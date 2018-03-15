Отравление Скрипаля: обмен любезностями в Совбезе ООН

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На месте отравления Скрипаля и его дочери в Солсбери продолжают работать эксперты

Великобритания не обязана предоставлять России образцы вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь, заявил заместитель постпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен в рамках заседания Совета Безопасности. Он обвинил Россию в нарушении Конвенции о запрещении химоружия, а также Устава ООН.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что одним из наиболее вероятных источников происхождения отравляющего вещества "Новичок" может быть Великобритания. По его словам, в России разработки под условным названием "Новичок" не проводились.

Небензя назвал отравление Скрипаля невыгодным для России и расценил инцидент в Солсбери как провокацию накануне выборов президента и чемпионата мира по футболу в России. По его словам, Россия запросила у Великобритании образцы примененного вещества, однако получила отказ.

Русская служба Би-би-си приводит текст выступлений Аллена, Небензя, а также постпреда США при ООН Никки Хейли на заседании Совбеза.

Текст выступлений приводится в сокращенном виде.

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Джонатан Аллен, заместитель постоянного представителя Великобритании при ООН

У нас нет другой альтернативы, кроме как прийти к выводу, что российское государство несет ответственность за попытку убийства господина Скрипаля и его дочери, а также сотрудника полиции Ника Бейли, и ставит тем самым под опасность жизнь британских граждан в Солсбери.

Это не было обычным преступлением. Это было незаконным использованием вооруженной силы - и нарушением Устава ООН, который представляет собой основу международного права.

Мы также пришли к выводу, что Россия серьезно нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, так как она ни разу не сообщила о существовании свой программы "Новичок". Лишь один этот факт позволяет игнорировать заявления, что технология производства этого вещества могла оказаться в руках каких-то других стран. Если бы Россия сообщила об этой программе и ликвидировала ее, то лишь тогда можно было бы прислушаться к подобным аргументам.

У России давняя история убийств оппонентов, организованных государством, в том числе Александра Литвиненко, отравленного радиоактивным веществом в нашей стране 10 лет тому назад. Россия давно вмешивается во внутренние дела других стран, в том числе осуществила неудачную попытку переворота в Черногории, регулярные кибератаки на другие государства или попытки повлиять на демократические процессы других стран. У России давняя история нарушений международного права, наиболее вопиющие примеры мы наблюдали в Крыму, на востоке Украины и в Грузии.

Россия демонстрирует полное пренебрежение жизнями гражданского населения - мы все помним рейс MH17, сбитый людьми, работавшими на Россию при помощи оружия, поставленного им Россией. Россия, своей постоянной защитой использования химического оружия [сирийским президентом] Башаром Асадом, продемонстрировала, что у нее другие стандарты в том, что касается использования этого ужасного вида вооружений.

Мы не сделали поспешных выводов. Мы провели тщательное и добросовестное расследование, которое продолжается. Мы просим, чтобы Организация по запрещению химического оружия провела независимый анализ использованного [в Солсбери] вещества. Мы дали возможность России объяснить [произошедшее]. Но Россия отказалась это делать.

Мы уже слышали нападки и угрозы со стороны России в течение последних нескольких дней. Мы знаем, что это продолжится. Именно так ведет себя Россия каждый раз, когда ее ловят на нарушении международного права: она прибегает к отрицаниям, отвлечению внимания и угрозам. Так работает Россия.

Но мы не позволим себя запугать. Наша решительность не будет ослаблена. Мы твердо стоим на своих позициях и уверены в силе нашей демократии, нашего права и свободы нашего народа. Мы стоим на защите ценностей, которые поддерживает подавляющее большинство в этом Совете и в ООН.

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Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН

Первый вопрос, который мы хотим задать - почему представители Соединенного Королевства тащат этот вопрос в Совет Безопасности, при этом игнорируя те процедуры, которым Лондон в соответствии со своими международными обязательствами обязан следовать? А именно: задействовать профильные организации, если речь идет об использовании на территории королевства химических токсических веществ.

Нам ясен ответ на этот вопрос - наши партнеры тянут этот вопрос на площадку СБ, потому что понимают, что настоящих экспертов в области химоружия в Гааге их доводы не убедят. То есть в действительности они боятся настоящего профессионального разговора на эту тему. Это говорит только о том, что инициаторами руководят совершенно иные мотивы.

Российская Федерация считает абсолютно неприемлемыми голословные обвинения, изложенные в обращении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в письме, направленном 13 марта Генеральному секретарю ООН, о якобы причастности нашей страны к применению в Солсбери отравляющих веществ. От нас ультимативно потребовали в течение 24 часов по сути признаться в совершении преступления и осуществить явку с повинной. Мы сами языком ультиматумов ни с кем не разговариваем и с собой разговаривать в таком тоне не позволим.

Мы вынуждены сделать вывод, что власти Великобритании установление истины интересует в последнюю очередь, а движут ими совершенно иные мотивы. В ход идут отточенные за последние годы приемы пропагандистской войны, рассчитанные на мощное информационное воздействие на непросвещенную и впечатлительную публику. Но за этим нет никаких фактов, кроме голословных утверждений о российском следе.

Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаруженного российского следа в этом резонансном деле. Без этого заявления о наличии неопровержимых данных в расчет приниматься не будут. Пока ничего кроме highly likely мы не видели.

В Российской Федерации никакие научно-исследовательские и опытные конструкторские разработки под условным названием "Новичок" не проводились. С начала 70-х годов в целом ряде стран реализовывались программы по созданию новых классов отравляющих веществ нервно-паралитического действия, в частности, в США и в Советском Союзе, под названием VX.

В соответствии с Указом президента Российской Федерации 1992 года советские разработки в области химического оружия были Россией прекращены. В 2017 году в Российской Федерации завершено физическое уничтожение всех имевшихся запасов химического оружия, что подтверждено уполномоченными международными структурами организации по запрещению химического оружия. Кстати, Соединенные Штаты до сих пор свой химический арсенал не уничтожили.

В середине 1990-х годов западные спецслужбы вывезли на Запад ряд наших специалистов - их имена известны, а также документацию, и продолжили исследования в данном направлении, в том числе в Великобритании и Соединенных Штатах. Достигнутые в этих странах положительные результаты в создании новых классов этих веществ, которые в этих странах по каким-то причинам классифицируют под общим названием "Новичок", подтверждены и отражены в более чем 200 открытых источниках стран НАТО. Эти ссылки у нас есть, и мы готовы их предоставить.

Чтобы британские специалисты могли с уверенностью установить, что этот газ - именно "Новичок", а не какой-либо иной, им обязательно нужно иметь так называемый контрольный стандарт. Чтобы доказать, что это то самое соединение, его нужно сравнить с соответствующим стандартом. Если они говорят, что этот газ - "Новичок", у них априори есть стандарт этого вещества. Значит, есть коллекция и формула. Это самый важный момент во всей этой истории. Иными словами, если Великобритания так твердо уверена, что это газ "Новичок", она имеет его химическую формулу, его образцы и сама способна его производить.

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Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН

С самого начала я хочу сделать ясной одну вещь: Соединенные Штаты абсолютно солидарны с Великобританией. США считают, что Россия несет ответственность за нападение на двух человек в Соединенном Королевстве при помощи боевого нервно-паралитического вещества.

Попытка убийства в Солсбери вписывается в вызывающее обеспокоенность учащение применения химического оружия. В прошлом году северокорейский режим использовал нервно-паралитическое вещество VX для того, чтобы публично убить брата Ким Чен Ына в аэропорту в Малайзии.

В Сирии режим Асада продолжает убивать своих собственных граждан при помощи химического оружия через несколько лет после того, как Совет Безопасности принял резолюцию 2118 с требованием ликвидировать угрозу химической программы Сирии. Когда Совет Безопасности создал механизм для расследования нападений с применением химического оружия, этот механизм подвергся нападкам, когда он начал проливать свет на то, как Асад убивает своих собственных граждан.

В этой опасной и дестабилизирующей деятельности все большее беспокойство вызывает Россия. Россия не обеспечила ликвидации сирийской программы производства химического оружия. Россия ликвидировала совместный механизм расследования после того, как обнаружилось, что Асад применяет химическое оружие. В прошлом году Россия пять раз наложила вето на резолюции Совета Безопасности для того, чтобы защитить Асада. Она также защищает Асада в Гааге и Организации по запрещению химического оружия.

Россия недавно жаловалась, что мы слишком часто ее критикуем. Если правительство России прекратит использовать химическое оружие для убийства своих противников, если правительство России прекратит помогать своему сирийскому союзнику использовать химическое оружие для убийства сирийских детей и если Россия начнет сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия и передаст ей всю информацию об этом нервно-паралитическом веществе, то мы перестанем о ней говорить. Нам не доставляет никакого удовольствия постоянно критиковать Россию, но Россия должна прекратить предоставлять нам поводы для этого.

Если мы не предпримем немедленных и конкретных мер для того, чтобы разобраться с этим вопросом, Солсбери не будет последним местом, где применялось химическое оружие. Оно может быть применено здесь, в Нью-Йорке, или в городах всех стран, представленных в Совете Безопасности. Это решающий момент. Раз за разом страны-члены ООН заявляли, что они выступают против применения химического оружия. Сейчас одна из стран ООН обвиняется в том, что она применила химическое оружие на суверенной территории другого члена ООН. Авторитет этого Совета будет полностью подорван, если мы не призовем Россию к ответственности.