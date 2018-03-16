Российская молодёжь о Хокинге: он помогает поднимать глаза в небо
Весь мир откликнулся на смерть, вероятно, известнейшего британского физика современности Стивена Хокинга глубокими соболезнованиям. Что думают об ученом молодые россияне?
Британский физик-теоретик Стивен Хокинг стал одним из самых уважаемых и известных ученых своего времени, несмотря на тяжелое нейродегенеративное заболевание. Он умер у себя дома в Кембридже, в возрасте 76 лет в среду, 14 марта - как поспешили заметить в соцсетях, это произошло в день рождения Альберта Эйнштейна и числа Пи.
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Его книга "Краткая история времени", изданная в 1988 году, стала мировым бестселлером.
За 20 лет было продано более 10 миллионов экземпляров, хотя Хокингу было известно, что ее окрестили "самой популярной книгой, которую никогда не читали".
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Для многих молодых ученых во всем мире британский физик стал примером, а его жизнь - источником вдохновения. Русская служба Би-би-си пообщалась с молодыми российскими учеными и специалистами, которых новость о смерти Хокинга не оставила равнодушными.
Иван Утешев, педагог-организатор Физтех-Лицея имени Капицы, студент факультета общей и прикладной физики МФТИ:
Далеко не каждый учёный способен объяснить простыми словами дисциплину, строгое описание которой выходит далеко за рамки университетского курса. Особенные проблемы возникают у теоретических физиков - они каждый день работают с невозможными объектами. У них особый склад ума.
Стивен Хокинг - один из немногих представителей научного сообщества, сломавших внутреннюю академическую стену и раскрывших обывателям часть физической красоты. Хотя помнить его мы будем не только за это, но и за исключительную силу воли. Силу, которая позволила ему дожить до столь почтенного возраста и оставить такое наследие.
Сэр Хокинг, благодарим Вас за науку.
Артём Севоян, ведущий специалст-эксперт Департамента макроэкономического анализа и прогнозирования министерства экономического развития России, магистрант НИУ ВШЭ:
Весть о том, что Стивен Хокинг ушел из жизни немного потрясла меня. На это есть много причин.
Прежде всего труды и знания этого человека достаточно сильно повлияли на мое восприятие мира. Когда я только начал погружаться в мир этого выдающегося человека, то было сложно оторваться. С той простотой, какой мы разливаем суп по тарелкам, с такой же лёгкостью Стивен заставлял задуматься над каждым вопросом мироздания.
Благодаря ему я понял, что правды единой нет нигде, есть лишь теория, которая хорошо описывает окружающий нас мир. И это касается не только движений частиц в микромире, но так же и любого общественного вопроса, будь то право или религия.
И что самое важное, что Стивен Хокинг доказывал всю свою жизнь, что является решающим в моем восприятия мира: жизнь - это выбор. Выбор сподвиг его пойти в университет, стать учёным, несмотря на все преграды продолжать заниматься наукой.
Стивен Хокинг доказательство того, что выбирающий человек может достичь того, что он хочет, веруя в свою теорию.
Наталья Иванова, выпускница МПГУ имени Ленина по специальности "Педагог немецкого языка", рекламное агентство Initiative, ADV Group:
Стивен Хокинг не только открыл нам глаза на мир, в котором мы живем и которого совсем не знаем, но и своим примером показал, что у человека безграничные возможности и что сила духа всегда будет преобладать над силой физического тела.
Он знал больше, чем каждый из нас, он пережил больше, чем многие, но его ничто не сломило и это повод задуматься над своей судьбой и над своим представлением о мире, в котором мы живем.
Кирилл Иванов, студент и руководитель информационного отдела студенческого самоуправления факультета общей и прикладной физики МФТИ:
Это очень и очень печальная новость - умер великий Стивен Хокинг.
Мы часто слышим истории о том, как инвалиды добиваются каких-то значимых успехов. И да, наверное, можно сказать, что история Стивена Хокинга - всего лишь одна из них. С таким мнением можно согласиться, однако я позволю себе выделить Хокинга из многих.
Конечно, любой "физтех" или хоть как-то интересующийся физикой и нашей Вселенной человек слышал о Стивене во многом благодаря его популяризаторской деятельности и замечательным книгам, которые очень сильно вдохновили и меня в школьные годы.
Подобная деятельность очень важна, ведь представьте только, сколько открытий уже было совершено и сколько наверняка будет совершено просто потому, что будущих ученых вдохновил Стивен Хокинг своим примером и желанием поделиться "большой наукой" с окружающими. Я бесконечно уважаю его в первую очередь именно за это. Судя по его популярности в масскульте, не я один.
Конечно, не стоит забывать, что он был и настоящим ученым, совершившим несколько действительно великих и фундаментальных открытий в своей области. И тот, кто кривляется: "Мол, Стивен Хокинг просто написал красивую книжечку для школьников и домохозяек", - глубоко неправ. Ушел в мир иной не только популяризатор науки, но и по-настоящему светлый ум.
Летом 2016 года мне довелось пообщаться с коллегой Стивена, профессором из Кембриджа, которая с горящими глазами рассказала об опыте общения с этим удивительным человеком, и она подчеркнула его невероятное чувство юмора и вечный позитив: "Это надо видеть, с каким пафосом он вкатывается на своей коляске на сцену и начинает читать доклад, вставляя в него шутки, которые производят незабываемое впечатление на присутствующих из-за той же механической, постоянной интонации в его синтезаторе речи. Мы смеемся, а он не может, однако его умные глаза блестят с восторгом и триумфом удавшейся шалости". А я с еще более горящими глазами слушал этот рассказ…
Я искренне надеюсь, что наследие Стивена Хокинга будет оценено по достоинству и пишу эти слова в дань памяти и глубочайшего уважения к учёному.
Евгений Бойцов, кандидат в сборную России по астрофизике, выпускникФизтех-Лицея имени Капицы:
Хокинг - мечтатель, какому не осталось равных. Думаю, только такие и способны достичь подобных высот, не только в науке, будучи угнетёнными столь серьёзным недугом.
Популярные работы учёного послужили стимулом к изучению астрономии среди многих ребят в моём окружении. В частности, его "История времени" стала одной из первых астрономических книг, с которыми я имел дело. Удивительно, как столь сложную и непонятную до сих пор тему можно раскрыть, не используя почти ни единой формулы.
А то, как Хокинг умел совмещать талант великолепного популяризатора и навыки действующего учёного, с трудом поддаётся сравнению.
Пусть этот великий Человек и приобщился к пассивной части Вселенной. Он навсегда останется кумиром; его работы продолжат помогать нам чаще поднимать глаза в небо.