемы возникают у теоретических физиков - они каждый день работают с невозможными объектами. У них особый склад ума.

Стивен Хокинг - один из немногих представителей научного сообщества, сломавших внутреннюю академическую стену и раскрывших обывателям часть физической красоты. Хотя помнить его мы будем не только за это, но и за исключительную силу воли. Силу, которая позволила ему дожить до столь почтенного возраста и оставить такое наследие.

Сэр Хокинг, благодарим Вас за науку.

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Артём Севоян, ведущий специалст-эксперт Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства экономического развития России, магистрант НИУ ВШЭ:

Весть о том, что Стивен Хокинг ушел из жизни немного потрясла меня. На это есть много причин.

Прежде всего труды и знания этого человека достаточно сильно повлияли на мое восприятие мира. Когда я только начал погружаться в мир этого выдающегося человека, то было сложно оторваться. С той простотой, какой мы разливаем суп по тарелкам, с такой же лёгкостью Стивен заставлял задуматься над каждым вопросом мироздания.

Благодаря ему я понял, что правды единой нет нигде, есть лишь теория, которая хорошо описывает окружающий нас мир. И это касается не только движений частиц в микромире, но так же и любого общественного вопроса, будь то право или религия.

И что самое важное, что Стивен Хокинг доказывал всю свою жизнь, что является решающим в моем восприятия мира: жизнь - это выбор. Выбор сподвиг его пойти в университет, стать учёным, несмотря на все преграды продолжать заниматься наукой.

Стивен Хокинг доказательство того, что выбирающий человек может достичь того, что он хочет, веруя в свою теорию.

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Наталья Иванова, выпускница МПГУ имени Ленина по специальности "Педагог немецкого языка", рекламное агентство Initiative, ADV Group:

Стивен Хокинг не только открыл нам глаза на мир, в котором мы живем и которого совсем не знаем, но и своим примером показал, что у человека безграничные возможности и что сила духа всегда будет преобладать над силой физического тела.

Он знал больше, чем каждый из нас, он пережил больше, чем многие, но его ничто не сломило и это повод задуматься над своей судьбой и над своим представлением о мире, в котором мы живем.

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Кирилл Иванов, студент и руководитель информационного отдела студенческого самоуправления факультета общей и прикладной физики МФТИ:

Это очень и очень печальная новость - умер великий Стивен Хокинг.

Мы часто слышим истории о том, как инвалиды добиваются каких-то значимых успехов. И да, наверное, можно сказать, что история Стивена Хокинга - всего лишь одна из них. С таким мнением можно согласиться, однако я позволю себе выделить Хокинга из многих.

Конечно, любой "физтех" или хоть как-то интересующийся физикой и нашей Вселенной человек слышал о Стивене во многом благодаря его популяризаторской деятельности и замечательным книгам, которые очень сильно вдохновили и меня в школьные годы.

Подобная деятельность очень важна, ведь представьте только, сколько открытий уже было совершено и сколько наверняка будет совершено просто потому, что будущих ученых вдохновил Стивен Хокинг своим примером и желанием поделиться "большой наукой" с окружающими. Я бесконечно уважаю его в первую очередь именно за это. Судя по его популярности в масскульте, не я один.

Конечно, не стоит забывать, что он был и настоящим ученым, совершившим несколько действительно великих и фундаментальных открытий в своей области. И тот, кто кривляется: "Мол, Стивен Хокинг просто написал красивую книжечку для школьников и домохозяек", - глубоко неправ. Ушел в мир иной не только популяризатор науки, но и по-настоящему светлый ум.

Летом 2016 года мне довелось пообщаться с коллегой Стивена, профессором из Кембриджа, которая с горящими глазами рассказала об опыте общения с этим удивительным человеком, и она подчеркнула его невероятное чувство юмора и вечный позитив: "Это надо видеть, с каким пафосом он вкатывается на своей коляске на сцену и начинает читать доклад, вставляя в него шутки, которые производят незабываемое впечатление на присутствующих из-за той же механической, постоянной интонации в его синтезаторе речи. Мы смеемся, а он не может, однако его умные глаза блестят с восторгом и триумфом удавшейся шалости". А я с еще более горящими глазами слушал этот рассказ…

Я искренне надеюсь, что наследие Стивена Хокинга будет оценено по достоинству и пишу эти слова в дань памяти и глубочайшего уважения к учёному.

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Евгений Бойцов, кандидат в сборную России по астрофизике, выпускникФизтех-Лицея имени Капицы:

Хокинг - мечтатель, какому не осталось равных. Думаю, только такие и способны достичь подобных высот, не только в науке, будучи угнетёнными столь серьёзным недугом.

Популярные работы учёного послужили стимулом к изучению астрономии среди многих ребят в моём окружении. В частности, его "История времени" стала одной из первых астрономических книг, с которыми я имел дело. Удивительно, как столь сложную и непонятную до сих пор тему можно раскрыть, не используя почти ни единой формулы.

А то, как Хокинг умел совмещать талант великолепного популяризатора и навыки действующего учёного, с трудом поддаётся сравнению.

Пусть этот великий Человек и приобщился к пассивной части Вселенной. Он навсегда останется кумиром; его работы продолжат помогать нам чаще поднимать глаза в небо.